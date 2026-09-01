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SON DAKİKA... Muhittin Böcek soruşturmasında fuhuş detayı! 11 genç kadın işe alınma vaadiyle birlikte olmaya zorlanmış: Şoke eden iddialar
SON DAKİKA... Muhittin Böcek soruşturmasında fuhuş detayı! 11 genç kadın işe alınma vaadiyle birlikte olmaya zorlanmış: Şoke eden iddialar
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı tespit edildi.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 12:29
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 13:10