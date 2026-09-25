SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasında Ali Fuat Yılmazer parmağı! FETÖ’nün Nakkaş’ı Bayram Özbek’in kirli bağlantıları ortaya çıktı...

KUMPAS DİZİLERİNİN "KARANLIK KURUL" SENARİSTİ

Dava aşamasında tanık olarak dinlenen dizilerin resmi senaristleri (Ali Samim Noyan, Elif Yılmaz, Ali Kara, Hikmet Tombulca ve Makbule Alemdağ), söz konusu "Karanlık Karar Kurulu" sahneleriyle bir ilgilerinin olmadığını ve kimin yazdığını bilmediklerini beyan etmişti. Gerekçeli kararda, Bylock'çu eski emniyet müdürü Bayram Özbek'in bu sahnelerin yazarı olduğu ve kendi itirafıyla da bu diyalogları kaleme aldığı yer aldı. Özbek'in, Fetullah Gülen'in talimatıyla kişi ve kuruluşların hedef gösterildiği Tek Türkiye ve Kollama dizilerinin konsept danışmanlığını, diyalog yazarlığını ve senaristliğini üstlendiği kaydedildi. "FETÖ'nün kara kutusu" olarak tanımlanan Özbek, Tahşiye kumpası davasında da bu suçtan ceza aldı.