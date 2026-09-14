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SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek'in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler
SON DAKİKA | Kâşif Kozinoğlu davasında savcılık ‘Esmer melek'in peşinde! Ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı: Yemekle zehirlediler
Son dakika haberi: MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kâşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin dosyadan bomba ihbar çıktı. Koğuşlara yemek dağıtan gizemli bir tutuklunun aile avukatına attığı e-postada davanın seyrini değiştirdi. Savcılık şimdi o e-postayı atan 'Esmer Melek'in peşine düştü.
Giriş Tarihi: 14.09.2026 06:03
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 06:05