Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasında Ali Fuat Yılmazer parmağı! FETÖ’nün Nakkaş’ı Bayram Özbek'in kirli bağlantıları ortaya çıktı...

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasında Ali Fuat Yılmazer parmağı! FETÖ’nün Nakkaş’ı Bayram Özbek'in kirli bağlantıları ortaya çıktı...

SON DAKİKA… Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada çok kritik bir gelişme yaşandı. FETÖ'nün emniyet yapılanması ve Tahşiye kumpasında rol alan eski Emniyet Müdürü ve senarist 'Nakkaş' ve 'Binbir Surat' lakaplı Bayram Özbek geçtiğimiz gün tutuklandı. Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ekibinde yer alan ve FETÖ'nün emniyet ayağındaki en kritik isimlerden biri olan Özbek'in, bir dönem ekranların izlenme rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaryo ekibini etkileyen polis müdürlerinden biri olduğu ortaya çıktı! İşte soruşturmada son durum ve detaylar…

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 25.09.2026 06:37 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 07:31
SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasında Ali Fuat Yılmazer parmağı! FETÖ’nün Nakkaş’ı Bayram Özbek’in kirli bağlantıları ortaya çıktı...
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SON DAKİKA… Soruşturma dosyasında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde eski istihbaratçıyı simgeleyen "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin dizideki akıbeti ile Kozinoğlu'nun gerçek hayattaki vefat zamanlaması arasındaki paralellikler incelemeye alınmıştı.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasında Ali Fuat Yılmazer parmağı! FETÖ’nün Nakkaş’ı Bayram Özbek’in kirli bağlantıları ortaya çıktı...

Kozinoğlu'nun ölümünden sadece 2 gün önce 10 Kasım 2011'de Kazım Kaşifoğlu karakterinin cezaevinde şiddete uğrayıp ölümle tehdit edildiği sahneler dikkat çekmişti.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasında Ali Fuat Yılmazer parmağı! FETÖ’nün Nakkaş’ı Bayram Özbek’in kirli bağlantıları ortaya çıktı...

Dizinin 10 Kasım 2011 tarihli 136'ıncı bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin darp edilip ölümle tehdit edilmesinden 2 gün sonra Kozinoğlu cezaevinde yaşamını yitirdi. 139'uncu bölümde ise karakterin şırıngayla öldürüldüğü sahne ekranlara geldi. Tüm bu yaşananlar FETÖ'nün dizilerle olan ilişkisini tekrar hatırlattı.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasında Ali Fuat Yılmazer parmağı! FETÖ’nün Nakkaş’ı Bayram Özbek’in kirli bağlantıları ortaya çıktı...

SENARYO EKİBİNİ ETKİLEDİ

Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ekibinde yer alan ve FETÖ'nün emniyet ayağındaki en kritik isimlerden biri olan Özbek'in, bir dönem ekranların izlenme rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaryo ekibini etkileyen polis müdürlerinden biri olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasında Ali Fuat Yılmazer parmağı! FETÖ’nün Nakkaş’ı Bayram Özbek’in kirli bağlantıları ortaya çıktı...

Özbek, Vadi'nin ilk yapımcısı yönetmen Osman Sınav'dan senaryo dersi aldığını bizzat kendi ağzından ifade etmişti. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünü araştıran savcılık, Yılmazer'in başında olduğu kumpas ekibinin, Kurtlar Vadisi senaryosuna Özbek aracılığıyla dahil edilip edilmediğini mercek altına aldı.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasında Ali Fuat Yılmazer parmağı! FETÖ’nün Nakkaş’ı Bayram Özbek’in kirli bağlantıları ortaya çıktı...

RÖPORTAJDA İTİRAF ETMİŞTİ

Özbek, 2009 yılında verdiği röportajda açık bir şekilde senaryolardaki parmak izini itiraf etmişti. 'Kurtlar Vadisi'' dizisinin ilk bölümlerinde yönetmen Osman Sınav'a konsept danışmanlığı yaptığını, örgüte ait Samanyolu TV'de yayınlanan, ''Tek Türkiye'', ''Kollama'', ''Beşinci Boyut'', ''Yeşeren Düşler'' gibi televizyon dizilerin de senaryolarını yazdığını kaydetmişti.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasında Ali Fuat Yılmazer parmağı! FETÖ’nün Nakkaş’ı Bayram Özbek’in kirli bağlantıları ortaya çıktı...

KUMPASIN MUTFAĞINDA YILMAZER VAR

FETÖ'nün Tahşiye grubuna kumpas kurulmasıyla ilgili yaklaşık İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan davada 2 bin 289 sayfalık gerekçeli kararında, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya 31 yıl, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'e 16 yıl 6 ay, eski İstanbul TEM Şube Müdürleri Yurt Atayün ve Ömer Köse'ye 25 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasında Ali Fuat Yılmazer parmağı! FETÖ’nün Nakkaş’ı Bayram Özbek’in kirli bağlantıları ortaya çıktı...

DİZİYİ KUMPASTA ARAÇ YAPTILAR
Tüm Nurcuların abisi olma hevesindeki Gülen'in bundan rahatsız olduğu ve 6 Nisan 2009'da "herkul.org" üzerinden Tahşiye grubunu El Kaide ile bağlantılı göstererek operasyon talimatı verdiği kaydedildi.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasında Ali Fuat Yılmazer parmağı! FETÖ’nün Nakkaş’ı Bayram Özbek’in kirli bağlantıları ortaya çıktı...

Kararda, soruşturmanın mutfağının başında Tufan Ergüder, Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan gibi polis şeflerinin bulunduğu İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yer aldığı net bir şekilde ifade edilmişti. Gülen'in talimatının ardından Samanyolu TV'de yayımlanan Tek Türkiye ve Şefkat Tepe dizilerinde Tahşiye grubu hedef gösterildi.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasında Ali Fuat Yılmazer parmağı! FETÖ’nün Nakkaş’ı Bayram Özbek’in kirli bağlantıları ortaya çıktı...

KUMPAS DİZİLERİNİN "KARANLIK KURUL" SENARİSTİ
Dava aşamasında tanık olarak dinlenen dizilerin resmi senaristleri (Ali Samim Noyan, Elif Yılmaz, Ali Kara, Hikmet Tombulca ve Makbule Alemdağ), söz konusu "Karanlık Karar Kurulu" sahneleriyle bir ilgilerinin olmadığını ve kimin yazdığını bilmediklerini beyan etmişti. Gerekçeli kararda, Bylock'çu eski emniyet müdürü Bayram Özbek'in bu sahnelerin yazarı olduğu ve kendi itirafıyla da bu diyalogları kaleme aldığı yer aldı. Özbek'in, Fetullah Gülen'in talimatıyla kişi ve kuruluşların hedef gösterildiği Tek Türkiye ve Kollama dizilerinin konsept danışmanlığını, diyalog yazarlığını ve senaristliğini üstlendiği kaydedildi. "FETÖ'nün kara kutusu" olarak tanımlanan Özbek, Tahşiye kumpası davasında da bu suçtan ceza aldı.

#KURTLAR VADİSİ PUSU #KURTLAR VADİSİ #KAŞİF KOZİNOĞLU