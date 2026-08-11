Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

Son dakika haberi: Türkiye, cumhurbaşkanını doğrudan halkın oylarıyla seçtiği yeni dönemin üzerinden 12 yılı geride bıraktı. Milletin sandıkta verdiği güçlü irade, geçen yıllar içinde yalnızca siyasi bir tercihe değil, Türkiye'nin her alanda yükselişine dönüştü. Son 12 yıl Türkiye'nin değişen yüzünün kilometre taşlarını oluşturdu.

Resul Ekrem Şahan
Giriş Tarihi: 11.08.2026 06:18 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 06:21
SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

Son dakika haberi: 10 Ağustos 2014, Türk demokrasi tarihi yine bir dönüm noktasına sahne oldu. O gün sandık başına giden millet doğrudan oyları ile cumhurbaşkanını seçti. Milletin adamı Tayyip Erdoğan milletin oyları ile seçilen birinci cumhurbaşkanı oldu. 12 yıl önce sandıktan çıkan o irade 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bütünleşerek, Türkiye'nin büyük dönüşümünün önünü açtı.

SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

İNSAN HAKLARINDA ÇIĞIR AÇILDI

Başkan Erdoğan'ın halkın oylarıyla işbaşına gelmesiyle birlikte, vesayetin kökü de kazınmaya başladı. 30 Mayıs 2019'da duyurulan Yargı Reformu Strateji Belgesi ve 2 Mart 2021'de ilan edilen İnsan Hakları Eylem Planı ile insan hakları noktasında devrim niteliğinde adımlar atıldı.
2018 yılında CİMER hayata geçirilerek devletin en tepesine vatandaşın ulaşmasının yolu açıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye Aile Destek Programı hayata geçirildi. Program sayesinde ihtiyaç sahibi binlerce aileye ulaşıldı.
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 81 ilde uygulamaya giren Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile genç çiftlere faizsiz kredi teşviki sunuldu.

SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

KAMUDA BAŞÖRTÜSÜ SERBESTLİĞİ GELDİ

2013 Demokratikleşme Paketi ile kamu kurumlarında kaldırılan başörtüsü yasağının kapsamı; 2015'te kadın hâkim ve savcılar, 2016'da emniyet mensupları ve Şubat 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yapılan yönetmelik değişiklikleriyle tamamen genişletildi. Başörtülü kadınlar, kamunun her alanında yer buldu.

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SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

KADES UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLDİ

KADES (Kadın Destek) uygulaması, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla 24 Mart 2018 tarihinde hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde geliştirilen bu resmi uygulama, kadınların acil durumlarda tek tuşla konum bildirerek yardım çağrısı yapmasını sağladı. 6 milyondan fazla kadın uygulamayı indirdi. Ayrıca Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) 81 ilin tamamında faaliyete geçirildi.

SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

HER ALANDA KAPSAMLI REFORMLAR

2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurularak cemevlerinin aydınlatma, su, bakım-onarım ve imar gibi kamusal ihtiyaçlarının devlet desteği kapsamına alınması sağlandı. Azınlık vakıflarına ait binlerce taşınmazın tapusu hak sahiplerine devredildi veya bedelleri ödendi. Ayrıca 2023 yılında İstanbul Yeşilköy'de açılan Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi, cumhuriyet tarihinin sıfırdan inşa edilen ilk kilisesi olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

DIŞ POLİTİKA MİLLİ BİR ÇİZGİYE GELDİ

12 yıllık dönemde Türkiye'nin dış politikadaki ağırlığı arttı. Suriye'den Irak'a, Libya'dan Kafkasya'ya, Rusya-Ukrayna savaşından Gazze'ye, Afrika'da tarihi açılıma kadar birçok başlıkta Türkiye, yalnızca gelişmeleri izleyen değil, çözüm üretmeye çalışan bir aktör oldu. Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" söylemi öncü bir tespit olarak dünyada geniş taraftar buldu.

SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞI BİTİRİLDİ

Mazlum milletlerin sesi olan Erdoğan, 2010 yılında başlayan Suriye iç savaşının mazlumların yanında durarak zaferle bitmesini sağladı.

SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

FETÖ'CÜ DARBE GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Ülkeyi bir ur gibi saran FETÖ büyük bir mücadele verilerek temizlendi. FETÖ'cü cuntacıların darbe girişimi Erdoğan'ın cesur liderliğiyle engellendi.

SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

SAVUNMADA TARİHİ REKOR

Türk savunma ve havacılık sanayii, 2002 yılında yaklaşık % 20 seviyelerinde olan yerlilik oranını yürüttüğü milli teknoloji hamleleriyle % 83'ün üzerine çıkarırken, sektörün mali ve ticari büyüklüğünde de tarihi rekorlara imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı verilerine göre, 2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen savunma ve havacılık ihracatı, yaklaşık 40 katlık bir artış göstererek 3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak önemli bir eşiği atladı.

SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

TÜRK DÜNYASI İŞBİRLİĞİ

Erdoğan'ın liderliği sürecinde Türk dünyası ile olan ilişkiler de geliştirildi. Ortak alfabe noktasında önemli adımlar atıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti davasının dünyaya duyurulmasında Erdoğan öncülük etti.

SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

GAZZE'NİN SESİ ERDOĞAN

Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'de estirdiği zulüm fırtınasına karşı en güçlü duruş Türkiye'den geldi. Erdoğan her uluslararası platformda açıkça Gazze'den yana tavır aldı. Dünya kamuoyunu ayağa kaldıran Erdoğan, Gazze'de barışın sağlanmasının en büyük mimarı oldu.

SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

AYASOFYA YENİDEN İBADETE AÇILDI

Danıştay 10. Dairesi'nin 10 Temmuz 2020 tarihinde Ayasofya'yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla 85 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Fatih'in emaneti cami, UNESCO Dünya Mirası statüsünü koruyarak yerli ve yabancı milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

DEPREM BÖLGESİNE 455 BİN KONUT

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ilimizi yerle bir eden asrın deprem felaketinin yaraları Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde hızla sarıldı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde başlatılan "Asrın İnşa Seferberliği" kapsamında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projelerle yapımı tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 455 bin 357'ye ulaştı.

SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

İSLAM DÜNYASINI HEYECANLANDIRAN ANLAŞMA

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma ve güvenlik alanlarında stratejik işbirliğini en üst seviyeye taşıyan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de düzenlenen tarihi zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalandı. Taraf ülkelerden birine yapılan silahlı saldırıyı tüm üye ülkelere yapılmış sayan kolektif güvenlik esaslı pakt; Türkiye'nin savunma sanayii birikimi, Suudi Arabistan'ın finansal gücü ve Pakistan'ın stratejik kapasitesini birleştirerek bölgesel caydırıcılığı artırmayı ve savunma teknolojilerinde derin entegrasyon sağlamayı hedefliyor.

SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

PKK SİLAH BIRAKTI

Terörsüz Türkiye ideali doğrultusunda, Türkiye'nin başına 50 yıldır bela olan PKK terör örgütü de silahlarını bıraktığını açıkladı. Böylece Türkiye'de iç cephe tahkim edilirken, terör sorunu da tarihin tozlu sayfalarına karışmış oldu.

SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi

5. NESİL SAVAŞ UÇAKLARI

Türk savunma sanayiinin havacılık alanında ulaştığı teknolojik olgunluğun simgeleri olan 5. nesil milli muharip uçak KAAN ve insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Türkiye'nin hava hâkimiyeti konseptinde yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Üretilen savunma ürünleri dünyada parmak ile gösteriliyor.

#BAŞKAN ERDOĞAN #TÜRKİYE