Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı

SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı

Son dakika haberi: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'na "havala" yöntemiyle 5 milyon Euro ödediğine dair verdiği ifadeler, teknik verilerle delillendirildi. Soruşturma dosyasındaki HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri, Böcek'in iddia ettiği telefon görüşmelerini ve İstanbul'daki gizli buluşmayı saniye saniye doğruladı. Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mobil özel kalemi olarak görev yapan ve şu an tutuklu bulunan Yasin Yellice'nin ifadesi de dosyaya girdi.

Halit TURAN
Giriş Tarihi: 29.06.2026 07:26 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 08:45
SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in Ekrem İmamoğlu'na adaylık karşılığında 2024 seçimleri öncesinde yaptığı 5 milyon Euroluk rüşvet ödemesi gündeme bomba gibi düştü. SABAH, o soruşturma dosyasındaki çok çarpıcı bilgilere ulaştı. Böcek'in verdiği ifade Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teknik olarak da incelendi.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı

İncelemelere göre Muhittin Böcek kullandığı telefon ile ifadesinde bahsettiği gibi 16 Aralık 2023 tarihinde saat 15.59 sıralarında Ekrem İmamoğlu ile 2 dakika 15 saniye süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Böcek ifadesinde, bu görüşmede İmamoğlu'na İstanbul'a geleceğini bildirdiğini beyan etmişti. Bu telefon trafiğinden bir gün sonra, 17 Aralık 2023'te Böcek'in Antalya'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği de uçuş ve sinyal kayıtlarıyla kesinleşti.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı

ŞİŞLİ ESENTEPE'DE "HAVALA" TESLİMATI

Böcek ve İmamoğlu'nun telefon sinyalleri, 17 Aralık 2023 günü saat 16.30 ile 17.30 arasında İstanbul Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi civarında çakıştı. Bu konum verileri, Böcek'in "yüksek katlı bir plazanın giriş katındaki seçim ofisinde buluştuk" ifadesini teknik olarak doğruladı. Böcek, bu buluşmada 100 TL'lik banknotun fotoğrafı ve bir telefon numarasının yazılı olduğu zarfı yani havala şifresini bizzat İmamoğlu'na teslim ettiğini itiraf etmişti.

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SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı

ÖZEL KALEM KONUŞTU: "ÇANTADA EURO DOLUSU DÖVİZ VARDI"

Muhittin Böcek'in o dönem mobil özel kalemi Yasin Yellice'nin de soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Yellice 2024 yerel seçim öncesinde tanık olduğu olayları tek tek anlattı. Yellice'nin ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri, 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen Manisa ziyaretiyle ilgili oldu.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı

Başkan Böcek'in sağlık durumu nedeniyle ilaçlarını bizzat takip ettiğini belirten Yellice, yolculuk sırasında ilaç vermek için açtığı lacivert renkli sırt çantasının içerisinde Euro cinsinden yüklü miktarda döviz gördüğünü söyledi. Yellice, çanta dolu olduğu için miktarın tam olarak ne kadar olduğunu bilmediğini, ancak paraları kendisinden başka kimsenin görmesinin mümkün olmadığını savundu.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı

İLK GÖRÜŞME OTELDE

Yasin Yellice ifadesinde, Muhittin Böcek'in adaylığının henüz kesinleşmediği dönemde İstanbul'da gerçekleştirilen kritik temaslara da değindi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adaylık için Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye gittiği duyumunu almaları üzerine, Böcek ile birlikte 30 Kasım 2023'te İstanbul'a gittiklerini söyledi.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı

Rönesans Polat Otel'de Ekrem İmamoğlu ile Böcek arasında yaklaşık 45 dakika süren baş başa bir görüşme yapıldığını belirten Yellice, görüşme sonrası Böcek'in kendisine "adaylıkla ilgili sorunun hallolacağını" söylediğini aktardı.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı

"OĞLUM, HERHANGİ BİR PROBLEM KALMADI"

17 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen ikinci görüşmenin detaylarını da anlatan Yellice, İmamoğlu'nun seçim ofisi olarak kullanılan binada yapılan bir saatlik görüşmenin ardından Başkan Böcek'in Yellice'ye, "Oğlum, herhangi bir problem kalmadı" dediği anlattı. Yellice, ziyaretin tamamen "adaylık hususunda" olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı

"HAVALA" PARALARI O KASALARDAN MI ÇIKTI?

Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'na adaylık karşılığında "havala" yöntemiyle 5 milyon Euro ödediğine dair itirafları, İstanbul'daki devasa kara para operasyonuyla da birleşti. Laleli'deki Taç Döviz'e yapılan baskında ele geçirilen 5 milyar liralık servetin, Muhittin Böcek'in tarif ettiği kayıt dışı transfer sisteminin bir parçası olduğu değerlendirildi.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı

TAÇ DÖVİZ'DEKİ GİZLİ KASALAR VE İBB KURYELERİ

Bu itiraflardan kısa süre sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Laleli'deki Taç Döviz'e düzenlediği operasyon, "havala" sisteminin merkezini deşifre etti. Güvenlik kameralarından gizlenen bölmelerdeki 9 çelik kasada 52 milyon Euro, 47 milyon Dolar ve tonlarca değerli maden ele geçirildi.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı

Yapılan incelemelerde, Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz ile Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve İmamoğlu'nun "kasaları" olarak bilinen Adem Soytekin ile Hüseyin Köksal'ın şoförleri arasında yoğun bir telefon trafiği saptandı.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı

PARALAR AYNI HAVUZDA MI TOPLANDI?

Soruşturma birimleri, Muhittin Böcek'in şifreli banknot yöntemiyle Kapalıçarşı'ya yönlendirdiği 5 milyon Euro'nun, Taç Döviz'de ele geçirilen ve "İBB kuryeleri" tarafından yönetildiği iddia edilen 5 milyar liralık devasa kara para havuzunun bir parçası olup olmadığını mercek altına aldı.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı

Özellikle 4 adet VIP araçla döviz bürolarından para taşındığına dair tanık beyanları, Böcek'in tarif ettiği "gizli tahsilat" yöntemiyle birebir örtüştü.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek Ekrem İmamaoğlu arasındaki rüşvetin tanığı konuştu! 1 saatlik kirli pazarlığı saniye saniye anlattı

Muhittin Böcek, ifadesini "Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığını ikinci plana iterek tüm kararları tek merkezden yönetme ve ekonomik kaynak oluşturma arzusu siyasi süreci zehirlemiştir" sözleriyle tamamlayarak, bu finansal ağın büyüklüğüne dikkat çekti.

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