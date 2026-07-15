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SON DAKİKA | Milli iradenin korkusuz kalesi SABAH: FETÖ’nün maskesini manşetleriyle dünyaya ilan etti
SON DAKİKA | Milli iradenin korkusuz kalesi SABAH: FETÖ’nün maskesini manşetleriyle dünyaya ilan etti
Son dakika haberi: FETÖ'nün en cüretkar olduğu dönemde, illegal kasetlerle ve yargı kumpaslarıyla devleti teslim almaya kalkan odaklara karşı ilk bayrağı Turkuvaz Medya açtı. Gazete binası kurşunlanırken, vatan evlatları şehadete yürürken bir adım bile geri adım atmayan SABAH, Gezi kalkışmasından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar tüm karanlık planları belgeleriyle deşifre etti. Milletin sinesinden güç alarak hainleri inlerine kadar kovalayan Turkuvaz, tarihi ve destansı bir duruşu sergiledi.
Giriş Tarihi: 15.07.2026 06:21
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 06:26