Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek

Son dakika haberi: SABAH'ın 29 Ağustos'ta "Kozinoğlu Dosyası Yeniden Açıldı" haberiyle Türkiye gündemine taşıdığı "Hayalet" lakaplı MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümü kapsamında yapılan feth-i kabir işleminde 15 yıl geçmesine rağmen vücut bütünlüğünün bozulmadığı, kefeninin sağlam kaldığı, kemiklerinin yanı sıra yumuşak dokularının da örnek alındığı ortaya çıktı.

Mustafa KAYA
ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 13.09.2026 06:45 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 06:47
SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, elde edilen yumuşak dokuların soruşturmanın seyrini kökten değiştireceğini vurguladı. Alkan "Vücuda giren maddeler kolay kolay kemiğin yapısına nüfuz etmez. Ancak yumuşak dokularda yani iç organlarda bu maddeler rahatlıkla tespit edilebilir" dedi.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Faili meçhul hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak" talimatıyla raftan indirilen Kozinoğlu dosyası, Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe yönetiminde dev bir operasyona dönüştü. SABAH'ın 29 Ağustos'ta duyurduğu "Hayalet" lakaplı MİT Asya Bölge Müşaviri Kaşif Kozinoğlu dosyasında iki dalga operasyonun ardından suikast şüphesi çıktı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek

İHMAL DEĞİL ADIM ADIM PLANLANMIŞ SABOTAJ ZİNCİRİ

SABAH'ın ulaştığı soruşturma evrakı ve güvenlik kamerası dökümleri, olayın basit bir kalp krizi değil, organize bir kumpas olduğunu belgeledi. Kozinoğlu'nun koğuşuna özel olarak atanan FETÖ'cü gardiyan Ferhat Veysi Gül, acil durum butonuna basıldığında müdahale etmek yerine radyonun sesini sonuna kadar açarak yardım çığlıklarını boğdu.

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SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek

15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra Fransa'ya kaçan firari gardiyan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Koğuştan yapılan ilk acil çağrı ile sağlık personelinin hastaya ulaşması arasında 29 dakika 36 saniye geçti.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek

Cezaevi kampüsünde 24 saat hazır beklemesi gereken ambulans ekibinin ise görev yerinde durmayıp Silivri merkeze yemeğe gittiği belirlendi. Gardiyanlar doktora haber verdiklerini iddia ederken, nöbetçi doktor Turgay Tamer olaydan hiç haberinin olmadığını açıkladı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek

ODASINDA TEMİZLİK YAPILDI

Kozinoğlu hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra olay yeri incelemesi yapılmadan koğuş arkadaşları emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve eski Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'ın odaya girip kahve fincanı ile gazeteleri çıkardığı ve temizlik yaptığı tespit edildi.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek

Doku örneklerinin Adli Tıp Kurumu'na ulaşmasından 10 gün sonra, Ankara Cezaevi'nden firar eden bir hırsızın kuruma sızması delil karartma şüphelerini artırdı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek

Dosyaya takipsizlik veren dönemin savcısı Ali İşgören ve kumpas kararlarına imza atan hâkim eşi Züleyha İşgören'in FETÖ üyesi oldukları saptanarak meslekten ihraç edildikleri ve yargılandıkları ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek

MEZAR AÇILDI: CESET BÜTÜNLÜĞÜ VE KEFEN BOZULMAMIŞ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda feth-i kabir işlemi de yapıldı. Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yürütülen hassas operasyona 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan 5 kişilik özel heyet katıldı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek

Kozinoğlu'nun kabri açıldığında 15 yıl geçmesine rağmen ceset bütünlüğünün korunduğu, kefenin çürümediği ve kemikler dışında bozulmayan yumuşak dokuların bulunduğu tespit edildi. Heyet tarafından kemik ve toprak örneklerinin yanı sıra kritik önem taşıyan organ ve yumuşak doku örnekleri muhafaza altına alındı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek

"YUMUŞAK DOKUNUN ELDE EDİLMESİ BÜYÜK BİR ŞANS"

SABAH'a konuşan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, elde edilen yumuşak dokuların ve çürümemiş kefenin soruşturmanın seyrini kökten değiştireceğini vurguladı. Alkan; "Yumuşak dokunun elde edilmiş olması çok kıymetli.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek

Vücuda giren maddeler kolay kolay kemiğin yapısına nüfuz etmez. Ancak yumuşak dokularda yani iç organlarda bu maddeler rahatlıkla tespit edilebilir.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek

Bu nedenle yumuşak doku ele geçmiş olması olayı aydınlatabilecek nitelik taşıyor. Yapılacak mikroskobik ve toksikolojik analizler neticesinde çok daha iddialı ve sağlıklı değerlendirmeler yapılacaktır." dedi.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü İhmal değil adım adım planlanmış sabotaj zinciri! Mezarı açıldı: Sırrı Adli Tıp çözecek

Alınan tüm numuneler, kamera kayıtları, 112 ses dökümleri ve hastane evrakıyla birlikte Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na teslim edildi. Nihai raporda ölümde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı kesinleşecek.

#KAŞİF KOZİNOĞLU #MİT