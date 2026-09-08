Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu dosyasını açtıran iki büyük şüphe! Sır ölümde gizemli e-posta detayı: İşte dakika dakika o gece yaşananlar

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu dosyasını açtıran iki büyük şüphe! Sır ölümde gizemli e-posta detayı: İşte dakika dakika o gece yaşananlar

Son dakika haberi: FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevi'nde tutukluyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 15 yıl sonra çok kritik gelişmeler yaşandı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 08.09.2026 06:22 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 07:34
SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu dosyasını açtıran iki büyük şüphe! Sır ölümde gizemli e-posta detayı: İşte dakika dakika o gece yaşananlar

Son dakika haberi: Soruşturma kapsamında 6 kişinin de tanık sıfatıyla ifadesine başvuruluyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu dosyasını açtıran iki büyük şüphe! Sır ölümde gizemli e-posta detayı: İşte dakika dakika o gece yaşananlar

FETÖ'CÜ GARDİYANIN SIR FİRARI

Soruşturmayı derinleştiren savcılığın incelediği dosya, ölümün adım adım planlanmış bir sabotaj olabileceğini gösterdi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre; Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştaki acil durum butonuna basıldı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu dosyasını açtıran iki büyük şüphe! Sır ölümde gizemli e-posta detayı: İşte dakika dakika o gece yaşananlar

Ancak Mayıs 2011'de göreve başlayıp özel olarak koğuşa verilen infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül, alarmı görünce müdahale etmek yerine odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtı. Telsiz ve radyo sesiyle yardım çığlıklarını boğan Gül'ün, diğer görevlilerin durumu geç fark etmesine neden olarak kritik dakikaları çaldığı tespit edildi. Gül'ün 15 Temmuz sonrası Fransa'ya kaçtığı belirlendi.

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SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu dosyasını açtıran iki büyük şüphe! Sır ölümde gizemli e-posta detayı: İşte dakika dakika o gece yaşananlar

DOSYAYI YENİDEN AÇTIRAN İKİ BÜYÜK ŞÜPHE

2012'deki takipsizlik kararını yıkan en önemli unsurlardan biri, Kozinoğlu'nun vefat etmeden hemen önce cezaevi yönetiminden ısrarla "Corasprin" ve bir vitamin hapı talep etmiş olmasıydı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu dosyasını açtıran iki büyük şüphe! Sır ölümde gizemli e-posta detayı: İşte dakika dakika o gece yaşananlar

Kozinoğlu'nun avukatları, klasik otopsi işlemleri sırasında bu tüketilen vitamin ilacı yönünden toksikolojik ve kimyasal detaylı bir inceleme yapılmamış olmasını büyük bir boşluk olarak nitelendirdi.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu dosyasını açtıran iki büyük şüphe! Sır ölümde gizemli e-posta detayı: İşte dakika dakika o gece yaşananlar

GİZEMLİ E-POSTANIN ÜSTÜNE GİDİLMEDİ

İkinci şüphe ise ölümün ardından Kozinoğlu'nun avukatına gönderilen gizemli e-posta oldu. Kozinoğlu ile aynı dönemde tutuklu bulunduğunu iddia eden bir şahıs, gönderdiği mesajda Kozinoğlu'nun kesinlikle kalp krizinden ölmediğini savundu. O dönem güvenlik gerekçesiyle bu iddianın ve e-postanın üstüne gidilemediği anlaşıldı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu dosyasını açtıran iki büyük şüphe! Sır ölümde gizemli e-posta detayı: İşte dakika dakika o gece yaşananlar

EŞİ VE KIZ KARDEŞİNİN BİREBİR İFADELERİ

Kozinoğlu'nun ölmeden bir ay önce, 19 Ekim 2011'de kız kardeşi Fügen Bıçaklıoğlu ile yaptığı kapalı görüşmedeki sözleri tutanaklara şöyle yansıdı: "Ben bir gün kırık kalp sendromu oldum. Hastaneye kaldırdılar beni... Üç dakika kalbim durmuş. Sonra tekrar şey yaptım. Profesör baktı, dedi ki bu kırık kalp sendromu. Böyle çok üst üste psikolojik baskı yediğin zaman, normal kalp krizinin 7 ila 34 katı şiddetinde bir kriz geçiriyorsun. Bana milyonda bir sen kurtuldun dedi."

