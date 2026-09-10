Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

Son dakika haberi: FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümündeki skandal ihmaller belgelendi. Kalp krizi geçiren Kozinoğlu'nun yardım butonuna basılmasından sağlık ekibinin gelişine kadar 30 dakikalık kayıp zaman yaşandı. Nöbetçi doktorun olaydan habersiz olması, gardiyanların çelişkili beyanları ve ambulansın görev yerinde olmak yerine Silivri'de yemekte bulunması müdahaleyi geciktirdi.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 10.09.2026 06:31 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 07:45
SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı
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Son dakika haberi: FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevi'nde tutukluyken 11 Mart 2011'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 15 yıl sonra çok kritik gelişmeler yaşandı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

Olay gecesi acil durum alarmını radyo sesiyle boğan firari gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün kilit rolü kamera kayıtlarıyla deşifre edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Gül'ün de olduğu 11 şüpheli hakkında 3 gün önce operasyon için düğmeye basıldı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

Operasyonda Gül hariç 10 şüpheli gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcı vekili Ebubekir Efe'nin yürüttüğü soruşturmada, Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına ve feth-i kabir işlemi yapılmasına karar verdi.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

AĞIR İHMALLER DOSYADA

SABAH, şimdi de Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili ceza infaz kurumu kayıtları, kamera inceleme tutanakları, tanık ve görevli beyanları, 112 Acil Sağlık Hizmetleri kayıtları, hastane evrakı, olay yeri inceleme belgeleri, Adli Tıp Kurumu raporlarına ulaştı. Tüm evraklar Kozinoğlu'nun ölümündeki ağır ihmalleri ve soru işaretlerini gözler önüne serdi.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

KOĞUŞ ARKADAŞLARI UĞUR VE YILDIRIM

Evraklara göre Kozinoğlu, 11 Mart 2011'de Silivri 1 No'lu L Tipi Cezaevi B Blok B-1 koğuşunda ve üst kattaki 4 numaralı odada Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'un babası emekli albay Hasan Atilla Uğur ve eski Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la beraber kalıyordu.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

Olay günü kamera kayıtlarına göre 16.04 sıralarında avluda yürümeye başladı. Yaklaşık 1 saat yürüdükten sonra odasında egzersize devam etti. 17.45'te banyoya girmek için hazırlık yaptığı koğuş arkadaşı Uğur'a sıcak su hazırlamasını söylediği, ardından duş aldığı ve saat 18.01'de gazete ile bir fincan kahve alarak odasına geçtiği görülüyor.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

ODASINDAN SENDELEYEREK ÇIKTI

Kayıtlara göre, odasından 18.09.36'da hafif sendeleyerek çıkıyor. Hasan Atilla Uğur'un odasına giriyor. Kısa bir süre sonra odasına geri dönüyor. Saat 18.12 sıralarında tansiyon 205/127 (yani 20'ye12) ölçüldü ve göğüs ağrısından şikayet etti.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

UĞUR'DAN DİL ALTI İLACI ALDI

Kendi talebi üzerine Uğur'da bulunan Isordil 5 mg isimli dil altı ilacını alıyor. İlk çağrı düğmesine saat 18.13.24'te basılıyor. Çağrı tekrarlanıyor. Devamında koğuş kapısına vuruluyor ve kameraya işaret veriliyor. Gardiyanlar 18.23.13'te koğuş kapısını açıyor. İlk çağrı ile görevlilerin koğuşa ulaşmasının arasında yaklaşık 9 dakika 49 saniye geçiyor.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

30 DAKİKA BOYUNCA BEKLETİLİYOR

Kozinoğlu odadan 18.26'da çıkıyor yürüyerek. Sedyeye alınıp 18.27'de koğuştan çıkıyor. Mahkum kabul bölümüne 18.30.48'de ulaştırılıyor. 112 Acil Çağrı Merkezine saat 18.30'da bildirim yapılıyor. Bir dakika sonra görevlendirilmiş ve sağlık personeli 18.43 sıralarında hastaya ulaşıyor. İlk yardım çağrısından sağlık personelinin hastaya ulaşmasına kadar 29 dakika 36 saniye geçiyor.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

