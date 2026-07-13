Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan 27 günde baş döndüren örgüt temizliği! ‘Paralel yapılaşmaya’ neşteri vurdu

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan 27 günde baş döndüren örgüt temizliği! ‘Paralel yapılaşmaya’ neşteri vurdu

Son dakika haberi: CHP'deki çift başlılığa ve paralel yapılaşmaya neşter vuran Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yalnızca 27 günde 43 il başkanını görevden aldı, 36 ile hızla yeni atamalar yapıldı. Halihazırda 43 il başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verilen tarafta yer alıyor.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 13.07.2026 07:48 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 07:50
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan 27 günde baş döndüren örgüt temizliği! ‘Paralel yapılaşmaya’ neşteri vurdu

Son dakika haberi: Tarihi bir iç savaş yaşayan CHP'de sular durulmuyor. Mutlak butlan kararı sonrası Manisa Milletvekili Özgür Özel'e desteğini açıklayan 74 il başkanı, ilk günden bu yana parti yönetimine ağır hakaretlerde bulunup çeşitli provokasyonlara girişmişti.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan 27 günde baş döndüren örgüt temizliği! ‘Paralel yapılaşmaya’ neşteri vurdu

Genel merkezin sükûnet çağrılarına kulaklarını tıkayarak tepki çeken eylemelerine devam eden il başkanları için ilk olarak 17 Haziran'da düğmeye basıldı.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan 27 günde baş döndüren örgüt temizliği! ‘Paralel yapılaşmaya’ neşteri vurdu

Bu tarihte Ankara, Bursa, Bitlis ve Erzurum il başkanlarını görevden alan CHP MYK, aradan geçen 27 günde ise yurt genelindeki il örgütlerinin neredeyse yarısını baştan aşağı yeniledi.

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SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan 27 günde baş döndüren örgüt temizliği! ‘Paralel yapılaşmaya’ neşteri vurdu

'ÖZEL'CİLERİN İDDİASI BOŞA DÜŞTÜ

Özgür Özel cephesinin, "İlçe yöneticisi bile bulamazlar" dediği Kılıçdaroğlu yönetimi, son 1 ay içerisinde 43 il başkanını görevden aldı, 36 ile hızla yeni atamalar yapıldı. Halihazırda görevden alınan ve henüz ataması yapılmayan il başkanlığı sayısı ise 7 oldu.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan 27 günde baş döndüren örgüt temizliği! ‘Paralel yapılaşmaya’ neşteri vurdu

27 günlük süre zarfından Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretler ederek isyan bayrağı açan toplam 14 il başkanı da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan 27 günde baş döndüren örgüt temizliği! ‘Paralel yapılaşmaya’ neşteri vurdu

YENİ KADROLAŞMAYA YOĞUN TALEP

Partili kaynaklar, bu süreçte her ilden en az 7-8 adayın il başkanı olabilmek için genel merkezin kapısını çaldığını ve yoğun talep arasında en uygun ismi seçebilmek için uzun istişareler yürütüldüğünü vurguluyor.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan 27 günde baş döndüren örgüt temizliği! ‘Paralel yapılaşmaya’ neşteri vurdu

Ayrıca her hafta 3 bini aşkın ziyaretçinin parti binasına gelerek il-ilçelerdeki yeni kadrolaşma ve görev dağılımı için de temaslarda bulunduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan 27 günde baş döndüren örgüt temizliği! ‘Paralel yapılaşmaya’ neşteri vurdu

İL BAŞKANLIKLARINDA SON DURUM

13 Temmuz tarihi itibarıyla partide halihazırda Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutan il başkanı sayısı 43'e çıktı. Özgür Özel'i destekleyen il başkanı sayısı ise 31'e kadar geriledi.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan 27 günde baş döndüren örgüt temizliği! ‘Paralel yapılaşmaya’ neşteri vurdu

Partide çift başlı görüntüye fırsat verilmeyeceğini her fırsatta vurgulayan CHP yönetiminin önümüzdeki hafta il başkanlıklarına dönük görevden alma kararlarına devam etmesi bekleniyor.

#KEMAL KILIÇDAROĞLU #CHP