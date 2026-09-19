SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturması! SABAH Hasan Atilla Uğur’un ifadesine ulaştı: Dikkat çeken dil altı hapı ve Kurtlar Vadisi detayı!!

Ancak savcılık tespitleri ve kameralar, Kozinoğlu'nun saat 17:57'de kahvesini alıp doğrudan kendi odasına girdiğini ve 18:04'e kadar yalnız kaldığını ortaya koydu. Çelişki sorulunca Uğur, "Yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken bağırmış olabilir" dedi. Kameralarda, saat 18:40'ta Kozinoğlu'nun odasına giren Uğur'un 4 dakika kaldıktan sonra elleri arkada çıktığı ve sağ elinde bir cisim tuttuğu belirlendi. Savcının cismin ne olduğu sorusuna Uğur, "Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum" yanıtını verdi.