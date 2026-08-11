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SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi
SON DAKİKA | Millet seçti, Türkiye kazandı! Başkan Erdoğan liderliğinde 12 yılda tarihi değişim: Vesayetin son izleri de silindi
Son dakika haberi: Türkiye, cumhurbaşkanını doğrudan halkın oylarıyla seçtiği yeni dönemin üzerinden 12 yılı geride bıraktı. Milletin sandıkta verdiği güçlü irade, geçen yıllar içinde yalnızca siyasi bir tercihe değil, Türkiye'nin her alanda yükselişine dönüştü. Son 12 yıl Türkiye'nin değişen yüzünün kilometre taşlarını oluşturdu.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 06:18
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 06:21