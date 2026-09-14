SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek’in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

Neyse ben bazı olaylar açığa çıkar umuduyla sizi rahatsız etmiştim bu olay inanın basit bir kalp krizi değil ve bunu yapanlar unuttular bile onlar için basit sayıldı böyle bir insanın ölümü eğer yine de ilginizi çekerse ben her şeyi açık açık anlatmaya hazırız yalnızca size ve ailesine" ifadelerini içeriyordu.