ŞEHADET GETİRDİ

Kozinoğlu mahkum kabul bölümünde beklediği sırada terlediği, üşüdüğünü söylediği, ellerinde uyulma bulunduğunu belirttiği ve kelime-i şehadet getirdiği ifade edildi. Bazı ceza infaz kurumu görevlileri ambulans gelene kadar hareket ve solunum gözlemlediklerini beyan etti. Buna karşılık 112 ekibi hastaya ulaştığında nabız ve solunum bulunmuyordu. Morarma meydana gelmiş ve Kozinoğlu'nun kalp-solunum durması halinde olduğu saptandı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

19.12.'DE HASTANEYE ULAŞTI

112 ekibince kalp masajı, suni solunum, damar yolu, adrenalin ve devamında atropin uygulandığı, monitörde şok verilebilir bir ritim bulunmadığından defibrilasyon yapılmadığı, destek sağlık ekibinin de müdahaleye katıldığı anlaşıldı. Kozinoğlu saat 19.12'de Silivri Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

Canlandırma işlemlerine hastanede de devam edildi ancak sonuç alınamadı. Resmi olarak 12 Kasım 2011'de 19.30'da hayatını kaybetti. 10 Şubat 2012'de Adli Tıp Kurumu kesin raporunda ölümün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiğini bildiriyor.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

KOĞUŞ ARKADAŞLARI OLAY YERİ TEMİZLİĞİ Mİ YAPTI

Kozinoğlu hastaneye götürülmesinden sonra koğuş arkadaşlarının Kozinoğlu'nun kaldığı 4 numaralı odaya birden fazla kez girdikleri, gazete ve kahve fincanı gibi bazı eşyaları odadan çıkardıkları, odanın ancak saat 22.07 sıralarında kilitlendiği ve olay yeri incelemesinin ise 23.20'den sonra gerçekleştirildiği anlaşıldı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

YARIM SAATTE KURTARILABİLİR MİYDİ

Olayda sağlık hizmetinin yürütülmesi ve acil sağlık müdahalesi bakımından değerlendirilmesi gereken hususlar da soruşturma dosyasına girdi. Buna göre, ilk çağrıdan koğuş kapısının açılmasına kadar yaklaşık 9 dakika 49 saniye geçti. 112'ye bildirim hasta koğuştan çıkarılarak mahkum kabul bölümüne ulaştırıldığı sırada yapıldı ve ilk çağrıdan sağlık personelinin hastaya ulaşmasına kadar yarım saat geçti.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

AMBULANS OLAY YERİ YERİNE SİLİVRİ'DE YEMEKTE

Kampüste görevli ambulans olay sırasında normal bekleme yerinde bulunmuyordu. Ekibin yemek amacıyla Silivri merkeze gittiği ve ambulansın görev yerinde bulunması halinde hastaya yaklaşık 3-4 dakikada ulaşılabileceği ifade edildi.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

GARDİYANLAR HABER VERDİK DERKEN DOKTOR 'HABERİM YOK' DEDİ

İdari inceleme raporunda ise çok önemli bir diğer ayrıntı yer alıyor. Rapora göre, ceza infaz kurumu personelinin sağlık birimine bildirim yaptığını belirtmesine karşılık nöbetçi doktorun olaydan haberdar edilmediğini beyan etmesi dosyadaki en önemli çelişkilerden birini oluşturdu.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı

Sağlık ekibinin de gelmeden önce Kozinoğlu'na ceza infaz kurumu personelince etkili müdahale yapıldığını gösteren bir kayıt da tespit edilemedi ve bu da en önemli ihmallerden bir tanesini oluşturdu.

#FETÖ