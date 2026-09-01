SON DAKİKA... Muhittin Böcek soruşturmasında fuhuş detayı! 11 genç kadın işe alınma vaadiyle birlikte olmaya zorlanmış: Şoke eden iddialar

ANTALYA VE İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, "fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



