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SON DAKİKA | İşte FETÖ’nün kast sistemi! Üsttekiler sefa sürerken alttakiler kaçak hayatı yaşıyor
SON DAKİKA | İşte FETÖ’nün kast sistemi! Üsttekiler sefa sürerken alttakiler kaçak hayatı yaşıyor
Son dakika haberi: 15 Temmuz 2016'da 253 canımıza kıyan darbeci FETÖ'cülerin alt kademesi kaçacak delik ararken örgütün üst yönetimi ise ABD'de sefa sürüyor. Hainlerin lüks içinde serbestçe yaşaması en çok da şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 06:23