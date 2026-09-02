Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | İşte Mekke anlaşmasının perde arkası! SABAH açıklıyor: Genel Sekreterlik kurulacak

SON DAKİKA | İşte Mekke anlaşmasının perde arkası! SABAH açıklıyor: Genel Sekreterlik kurulacak

Son dakika haberi: "Bölgesel sahiplenme" stratejisinin ete kemiğe büründüğü Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek ve gerilimin düşürülmesi için ortak çabalarını hızlandırdı.

BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 02.09.2026 07:52 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 07:53
SON DAKİKA | İşte Mekke anlaşmasının perde arkası! SABAH açıklıyor: Genel Sekreterlik kurulacak

Son dakika haberi: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı önceki gün İstanbul'da üç ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

SON DAKİKA | İşte Mekke anlaşmasının perde arkası! SABAH açıklıyor: Genel Sekreterlik kurulacak

GENEL SEKRETERLİK KURULACAK

SABAH'ın edindiği bilgilere göre, kardeşliğe yakışır şekilde pozitif atmosferde gerçekleştirilen toplantıda 3 ülke liderlerinin ortaya koyduğu vizyon kapsamında atılacak adımlar görüşüldü.

SON DAKİKA | İşte Mekke anlaşmasının perde arkası! SABAH açıklıyor: Genel Sekreterlik kurulacak

İttifak ile ilgili konuların takibi, kararların uygulanması ve kurumsallaşma için Genel Sekreterlik kurulması ve işleyişi kararlaştırıldı. İlk Sekreter Pakistan'dan olacak, 3 yıl görev yapacak. Ardından, sırasıyla Suudi Arabistan ve Türkiye'den Genel Sekreterlerin aynı süreyle görev yapması bekleniyor.

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SON DAKİKA | İşte Mekke anlaşmasının perde arkası! SABAH açıklıyor: Genel Sekreterlik kurulacak

ZAMAN KAYBEDİLMEYECEK

Bakanların, ülkelerinin liderlerine sekretaryanın kurulması, yapısı ve işleyişine ilişkin bilgilendirme yapılması ve liderlerin onaylarının ardından çalışmaların zaman kaybetmeden başlaması öngörülüyor.

SON DAKİKA | İşte Mekke anlaşmasının perde arkası! SABAH açıklıyor: Genel Sekreterlik kurulacak

Ülkelerin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları'ndan oluşan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin rutin olarak senede 2 kez toplanması planlanıyor. Ülke liderlerinin ise ihtiyaç duyulan zamanlar dışında yılda en az bir kez bir araya geleceği değerlendiriliyor.

SON DAKİKA | İşte Mekke anlaşmasının perde arkası! SABAH açıklıyor: Genel Sekreterlik kurulacak

SAVUNMA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK TATBİKATLAR

İlk komite toplantısında, savunma sanayi işbirliği başta olmak üzere orduların birlikte çalışabilirliğini artırmak üzere ortak tatbikatların yapılması masadaydı. Bu tatbikatlarla farklı ordu yapılarına sahip ülkelerin ortak çalışabilirliğini geliştirmek amaçlanıyor.

SON DAKİKA | İşte Mekke anlaşmasının perde arkası! SABAH açıklıyor: Genel Sekreterlik kurulacak

İŞLEYİŞ NASIL OLACAK?

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ülke liderlerinin vizyonu doğrultusunda izlenecek yol haritası üzerinde çalışacak. Genel Sekreterlik de Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ortaya koyduğu hamlelerin hayata geçirilmesini tesis edecek bir teşkilat olacak.

#TÜRKİYE #PAKİSTAN #SUUDİ ARABİSTAN