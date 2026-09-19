Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!

SON DAKİKA… "Hayalet" lakaplı eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un savcılık sorgusuna SABAH ulaştı. Koğuşta Kozinoğlu'na kendisi hakkındaki Kurtlar Vadisi MİT raporunu bizzat sorduğunu doğrulayan Uğur; fenalaşan Kozinoğlu'na dil altı hapını kendi eliyle verdiğini itiraf etmesine karşın ilacın kaynağını açıklayamadı. Hastaneye sevk sonrasında koğuşta kahve bardağı yıkanmasıyla çelişkili ifadeler veren Hasan Atilla Uğur, 15 Kasım 2011'deki "Hiçbir görevli görevini savsaklamadı" ifadesini kabul etmeyerek "O ifadeler bana ait değildir" dedi. Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili FETÖ ve Enver Altaylı'yı işaret eden Hasan Atilla Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla sağlık sorunları gerekçe gösterilerek ev hapsi kararı verildi.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 19.09.2026 16:39 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 16:42
SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!

SON DAKİKA… Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilerek sürdürülen soruşturma kapsamında olay tarihinde görev yapan dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan, sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Örgüt üyeliği" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!

Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur (69) ile emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ise "Kasten öldürme" suçundan, yaşları ve sağlık sorunları göz önüne alınarak ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!

"MEKTUPLA GÜLEN'E ŞİKAYET EDİLDİ"

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir Efe tarafından sorgulanan Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun ölümünün arkasında FETÖ parmağı olduğunu iddia etti. Uğur, Kozinoğlu'nun ölümünün basit bir ihmal olup olmadığının araştırılmasını değerli bulduğunu belirterek, "Net olarak elimde bir kanıtım yok lakin eğer Kaşif Kozinoğlu'nun vefatı bir kasıt ise bu durum buram buram FETÖ kokmaktadır. Araştırmalar sonucunda bir kasıt çıkarsa gözlerin çevrilmesi gereken yer Fethullahçı Terör Örgütü'dür" dedi.

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SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!

Kozinoğlu'nun örgütün doğrudan hedefi olduğunu savunan Uğur, "FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın bizzat Fethullah Gülen adlı terörist başına yazdığı mektuplar mevcuttur. Bu mektuplarda Kaşif Kozinoğlu terörist başına şikayet edilmektedir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!

KURTLAR VADİSİ RAPORUNU DETAYINI ANLATTI

Hasan Atilla Uğur, görev yaptığı dönemde Kurtlar Vadisi ekibine devletin bilgilerini verdiğiyle ilgili MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun rapor tuttuğu iddialarına da cevap verdi. Hasan Atilla Uğur ifadesinde "Kaşif Kozinoğlu koğuşa ilk geldiği zaman bana, Kurtlar Vadisi ile kendisinin ilişkilendirildiği raporu yazmadığını, manipüle etmiş olabileceklerini, altındaki bir grubun yazdığını söyledi" dedi.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!

SORGUDAN ÇIKAN BÜYÜK ÇELİŞKİLER

Hasan Atilla Uğur, FETÖ iddialarını öne sürse de savcılığın somut kamera kayıtlarına ve dökümlere dayandırdığı çelişkili sorular karşısında yanıtsız kaldı. Uğur ifadesinde, Kozinoğlu'nun duş aldıktan sonra kendi odasına geçerken yanına uğradığını iddia etti.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!

Ancak savcılık tespitleri ve kameralar, Kozinoğlu'nun saat 17:57'de kahvesini alıp doğrudan kendi odasına girdiğini ve 18:04'e kadar yalnız kaldığını ortaya koydu. Çelişki sorulunca Uğur, "Yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken bağırmış olabilir" dedi. Kameralarda, saat 18:40'ta Kozinoğlu'nun odasına giren Uğur'un 4 dakika kaldıktan sonra elleri arkada çıktığı ve sağ elinde bir cisim tuttuğu belirlendi. Savcının cismin ne olduğu sorusuna Uğur, "Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum" yanıtını verdi.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!

KAHVE BARDAĞI DETAYLI SORULDU

Kozinoğlu fenalaşıp hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra Uğur'un, Kozinoğlu'na ait kahve bardağını alıp mutfakta yıkadığı saptandı.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!

Diğer koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarak elindeki bardağı Uğur'a göstermesi sorulduğunda Uğur, "Bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini hatırlamıyorum" iddiasında bulundu. Uğur'un ortak alandaki ışıkları kapatıp ortamı 14 dakika karanlıkta bırakması sorulduğunda, "Bu hususun hiçbir sebebi ve anlamı yoktur. Zaten gündüz saatiydi" savunmasını yaptı.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!

DİL ALTI HAPINI HATIRLAMADI

Kozinoğlu'na dil altı hapı verdiğini ve tansiyonunu ölçtüğünü söyleyen Uğur, hapı ve cihazı nereden aldığını hatırlamadı. Çelişkiler üzerine, "Vermiş olduğum hap zaten Kaşif Kozinoğlu'nun odasında olabilir. Tansiyon cihazı da demek ki orada olabilir" şeklinde muğlak yanıtlar verdi.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!

"HİÇBİR GÖREVLİ SAVSAKLAMADI" İFADESİ VERMİŞ

Uğur'un 15 Kasım 2011'de verdiği "Hiçbir görevli görevini savsaklamadı" ifadesi de kendisine soruldu. Uğur "O ifadeler bana ait değildir" diyerek sağlık butonuna bastıktan en az 7-8 dakika sonra gardiyanların geldiğini söyledi.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!
SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!
SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!
SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!
#KAŞİF KOZİNOĞLU #FETÖ