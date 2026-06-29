SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı

ŞİŞLİ ESENTEPE'DE "HAVALA" TESLİMATI



Böcek ve İmamoğlu'nun telefon sinyalleri, 17 Aralık 2023 günü saat 16.30 ile 17.30 arasında İstanbul Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi civarında çakıştı. Bu konum verileri, Böcek'in "yüksek katlı bir plazanın giriş katındaki seçim ofisinde buluştuk" ifadesini teknik olarak doğruladı. Böcek, bu buluşmada 100 TL'lik banknotun fotoğrafı ve bir telefon numarasının yazılı olduğu zarfı yani havala şifresini bizzat İmamoğlu'na teslim ettiğini itiraf etmişti.