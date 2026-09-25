SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasında Ali Fuat Yılmazer parmağı! FETÖ’nün Nakkaş’ı Bayram Özbek’in kirli bağlantıları ortaya çıktı...

SON DAKİKA… Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada çok kritik bir gelişme yaşandı. FETÖ'nün emniyet yapılanması ve Tahşiye kumpasında rol alan eski Emniyet Müdürü ve senarist 'Nakkaş' ve 'Binbir Surat' lakaplı Bayram Özbek geçtiğimiz gün tutuklandı. Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ekibinde yer alan ve FETÖ'nün emniyet ayağındaki en kritik isimlerden biri olan Özbek'in, bir dönem ekranların izlenme rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaryo ekibini etkileyen polis müdürlerinden biri olduğu ortaya çıktı! İşte soruşturmada son durum ve detaylar…