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SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye balans ayarı! Gözler bugünkü MYK'ya çevrildi: Yeni ihraçlar yolda
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye balans ayarı! Gözler bugünkü MYK'ya çevrildi: Yeni ihraçlar yolda
Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi iş başına gelmesinin ardından 43 il başkanını son 1 ayda görevden aldı. CHP'de bugün gerçekleştirilecek olan MYK toplantısı ile en az 3 il başkanının daha görevden alınması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 06:31
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 06:32