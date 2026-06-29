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SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çift başlılığa neşter! Genel merkezde Özgür Özel’i kızdıracak görüntü
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çift başlılığa neşter! Genel merkezde Özgür Özel’i kızdıracak görüntü
Son dakika haberi: Şu ana kadar 10 il başkanını görevden alıp, 4'ünü de disipline sevk eden CHP yönetimi, partideki çift başlılığa neşter vurmaya devam edecek. Eylül ayına kadar en az 50 il başkanının daha görevden alınması ve yerlerine yenilerinin ataması yapılacak.
Giriş Tarihi: 29.06.2026 08:31
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 08:32