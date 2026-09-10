SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

ŞEHADET GETİRDİ



Kozinoğlu mahkum kabul bölümünde beklediği sırada terlediği, üşüdüğünü söylediği, ellerinde uyulma bulunduğunu belirttiği ve kelime-i şehadet getirdiği ifade edildi. Bazı ceza infaz kurumu görevlileri ambulans gelene kadar hareket ve solunum gözlemlediklerini beyan etti. Buna karşılık 112 ekibi hastaya ulaştığında nabız ve solunum bulunmuyordu. Morarma meydana gelmiş ve Kozinoğlu'nun kalp-solunum durması halinde olduğu saptandı.