SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in 15 milyon euroluk adaylık borsası itirafı baz raporu ile teyit edildi! Aynı otel, aynı saat

Soruşturma dosyasındaki baz analizinde ise Böcek'in saat 12.10 sıralarında Beşiktaş'a geldiği, Ekrem İmamoğlu'nun ise 14.55'te Sarıyer'den Beşiktaş'a geçtiği ve iki ismin telefonlarının 15.00-16.00 saatleri arasında otelin bulunduğu Barbaros Caddesi üzerindeki aynı daraltılmış baz istasyonundan sinyal verdiği kaydedildi. Böcek'in anlattığı yer ve saat ile teknik kayıtların örtüşmesi, soruşturma dosyasındaki ilk kritik baz eşleşmesi oldu.