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SON DAKİKA | İşte Mekke anlaşmasının perde arkası! SABAH açıklıyor: Genel Sekreterlik kurulacak
SON DAKİKA | İşte Mekke anlaşmasının perde arkası! SABAH açıklıyor: Genel Sekreterlik kurulacak
Son dakika haberi: "Bölgesel sahiplenme" stratejisinin ete kemiğe büründüğü Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek ve gerilimin düşürülmesi için ortak çabalarını hızlandırdı.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 07:52
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 07:53