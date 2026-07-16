SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye balans ayarı! Gözler bugünkü MYK’ya çevrildi: Yeni ihraçlar yolda

Edinilen bilgilere göre, parti yönetimi, bugün Rize İl Başkanı Saltuk Deniz başta olmak üzere en az 3 il başkanını daha görevden almaya hazırlanıyor. Halihazırda boş olan 8 il başkanlığının bir bölümüne de atama yapılması bekleniyor. Yeni atama beklenen illerin arasında Eskişehir de yer alıyor.