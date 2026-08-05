SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti ve Özgür Özel’e zehir zemberek sözler: ‘Yolsuzun, hırsızın yanında durulmaz’

Biz hesap sormaktan da hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok. Alnımız açık. Biz devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



