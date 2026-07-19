SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ali Armağan’ın ifadesine SABAH ulaştı: F-4 uçakla taciz helikopteri düşürdü

HELİKOPTERİN DÜŞMESİNE NEDEN OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR



Soruşturma dosyasında Ali Armağan'ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticisi veya üyesi olarak talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, 25 Mart 2009'da TC-HEK tescilli helikopterin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi kırsalında düşmesi öncesinde içinde bulunduğu F-4 uçağıyla keşif uçuşu yaptığı, olay sırasında ise alçak uçuş gerçekleştirerek helikopter yakınında sonik patlama oluşturduğu ve bu şekilde helikopterin düşmesine neden olduğu değerlendiriliyor. Armağan hakkında bu kapsamda "kasten öldürme" ile "silahlı örgüt kurma veya yönetme ya da örgüte üye olma" suçlamaları yöneltiliyor.