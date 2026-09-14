Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek'in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek'in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

Son dakika haberi: MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kâşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin dosyadan bomba ihbar çıktı. Koğuşlara yemek dağıtan gizemli bir tutuklunun aile avukatına attığı e-postada davanın seyrini değiştirdi. Savcılık şimdi o e-postayı atan 'Esmer Melek'in peşine düştü.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 14.09.2026 06:03 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 06:05
SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek’in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

Son dakika haberi: SABAH, o ihbarcının Kozinoğlu'nun avukatlarına atılan e-posta mesajlara ve cevaplarına ulaştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen aralarında dönemin sağlık personellerinin de olduğu 9 şüpheliye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si sağlık personeli 1'i gazeteci 3 şüpheli tutuklandı. Geçtiğimiz gün Kozinoğlu'nun mezarında yapılan fethi kabir işlemi sonrası alınan örneklerin de incelenmesine başlandı.

SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek’in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

"YEMEK VE ERZAK DAĞITIMI YAPIYORDUM"

Kendisini Silivri 1 Nolu Cezaevi'nden yeni tahliye olmuş bir tutuklu olarak tanıtan ihbarcı, işçi koğuşunda kaldığını ve tüm koğuşlara yemek ile kantin erzakı dağıtımı yaptığını belirtti. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili dosyayı raftan indiren ve soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Esmer melek' rumuzlu bu ismin peşine düştü.

SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek’in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

İŞTE DAVA DOSYASINA GİREN O E-POSTA YAZIŞMALARI

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, ihbarcının İlk E-Postası 27 Nisan 2012 - 19:26 tarihindeydi. Gönderen 'Melek melek' isimli 'esmer_melek_istanbul@hotmail.com' du. Alıcı ise o dönem Kozinoğlu ailesinin avukatlığını yapan Tuğçe Duygu Köksal'dı.

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SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek’in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

İhbarcı tarafından atılan mailde, "Duygu hanım ben Silivri ceza evinden yeni tahliye oldum bir konuyu sizinle özel konuşmak istedim ama siz umursamadınız. Konu cezaevinde ölen (öldürülen) Kaşif Kozinoğlu'yla ilgili.

SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek’in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

Ölümünün kalp krizi değil de zehirlenerek öldüğü bunu elimdeki delil ve incelemelerimle gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum ama siz duyarsız kaldınız kim olsa sizin yerinizde bu olayla bizzat ilgilenirdi aslı olsun olmasın nede olsa ölen kişi büyük bir devlet adamı ve ilgi çekmeyecek bir olay değil ama nedense siz savruk baktınız.

SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek’in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

Neyse ben bazı olaylar açığa çıkar umuduyla sizi rahatsız etmiştim bu olay inanın basit bir kalp krizi değil ve bunu yapanlar unuttular bile onlar için basit sayıldı böyle bir insanın ölümü eğer yine de ilginizi çekerse ben her şeyi açık açık anlatmaya hazırız yalnızca size ve ailesine" ifadelerini içeriyordu.

SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek’in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

AVUKATI YANIT VERDİ: DELİLLERİNİZ VARSA BÜROMUZA GELİN

Bu maile Avukat Köksal, 3 Mayıs 2012 saat 18.29'da cevap verdi. Köksal mailde, "Size ait olmadığı belli olan ve sonradan yaratılmış bir e-mail adresinden göndermiş olduğunuz e-mailinizde isminizi vermemiş ve sadece 'Silivri cezaevinden yeni tahliye oldum' demişsiniz.

SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek’in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

Güvenlik nedeniyle kimliğinizi açıklamaktan çekindiğinizi ifade ediyorsunuz ancak Kaşif Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalmadığınız, onunla aynı ortamda bulunmadığınız aşikar...

SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek’in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

Bizim savcılık makamına somut veri sunabilmemiz için dedikodu ya da şüpheye değil, görüşe ve somut veriye dayalı delilleriniz var ise sizinle görüşmemiz elbette her zaman mümkündür.

SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek’in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

Bu hususları bizimle paylaşmak üzere büromuza gelmenizi ya da bu hususları ihbar olarak detaylı biçimde tarafımıza göndermenizi rica ederiz." cevabını verdi.

SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek’in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

İHBARCININ CEVABI (03 MAYIS 2012 - 21:49):

Avukatın bu mailine ihbarcıdan yine aynı gün 3 Mayıs 2012 saat 21.49'da jet bir cevap geldi. Mailde, "Sayın Duygu hanım ben Silivri 1 nolu ceza infaz evinden tahliye oldum.

SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek’in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

Orada Kaşif beyle evet aynı koğuşta değildik ama ben kendim işçi koğuşunda kalıyordum. Bütün 1 No'lunun koğuşlarına işçi koğuşu olarak hizmet verilir yemek dağıtımı, ekmek dağıtımı, kantin, erzak bunları işçi koğuşu yapmak ben de bunlardan biriydim.

SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek’in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

İsmimi açıklamamın sebebi kendimi riske atmamak ama bu ortaya atılan bir asparagas haber değil gerçek bir vakadır... buna inanınki KAŞİF BEY ASLA VE ASLA KALP KRİZİ DEĞİL..." ifadelerini içeriyordu.

SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek’in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

SON ZAMANLARINDA KONSERVE YİYORDU İDDİASI

İhbarcının büro yerine dışarıda buluşma ısrarı üzerine kabul edilmeyen görüşmenin ardından, Kozinoğlu ailesinin vekilleri Av. Taner Serim ve Av. Tuğçe Duygu Köksal, 11 Mayıs 2012 tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak tahkikatın genişletilmesini talep etti.

SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek’in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

Soruşturma dosyasında yer alan telefon görüşmesi dökümlerinde, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarının beyanlarına göre, Kâşif Kozinoğlu'nun cezaevinde verilen yemeği yemek istemediği ve zehirlenme korkusuyla cezaevi yemeğini yemeyip konserve yemeye başladığı" tespiti yer alıyordu.

SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek’in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler

AVUKATLAR TESPİT EDİLSİN DEDİ

Avukatlar, ihbarcının yemek dağıtımı yapan işçi koğuşundan yeni tahliye olan kişiler arasından tespit edilmesini ve e-posta IP/internet kafe kamera kayıtlarının araştırılmasını istemişti. Dilekçenin bir örneğinin takipsizlik kararına yapılan itiraz dosyası ile birleştirilmek üzere Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi talep edilmişti.

#MİT #KAŞİF KOZİNOĞLU