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SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı
SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı
Son dakika haberi: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'na "havala" yöntemiyle 5 milyon Euro ödediğine dair verdiği ifadeler, teknik verilerle delillendirildi. Soruşturma dosyasındaki HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri, Böcek'in iddia ettiği telefon görüşmelerini ve İstanbul'daki gizli buluşmayı saniye saniye doğruladı. Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mobil özel kalemi olarak görev yapan ve şu an tutuklu bulunan Yasin Yellice'nin ifadesi de dosyaya girdi.
Giriş Tarihi: 29.06.2026 07:26
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 08:45