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu dosyasını açtıran iki büyük şüphe! Sır ölümde gizemli e-posta detayı: İşte dakika dakika o gece yaşananlar

Eşi Yeşim Kozinoğlu da 2011'de alınan ifadesinde bu durumu doğrulayarak; "Eşim 2004 yılında MİT bünyesinde görevliyken benzer bir sıkıntı yaşadı. Kurum yetkilileri gelerek kendisini götürdü ve sonrasında 'kırık kalp sendromu' teşhisi kondu" beyanında bulundu.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu dosyasını açtıran iki büyük şüphe! Sır ölümde gizemli e-posta detayı: İşte dakika dakika o gece yaşananlar

KOĞUŞ ARKADAŞLARININ BİREBİR İFADELERİ VE O GÜN YAŞANANLAR

Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi B Blok B1 koğuşunu Kozinoğlu ile paylaşan eski Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'un babası emekli albay Hasan Atilla Uğur ifadelerinde şunları kaydetti: "Kaşif Kozinoğlu bize daha önce kalp krizi geçirdiğini ve yapılan muayenesinde 'kırık kalp sendromu' teşhisinin konulduğunu anlattı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu dosyasını açtıran iki büyük şüphe! Sır ölümde gizemli e-posta detayı: İşte dakika dakika o gece yaşananlar

Koğuşta bulunduğu dönemde günde 1,5 saat yürüyüş, şınav, mekik ve benzeri ağır spor hareketleri yapıyordu ancak en az 1,5 paket sigara içiyordu. Cezaevi görevlileri olaya gerekli hassasiyet ve süratle müdahale etti, hastayı en seri şekilde götürdüler, hiçbir ihmal ve gecikmenin bulunmadığını gördük."

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu dosyasını açtıran iki büyük şüphe! Sır ölümde gizemli e-posta detayı: İşte dakika dakika o gece yaşananlar

12 KASIM 2011: DAKİKA DAKİKA KRONOLOJİ

03:56 — Gece boyunca uyumayan Kozinoğlu üst kattaki odasına girdi.
07:58 — Sabah sayımı için odasından çıktı.
07:59 — Sayım sonrası odasına döndü ve 8 saat boyunca dışarı çıkmadı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu dosyasını açtıran iki büyük şüphe! Sır ölümde gizemli e-posta detayı: İşte dakika dakika o gece yaşananlar

15:59 — Odasından çıkarak ortak alana indi.
16:07 — Koğuş arkadaşlarıyla havalandırmada ağır spor antrenmanına başladı.
17:02 — Sporu tamamlayıp havalandırmadan ayrıldı.
17:56 — Odasına çekilen Kozinoğlu aniden fenalaştı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu dosyasını açtıran iki büyük şüphe! Sır ölümde gizemli e-posta detayı: İşte dakika dakika o gece yaşananlar

18:05 - 18:07 — Şüphelenen koğuş arkadaşları odaya girip durumun kritik olduğunu gördü.
18:08 — Acil durum çağrı butonına basıldı.
18:08 - 18:25 — Sedye ulaştırıldı. 163 metrelik koridor ve güvenlikli 7 kilitli kapı geçilerek mahkum kabul kapısına taşındı. Bilincinin yarı açık olduğu görüldü.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu dosyasını açtıran iki büyük şüphe! Sır ölümde gizemli e-posta detayı: İşte dakika dakika o gece yaşananlar

18:37 — 112 Ambulansı geldi, ilk müdahalenin ardından yola çıkıldı. TEM Otoyolu Kınalı Gişeler — Destek ambulansı ekibe katıldı; hasta entübe edilip adrenalin takviyesi yapıldı. Kalp masajı için TEM otoyolunda 10 dakika duraklama yapıldı.
19:10 — Silivri Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırıldı.
19:30 — Tüm canlandırma müdahalelerine rağmen yanıt alınamadı ve saat 19:30 itibarıyla hayatını kaybettiği resmi olarak açıklandı.

#MİT