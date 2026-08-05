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SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti ve Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: ‘Yolsuzun, hırsızın yanında durulmaz’
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti ve Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: ‘Yolsuzun, hırsızın yanında durulmaz’
3 yıl sonra grup kürsüsüne çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden Özgür Özel ve ekibini yerden yere vurdu. Kılıçdaroğlu, "Yolsuzun, hırsızın, malı götürenin yanında durulmaz. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok. Alnımız açık. Biz devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz" dedi
Giriş Tarihi: 05.08.2026 07:05
Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 07:07