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SON DAKİKA | Muhittin Böcek'in 15 milyon euroluk adaylık borsası itirafı baz raporu ile teyit edildi! Aynı otel, aynı saat
SON DAKİKA | Muhittin Böcek'in 15 milyon euroluk adaylık borsası itirafı baz raporu ile teyit edildi! Aynı otel, aynı saat
Son dakika haberi:Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için kendisinden 15 milyon euro istediği ve 5 milyon euroluk bölümünün Kapalıçarşı üzerinden gönderildiği yönündeki ifadesi soruşturma dosyasına giren daraltılmış baz raporuyla desteklendi.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 11:37