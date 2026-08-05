Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti ve Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: ‘Yolsuzun, hırsızın yanında durulmaz’

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti ve Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: ‘Yolsuzun, hırsızın yanında durulmaz’

3 yıl sonra grup kürsüsüne çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden Özgür Özel ve ekibini yerden yere vurdu. Kılıçdaroğlu, "Yolsuzun, hırsızın, malı götürenin yanında durulmaz. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok. Alnımız açık. Biz devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz" dedi

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 05.08.2026 07:05 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 07:07
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti ve Özgür Özel’e zehir zemberek sözler: ‘Yolsuzun, hırsızın yanında durulmaz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrasında üç yılın ardından ilk kez çıktığı grup kürsüsünden CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve yolsuzluk şüphelisi ekibine isim vermeden zehir zemberek göndermelerde bulundu.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti ve Özgür Özel’e zehir zemberek sözler: ‘Yolsuzun, hırsızın yanında durulmaz’

Kılıçdaroğlu, grup salonunu dolduran partilileri, "Hiçbir bireysel çıkar peşinde koşmayan, ülkesi için çalışan sizlersiniz. Hoş geldiniz" diyerek selamladı.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti ve Özgür Özel’e zehir zemberek sözler: ‘Yolsuzun, hırsızın yanında durulmaz’

CHP'nin ahlaki kodlarına bir kez daha vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır. Bizler, toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. Sorunlarının çözümü için onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti ve Özgür Özel’e zehir zemberek sözler: ‘Yolsuzun, hırsızın yanında durulmaz’

"Temiz siyaset" vurgusu yaparak sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakla meşgul olursunuz, halkı unutursunuz.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti ve Özgür Özel’e zehir zemberek sözler: ‘Yolsuzun, hırsızın yanında durulmaz’

Biz hesap sormaktan da hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok. Alnımız açık. Biz devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti ve Özgür Özel’e zehir zemberek sözler: ‘Yolsuzun, hırsızın yanında durulmaz’

"HIRSIZIN YANINDA DURULMAZ"

Yeni Parti'ye geçiş yapan CHP'lilere de örtülü olarak sert mesajlar veren Kılıçdaroğlu, "Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlakın yanında durulur, erdemin yanında durulur. Siyasette ahlak, dürüstlük olmazsa sorunlar çözülmez. Cebinizi doldurursanız halktan uzaklaşırsınız. Biz temiz insanlarız. Biz harama el uzatmayız. Bu Kemal, hiçbir gücün karşısında eğilmez. Sadece haklının önünde eğiliriz, halkın önünde eğiliriz" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti ve Özgür Özel’e zehir zemberek sözler: ‘Yolsuzun, hırsızın yanında durulmaz’

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılından bu yana ilk kez düzenlediği basına açık grup toplantısına yoğun katılım oldu. Yurdun dört bir yanından gelen il-ilçe örgütlerinin yanı sıra, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da salondaki yerini aldı.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti ve Özgür Özel’e zehir zemberek sözler: ‘Yolsuzun, hırsızın yanında durulmaz’

Açılış konuşmasını yapan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Bizler CHP'yi kendine siper eden değil, kendini CHP'ye siper eden, partisini her şeyin üstünde tutan bir anlayışın temsilcileriyiz" ifadeleriyle büyük alkış aldı.

#ÖZGÜR ÖZEL #KEMAL KILIÇDAROĞLU #CHP