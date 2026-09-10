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SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı
SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren ihmaller zinciri! Koğuş arkadaşları inceleme yapılmadan odasını temizledi: Kayıp 30 dakika detayı
Son dakika haberi: FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümündeki skandal ihmaller belgelendi. Kalp krizi geçiren Kozinoğlu'nun yardım butonuna basılmasından sağlık ekibinin gelişine kadar 30 dakikalık kayıp zaman yaşandı. Nöbetçi doktorun olaydan habersiz olması, gardiyanların çelişkili beyanları ve ambulansın görev yerinde olmak yerine Silivri'de yemekte bulunması müdahaleyi geciktirdi.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 06:31
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 07:45