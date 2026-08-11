SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

SAVUNMADA TARİHİ REKOR



Türk savunma ve havacılık sanayii, 2002 yılında yaklaşık % 20 seviyelerinde olan yerlilik oranını yürüttüğü milli teknoloji hamleleriyle % 83'ün üzerine çıkarırken, sektörün mali ve ticari büyüklüğünde de tarihi rekorlara imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı verilerine göre, 2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen savunma ve havacılık ihracatı, yaklaşık 40 katlık bir artış göstererek 3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak önemli bir eşiği atladı.