SON DAKİKA | İşte Mekke anlaşmasının perde arkası! SABAH açıklıyor: Genel Sekreterlik kurulacak

Ülkelerin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları'ndan oluşan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin rutin olarak senede 2 kez toplanması planlanıyor. Ülke liderlerinin ise ihtiyaç duyulan zamanlar dışında yılda en az bir kez bir araya geleceği değerlendiriliyor.



