Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | İşte FETÖ’nün kast sistemi! Üsttekiler sefa sürerken alttakiler kaçak hayatı yaşıyor

SON DAKİKA | İşte FETÖ’nün kast sistemi! Üsttekiler sefa sürerken alttakiler kaçak hayatı yaşıyor

Son dakika haberi: 15 Temmuz 2016'da 253 canımıza kıyan darbeci FETÖ'cülerin alt kademesi kaçacak delik ararken örgütün üst yönetimi ise ABD'de sefa sürüyor. Hainlerin lüks içinde serbestçe yaşaması en çok da şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 16.07.2026 06:22 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 06:23
SON DAKİKA | İşte FETÖ’nün kast sistemi! Üsttekiler sefa sürerken alttakiler kaçak hayatı yaşıyor

Son dakika haberi: FETÖ 2014 yılından itibaren üst düzey yöneticilerini kademeli olarak yurtdışına kaçırdı. Örgütün yönetici kadroları ve ailelerinin aldıkları oturum izinleri, konforlu yaşam tarzları, gösterişli düğünleri ve villaları birçok kez gündeme geldi.

SON DAKİKA | İşte FETÖ’nün kast sistemi! Üsttekiler sefa sürerken alttakiler kaçak hayatı yaşıyor

FETÖ çatı iddianamesinde yargılanan ve örgütün icra heyetinde bulunan firari Barbaros Kocakurt ve aynı davada yargılanan firari İsmail Büyükçelebi ailesiyle ABD'de New Jersey'de yaşıyor.

SON DAKİKA | İşte FETÖ’nün kast sistemi! Üsttekiler sefa sürerken alttakiler kaçak hayatı yaşıyor

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün ailesinin oturduğu New Jersey'deki ev de FETÖ'nün yönetimi tarafından örgütün parası ile alındı.

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SON DAKİKA | İşte FETÖ’nün kast sistemi! Üsttekiler sefa sürerken alttakiler kaçak hayatı yaşıyor

Hatta işlemleri Adil Öksüz'ün ABD'de yaşayan kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım gerçekleştirdi. Darbenin sivil imamlarından Hakan Çiçek'in ailesi de ABD'de örgütün kasasından yaşamını sürdürenlerden.

SON DAKİKA | İşte FETÖ’nün kast sistemi! Üsttekiler sefa sürerken alttakiler kaçak hayatı yaşıyor

Çocukların okul ve eğitim masraflarına kadar örgüt, darbeci Hakan Çiçek'in ailesini finanse ediyor.

SON DAKİKA | İşte FETÖ’nün kast sistemi! Üsttekiler sefa sürerken alttakiler kaçak hayatı yaşıyor

10 BİN DOLAR MAAŞ

FETÖ'nün mahrem yöneticileri ABD'de örgütün finansmanı ile çeşitli ticari faaliyetler yürütüyor. Bilişim şirketleri, mobilya ve gıda işlerine kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyorlar.

SON DAKİKA | İşte FETÖ’nün kast sistemi! Üsttekiler sefa sürerken alttakiler kaçak hayatı yaşıyor

ABD'de yaşayan üst düzey mahrem imamlar Temel Alsancak, Osman Hilmi Özdil, Hamza Sevinç, Özcan Aytuluner, İsmail Kokuroğlu gibi isimler kurdukları şirketlerle burjuva hayatı sürüyor.

SON DAKİKA | İşte FETÖ’nün kast sistemi! Üsttekiler sefa sürerken alttakiler kaçak hayatı yaşıyor

FETÖ'nün finansmanı ile kurdukları şirketlerini gizleyen bu isimler refah içindeki yaşamlarına devam ediyorlar.

SON DAKİKA | İşte FETÖ’nün kast sistemi! Üsttekiler sefa sürerken alttakiler kaçak hayatı yaşıyor

FETÖ'nün ABD'de yaşayan yöneticileri örgütten maaş da alıyor. Tavan maaş miktarı 10 bin dolar, en düşük maaş ise 2 bin 500 dolar.

SON DAKİKA | İşte FETÖ’nün kast sistemi! Üsttekiler sefa sürerken alttakiler kaçak hayatı yaşıyor

Maaş miktarı kademeye göre değişiklik gösteriyor. En yüksek maaşı alanların başında ise örgütün sekretarya olarak adlandırılan İcra Heyeti'nde yer alan 12 isim ve 40 kişilik İstişare Heyeti'nin bazı üyeleri var.

#ABD #FETÖ