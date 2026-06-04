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SON DAKİKA | Mağdur CHP’liler Özgür Özel’den hesap sordu: Yolsuzluk pik yapmış sen önce kendi kapının önünü temizle
SON DAKİKA | Mağdur CHP’liler Özgür Özel’den hesap sordu: Yolsuzluk pik yapmış sen önce kendi kapının önünü temizle
Son dakika haberi: CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da dahil 9 şüphelinin tutuklandığı İzmir'deki kooperatif yolsuzluğunda mağdurlardan CHP üyesi Onur Küçük, yolsuzluk yapan belediye başkanları ve tacizci başkanlara sahip çıkan Özgür Özel'i eleştirdi.
Giriş Tarihi: 04.06.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 06:37