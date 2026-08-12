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SON DAKİKA | Milletin iktidarı 25 yaşında! AK Parti çeyrek asırlık hikayesini 14 Ağustos'ta etkinliklerle kutlayacak
SON DAKİKA | Milletin iktidarı 25 yaşında! AK Parti çeyrek asırlık hikayesini 14 Ağustos'ta etkinliklerle kutlayacak
Son dakika haberi: Türkiye'nin demokrasi, kalkınma ve değişim yolculuğunda attığı adımlarla 25 yılı geride bırakan AK Parti, kuruluş yıldönümünde geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir mesaj verecek. 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek büyük organizasyonda AK Parti'nin hikâyesi anlatılacak.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 07:06
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 07:07