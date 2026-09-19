SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!

SON DAKİKA… "Hayalet" lakaplı eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un savcılık sorgusuna SABAH ulaştı. Koğuşta Kozinoğlu'na kendisi hakkındaki Kurtlar Vadisi MİT raporunu bizzat sorduğunu doğrulayan Uğur; fenalaşan Kozinoğlu'na dil altı hapını kendi eliyle verdiğini itiraf etmesine karşın ilacın kaynağını açıklayamadı. Hastaneye sevk sonrasında koğuşta kahve bardağı yıkanmasıyla çelişkili ifadeler veren Hasan Atilla Uğur, 15 Kasım 2011'deki "Hiçbir görevli görevini savsaklamadı" ifadesini kabul etmeyerek "O ifadeler bana ait değildir" dedi. Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili FETÖ ve Enver Altaylı'yı işaret eden Hasan Atilla Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla sağlık sorunları gerekçe gösterilerek ev hapsi kararı verildi.