SON DAKİKA | Milli iradenin korkusuz kalesi SABAH: FETÖ’nün maskesini manşetleriyle dünyaya ilan etti

BİNAMIZ KURŞUNLANDI, SERVET ASMAZ'I ŞEHİT VERDİK



15 Temmuz hain darbe girişimi, Turkuvaz Medya Grubu'nun yıllardır sürdürdüğü çetin yayın mücadelesinin ne kadar haklı ve hayati olduğunu acı bir şekilde tüm dünyaya kanıtladı. O karanlık gecede milli iradenin ve sinesinden çıktığı milletin yanında sarsılmaz bir kale gibi duran SABAH, hainlerin kurşunlarına hedef oldu. Turkuvaz Medya Grubu'nu susturmak ve işgal etmek için gözü dönmüş şekilde yola çıkan darbeci askerler, vatan sevdalısı Servet Asmaz'ı (44) göğsünden vurarak şehit etti. Ancak ne kurşunlar ne de tanklar bu sesin kısılmasına yetmedi.



