Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye balans ayarı! Gözler bugünkü MYK'ya çevrildi: Yeni ihraçlar yolda

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye balans ayarı! Gözler bugünkü MYK'ya çevrildi: Yeni ihraçlar yolda

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi iş başına gelmesinin ardından 43 il başkanını son 1 ayda görevden aldı. CHP'de bugün gerçekleştirilecek olan MYK toplantısı ile en az 3 il başkanının daha görevden alınması bekleniyor.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 16.07.2026 06:31 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 06:32
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye balans ayarı! Gözler bugünkü MYK’ya çevrildi: Yeni ihraçlar yolda

Son dakika haberi: CHP'de bugün yine hareketli saatler yaşanacak. CHP MYK, saat 14.00'te toplanacak. Toplantının gündeminde bir kez daha il örgütlerine dönük yeni hamleler olacak.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye balans ayarı! Gözler bugünkü MYK’ya çevrildi: Yeni ihraçlar yolda

Edinilen bilgilere göre, parti yönetimi, bugün Rize İl Başkanı Saltuk Deniz başta olmak üzere en az 3 il başkanını daha görevden almaya hazırlanıyor. Halihazırda boş olan 8 il başkanlığının bir bölümüne de atama yapılması bekleniyor. Yeni atama beklenen illerin arasında Eskişehir de yer alıyor.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye balans ayarı! Gözler bugünkü MYK’ya çevrildi: Yeni ihraçlar yolda

HER YERDE DEĞİŞİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi işbaşına gelmesinin ardından 43 il başkanını son 1 ayda görevden aldı.

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SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye balans ayarı! Gözler bugünkü MYK’ya çevrildi: Yeni ihraçlar yolda

Çift başlılığa neşter vuran parti yönetimi, 35 ile de hızla yeni atamalar yaptı. İl örgütlerindeki büyük dönüşümün yanı sıra ilçelerde de hareketli günler yaşanıyor.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye balans ayarı! Gözler bugünkü MYK’ya çevrildi: Yeni ihraçlar yolda

Yurt genelindeki ilçe başkanlıklarını mercek altına alan Kılıçdaroğlu yönetimi, son günlerde Eskişehir'de 2, Şanlıurfa'da 4 ve Çanakkale'de 1 ilçe başkanını da görevden aldı.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye balans ayarı! Gözler bugünkü MYK’ya çevrildi: Yeni ihraçlar yolda

Giresun'da il kadın kolları başkanı değişti, Sivrihisar'da da gençlik kolları ilçe başkanına el çektirildi. 81 il genelinde ve tüm kademelerde devam eden büyük dönüşümün önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye balans ayarı! Gözler bugünkü MYK’ya çevrildi: Yeni ihraçlar yolda

Göreve geldiği günden bu yana sükûnet çağrısında bulunan parti yönetimi, buna karşın çift başlılığa ve otorite boşluğuna fırsat verilmeyeceğini de her fırsatta vurguluyor.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye balans ayarı! Gözler bugünkü MYK’ya çevrildi: Yeni ihraçlar yolda

Bu kapsamda şaibe ve yolsuzluk iddialarının merkezindeki 9 milletvekili ile adı soruşturmalara konu olan 2 belediye başkanını disipline sevk eden Kılıçdaroğlu ve kurmayları, mahkeme kararını tanımayıp her türlü provokatif eylemde bulunan 17 eski il başkanı hakkında da ihraç talep etmişti.

#KEMAL KILIÇDAROĞLU #CHP