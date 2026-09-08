SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu dosyasını açtıran iki büyük şüphe! Sır ölümde gizemli e-posta detayı: İşte dakika dakika o gece yaşananlar

EŞİ VE KIZ KARDEŞİNİN BİREBİR İFADELERİ



Kozinoğlu'nun ölmeden bir ay önce, 19 Ekim 2011'de kız kardeşi Fügen Bıçaklıoğlu ile yaptığı kapalı görüşmedeki sözleri tutanaklara şöyle yansıdı: "Ben bir gün kırık kalp sendromu oldum. Hastaneye kaldırdılar beni... Üç dakika kalbim durmuş. Sonra tekrar şey yaptım. Profesör baktı, dedi ki bu kırık kalp sendromu. Böyle çok üst üste psikolojik baskı yediğin zaman, normal kalp krizinin 7 ila 34 katı şiddetinde bir kriz geçiriyorsun. Bana milyonda bir sen kurtuldun dedi."



