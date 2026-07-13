SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan 27 günde baş döndüren örgüt temizliği! ‘Paralel yapılaşmaya’ neşteri vurdu

YENİ KADROLAŞMAYA YOĞUN TALEP



Partili kaynaklar, bu süreçte her ilden en az 7-8 adayın il başkanı olabilmek için genel merkezin kapısını çaldığını ve yoğun talep arasında en uygun ismi seçebilmek için uzun istişareler yürütüldüğünü vurguluyor.



