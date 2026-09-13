SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek

İHMAL DEĞİL ADIM ADIM PLANLANMIŞ SABOTAJ ZİNCİRİ



SABAH'ın ulaştığı soruşturma evrakı ve güvenlik kamerası dökümleri, olayın basit bir kalp krizi değil, organize bir kumpas olduğunu belgeledi. Kozinoğlu'nun koğuşuna özel olarak atanan FETÖ'cü gardiyan Ferhat Veysi Gül, acil durum butonuna basıldığında müdahale etmek yerine radyonun sesini sonuna kadar açarak yardım çığlıklarını boğdu.



