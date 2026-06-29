SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çift başlılığa neşter! Genel merkezde Özgür Özel’i kızdıracak görüntü

Söz konusu aday isimlere ek olarak Mardin'den Antalya'ya, Adana'dan İzmir'e kadar yurdun birçok ilinden eski il-ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve yerel meclis üyeleri de hemen hemen her gün genel merkezi ziyaret ederek Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına destek mesajlarını iletiyor.