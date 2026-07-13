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SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan 27 günde baş döndüren örgüt temizliği! ‘Paralel yapılaşmaya’ neşteri vurdu
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan 27 günde baş döndüren örgüt temizliği! ‘Paralel yapılaşmaya’ neşteri vurdu
Son dakika haberi: CHP'deki çift başlılığa ve paralel yapılaşmaya neşter vuran Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yalnızca 27 günde 43 il başkanını görevden aldı, 36 ile hızla yeni atamalar yapıldı. Halihazırda 43 il başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verilen tarafta yer alıyor.
Giriş Tarihi: 13.07.2026 07:48
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 07:50