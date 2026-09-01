Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA... Muhittin Böcek soruşturmasında fuhuş detayı! 11 genç kadın işe alınma vaadiyle birlikte olmaya zorlanmış: Şoke eden iddialar

SON DAKİKA... Muhittin Böcek soruşturmasında fuhuş detayı! 11 genç kadın işe alınma vaadiyle birlikte olmaya zorlanmış: Şoke eden iddialar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı tespit edildi.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 01.09.2026 12:29 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 13:10
SON DAKİKA... Muhittin Böcek soruşturmasında fuhuş detayı! 11 genç kadın işe alınma vaadiyle birlikte olmaya zorlanmış: Şoke eden iddialar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fuhuş soruşturmasında, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında dikkat çeken iddiaların dosyaya girdiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle Muhittin Böcek ile birlikte olmaya yönlendirildiği, bu kadınların önemli bir bölümünün ise daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ve belediye iştiraklerinde işe alındığının belirlendiği öne sürüldü.

SON DAKİKA... Muhittin Böcek soruşturmasında fuhuş detayı! 11 genç kadın işe alınma vaadiyle birlikte olmaya zorlanmış: Şoke eden iddialar

AĞIR İDDİALAR
Soruşturma dosyasında Böcek hakkında yalnızca işe alım vaadiyle kadınların yönlendirilmesine ilişkin değil, grup hâlinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olunduğuna yönelik ağır iddiaların da yer aldığı öğrenildi. Dosyada, bu iddialara ilişkin çok sayıda mağdur beyanının bulunduğu belirtildi.


SON DAKİKA... Muhittin Böcek soruşturmasında fuhuş detayı! 11 genç kadın işe alınma vaadiyle birlikte olmaya zorlanmış: Şoke eden iddialar

ANTALYA VE İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, "fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.


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SON DAKİKA... Muhittin Böcek soruşturmasında fuhuş detayı! 11 genç kadın işe alınma vaadiyle birlikte olmaya zorlanmış: Şoke eden iddialar

7 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI
Operasyon kapsamında Antalya'da ikamet eden 6 şüpheli ile İstanbul'da ikamet eden 1 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA... Muhittin Böcek soruşturmasında fuhuş detayı! 11 genç kadın işe alınma vaadiyle birlikte olmaya zorlanmış: Şoke eden iddialar

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi planlanıyor.

#MUHİTTİN BÖCEK