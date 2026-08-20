Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Muhittin Böcek'in 15 milyon euroluk adaylık borsası itirafı baz raporu ile teyit edildi! Aynı otel, aynı saat

SON DAKİKA | Muhittin Böcek'in 15 milyon euroluk adaylık borsası itirafı baz raporu ile teyit edildi! Aynı otel, aynı saat

Son dakika haberi:Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için kendisinden 15 milyon euro istediği ve 5 milyon euroluk bölümünün Kapalıçarşı üzerinden gönderildiği yönündeki ifadesi soruşturma dosyasına giren daraltılmış baz raporuyla desteklendi.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 20.08.2026 11:21 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 11:37
SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in 15 milyon euroluk adaylık borsası itirafı baz raporu ile teyit edildi! Aynı otel, aynı saat

Son dakika haberi: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdiği ek ifadede 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylığının desteklenmesi karşılığında Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini, bu miktarın 5 milyon euroluk bölümünü ise "havala" yöntemiyle İstanbul'a gönderdiğini itiraf etmişti.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in 15 milyon euroluk adaylık borsası itirafı baz raporu ile teyit edildi! Aynı otel, aynı saat

İTİRAF BAZ RAPORU İLE TEYİT EDİLDİ

Böcek'in ek ifadesinde anlattığı görüşme trafiği, soruşturma kapsamında incelenen HTS kayıtlarıyla karşılaştırıldı. Daraltılmış baz analizinde, Böcek ve İmamoğlu'nun ifadelerinde belirtilen tarih ve saatlerde İstanbul'da aynı bölgelerde bulunduğu ortaya konuldu.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in 15 milyon euroluk adaylık borsası itirafı baz raporu ile teyit edildi! Aynı otel, aynı saat

Teknik kayıtlar, iki isim arasındaki temasın yalnızca aynı il veya ilçede bulunma seviyesinde kalmadığını; belirtilen saat aralıklarında telefonların aynı baz hücrelerinde sinyal verdiğini gösterdi.

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SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in 15 milyon euroluk adaylık borsası itirafı baz raporu ile teyit edildi! Aynı otel, aynı saat

30 KASIM'DAKİ ZİRVE: AYNI OTEL, AYNI SAAT

Muhittin Böcek'in ifadesinde, 15 milyon euroluk talebin ilk kez 30 Kasım 2023'te Beşiktaş'taki Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de gündeme getirildiğini söylediği belirtildi.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in 15 milyon euroluk adaylık borsası itirafı baz raporu ile teyit edildi! Aynı otel, aynı saat

Soruşturma dosyasındaki baz analizinde ise Böcek'in saat 12.10 sıralarında Beşiktaş'a geldiği, Ekrem İmamoğlu'nun ise 14.55'te Sarıyer'den Beşiktaş'a geçtiği ve iki ismin telefonlarının 15.00-16.00 saatleri arasında otelin bulunduğu Barbaros Caddesi üzerindeki aynı daraltılmış baz istasyonundan sinyal verdiği kaydedildi. Böcek'in anlattığı yer ve saat ile teknik kayıtların örtüşmesi, soruşturma dosyasındaki ilk kritik baz eşleşmesi oldu.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in 15 milyon euroluk adaylık borsası itirafı baz raporu ile teyit edildi! Aynı otel, aynı saat

17 ARALIK'TA ŞİŞLİ'DE İKİNCİ KESİŞME

Dosyadaki ikinci kritik tarih ise 17 Aralık 2023. Böcek'in ifadesinde, bu tarihte Şişli'deki yüksek katlı bir plazada İmamoğlu ile görüştüğü ve zarf teslimi gerçekleştirdiğini anlatmıştı.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in 15 milyon euroluk adaylık borsası itirafı baz raporu ile teyit edildi! Aynı otel, aynı saat

HTS kayıtları da tarafların hareketlerini ortaya koydu. Böcek'in saat 16.27 sıralarında Şişli'ye geldiği, 17.35 sıralarında ilçeden ayrıldığı kaydedildi.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in 15 milyon euroluk adaylık borsası itirafı baz raporu ile teyit edildi! Aynı otel, aynı saat

İmamoğlu'nun ise saat 12.10 sıralarında Şişli'ye geldiği ve 18.37'ye kadar ilçede bulunduğu belirlendi. Saat 16.30 ile 17.30 arasında iki telefonun sinyalleri yine aynı bölgede kesişti. Rüşvetin şifreli teslimatı teknik olarak belgelendi.

#EKREM İMAMOĞLU #MUHİTTİN BÖCEK