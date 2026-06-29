Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çift başlılığa neşter! Genel merkezde Özgür Özel’i kızdıracak görüntü

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çift başlılığa neşter! Genel merkezde Özgür Özel’i kızdıracak görüntü

Son dakika haberi: Şu ana kadar 10 il başkanını görevden alıp, 4'ünü de disipline sevk eden CHP yönetimi, partideki çift başlılığa neşter vurmaya devam edecek. Eylül ayına kadar en az 50 il başkanının daha görevden alınması ve yerlerine yenilerinin ataması yapılacak.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 29.06.2026 08:31 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 08:32
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çift başlılığa neşter! Genel merkezde Özgür Özel’i kızdıracak görüntü

Mahkemeden çıkan mutlak butlan kararı sonrası ikiye bölünen CHP'de iç savaş devam ediyor. Bu süreçte Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yanında pozisyon alan 74 il başkanı, her türlü provokatif eyleme imza atarak genel merkeze isyan bayrağı açmıştı.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çift başlılığa neşter! Genel merkezde Özgür Özel’i kızdıracak görüntü

Kısa sürede 10 il başkanını görevden alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, bunlardan 4'ünü de disipline sevk etmişti. CHP'de yeni haftanın ilk MYK'sında yeni görevden almalar beklenirken, eylül ayına kadar da partide büyük çaplı değişimlerin yaşanması öngörülüyor.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çift başlılığa neşter! Genel merkezde Özgür Özel’i kızdıracak görüntü

2 AYDA KÖKLÜ DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimseye karşı ön yargılı bir tutum içerisinde olmadığını vurgulayan partili kaynaklar, buna karşın hiçbir genel başkanın çift başlılığa da izin vermeyeceğini belirtiyor.

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SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çift başlılığa neşter! Genel merkezde Özgür Özel’i kızdıracak görüntü

Bu kapsamda eylül ayına kadar en az 50 il başkanlığında daha değişim bekleniyor. Bu sayının gerekirse 60 bandına da çıkabileceği öne sürülüyor.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çift başlılığa neşter! Genel merkezde Özgür Özel’i kızdıracak görüntü

Söz konusu il başkanlıklarının başında Sinop, Kars ve Düzce olduğu bildirilirken, kısa süre içerisinde Bitlis'e de yeni atama yapılacağı aktarıldı.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çift başlılığa neşter! Genel merkezde Özgür Özel’i kızdıracak görüntü

GENEL MERKEZE ADAY AKINI

Öte yandan yurt genelinden il başkanlığı adayları da adeta Ankara'ya akın ederek genel başkan yardımcıları ile görüşmeler yapıyor.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çift başlılığa neşter! Genel merkezde Özgür Özel’i kızdıracak görüntü

İl başkanlıklarında köklü değişimlerin beklendiği bu süreçte genel başkan yardımcılarına her ilden en az 5-6 ismin adaylık için başvurularını ilettiği öğrenildi.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çift başlılığa neşter! Genel merkezde Özgür Özel’i kızdıracak görüntü

Söz konusu aday isimlere ek olarak Mardin'den Antalya'ya, Adana'dan İzmir'e kadar yurdun birçok ilinden eski il-ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve yerel meclis üyeleri de hemen hemen her gün genel merkezi ziyaret ederek Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına destek mesajlarını iletiyor.

#ÖZGÜR ÖZEL #CHP #KEMAL KILIÇDAROĞLU