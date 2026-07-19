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SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ali Armağan'ın ifadesine SABAH ulaştı: F-4 uçakla taciz helikopteri düşürdü
SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ali Armağan'ın ifadesine SABAH ulaştı: F-4 uçakla taciz helikopteri düşürdü
Üzerindeki sır perdesi 17 yıldır aralanmaya çalışılan Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter faciasına ilişkin soruşturmanın seyrini etkileyebilecek dikkat çekici ifade tutanakları ortaya çıktı. Soruşturmada tutuklanan F-4 Silah Sistem Subayı Ali Armağan'ın kolluk ve savcılık ifadelerine SABAH ulaştı.
Giriş Tarihi: 19.07.2026 07:31
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 07:32