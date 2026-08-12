SON DAKİKA | Milletin iktidarı 25 yaşında! AK Parti çeyrek asırlık hikayesini 14 Ağustos’ta etkinliklerle kutlayacak

Yaklaşık 150 bin kişinin katılması beklenen buluşmada 50 bin kadın da yer alacak. Türkiye'nin 7 bölgesini temsil eden yöresel kıyafetli kadınlar da kutlamaya renk katacak. Çeyrek asırlık siyasi yolculuğun anlatılacağı programa özel hazırlanan şarkıda ise Erdoğan'ın "Biz bu millete efendi değil, hizmetkâr olmaya geldik" sözü öne çıkarılacak. "Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceği hazır" sloganıyla yapılacak mitinge 150 bin kişinin katılımı bekleniyor.