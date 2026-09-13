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SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek
SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek
Son dakika haberi: SABAH'ın 29 Ağustos'ta "Kozinoğlu Dosyası Yeniden Açıldı" haberiyle Türkiye gündemine taşıdığı "Hayalet" lakaplı MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümü kapsamında yapılan feth-i kabir işleminde 15 yıl geçmesine rağmen vücut bütünlüğünün bozulmadığı, kefeninin sağlam kaldığı, kemiklerinin yanı sıra yumuşak dokularının da örnek alındığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 06:47