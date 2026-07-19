Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ali Armağan'ın ifadesine SABAH ulaştı: F-4 uçakla taciz helikopteri düşürdü

SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ali Armağan'ın ifadesine SABAH ulaştı: F-4 uçakla taciz helikopteri düşürdü

Üzerindeki sır perdesi 17 yıldır aralanmaya çalışılan Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter faciasına ilişkin soruşturmanın seyrini etkileyebilecek dikkat çekici ifade tutanakları ortaya çıktı. Soruşturmada tutuklanan F-4 Silah Sistem Subayı Ali Armağan'ın kolluk ve savcılık ifadelerine SABAH ulaştı.

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 19.07.2026 07:31 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 07:32
SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ali Armağan’ın ifadesine SABAH ulaştı: F-4 uçakla taciz helikopteri düşürdü

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında yer alan söz konusu F-4 uçağının pilotlarından Silah Sistem Subayı Ali Armağan'ın kolluk ve savcılıkta verdiği ifadeye SABAH ulaştı.

SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ali Armağan’ın ifadesine SABAH ulaştı: F-4 uçakla taciz helikopteri düşürdü

HELİKOPTERİN DÜŞMESİNE NEDEN OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Soruşturma dosyasında Ali Armağan'ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticisi veya üyesi olarak talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, 25 Mart 2009'da TC-HEK tescilli helikopterin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi kırsalında düşmesi öncesinde içinde bulunduğu F-4 uçağıyla keşif uçuşu yaptığı, olay sırasında ise alçak uçuş gerçekleştirerek helikopter yakınında sonik patlama oluşturduğu ve bu şekilde helikopterin düşmesine neden olduğu değerlendiriliyor. Armağan hakkında bu kapsamda "kasten öldürme" ile "silahlı örgüt kurma veya yönetme ya da örgüte üye olma" suçlamaları yöneltiliyor.

SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ali Armağan’ın ifadesine SABAH ulaştı: F-4 uçakla taciz helikopteri düşürdü

İŞTE İFADEDEN EN ÇARPICI DETAYLAR

Armağan'ın ifadelerinde soruşturmanın seyrine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yer alırken, özellikle, firari FETÖ yöneticisi Adil Öksüz ile irtibatı, Öksüz'ün evinde ele geçirilen Fetullah Gülen'e ait kitapta eşi Şerife Armağan'a ait parmak izi tespiti, "patates hat" üzerinden kurulan telefon trafiği, ifadenin en çarpıcı başlıkları arasında yer aldı.

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SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ali Armağan’ın ifadesine SABAH ulaştı: F-4 uçakla taciz helikopteri düşürdü

ADİL ÖKSÜZ İLE 152 KEZ İRTİBAT KURMUŞ

Savcılık ifadesinde Armağan'a, telefon hattı üzerinden Adil Öksüz'ün kullandığı hatla 2012-2014 yılları arasında 152 kez irtibat kurulduğu yönündeki tespit de soruldu. Armağan ise bu hattı hatırlamadığını, söz konusu hattın eşi Şerife Armağan tarafından kullanıldığını belirterek, "Şerife Armağan'ın kullanımında olan hat babası Şükrü Ünal'ın üzerine kayıtlıydı. Bu hattı tam olarak hatırlamıyorum. Benim patates hat olarak tabir edilen hat ile bir bağlantım yoktur." dedi.

SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ali Armağan’ın ifadesine SABAH ulaştı: F-4 uçakla taciz helikopteri düşürdü

ADİL ÖKSÜZ'ÜN EVİNDE BULUNAN KİTAPTA EŞİNİN PARMAK İZİ ÇIKTI

Savcılık ifadesinde Ali Armağan'a, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcılarından biri olduğu değerlendirilen firari Adil Öksüz'ün Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'ndeki adresinde 13 Kasım 2017'de yapılan aramada ele geçirilen, kapağında "M. Fetullah Gülen" ibaresi bulunan "Kalbim Zümrüt Tepeleri" adlı kitap üzerinde eşi Şerife Armağan'a ait parmak izinin tespit edildiği hatırlatıldı.

SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ali Armağan’ın ifadesine SABAH ulaştı: F-4 uçakla taciz helikopteri düşürdü

Armağan'a ayrıca, örgütün mahrem imamlarından olduğu belirtilen Mehmet Sarıbal ile telefon irtibatının bulunduğu iddiası da sorularak Adil Öksüz ve Mehmet Sarıbal ile bağlantısını açıklaması istendi. Armağan ise savunmasında, kitap üzerindeki parmak izinin eşine ait olduğu yönündeki tespite itiraz ettiklerini, kendisinin ve eşinin hiçbir zaman Sakarya'da bulunmadığını öne sürdü. Mehmet Sarıbal isimli kişiyi de tanımadığını belirten Armağan, Adil Öksüz ve Mehmet Sarıbal ile herhangi bir bağlantısı bulunduğu iddiasını reddetti.

SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ali Armağan’ın ifadesine SABAH ulaştı: F-4 uçakla taciz helikopteri düşürdü

BYLOCK YAZIŞMALARI DA DOSYAYA GİRDİ

Savcılık, KOM tarafından tespit edilen ByLock yazışmalarını da Armağan'a sordu. Dosyada, Mehmet Durakoğlu ile Ömer Hakan Kısıkkaya arasındaki ByLock içeriklerinden hareketle Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ tarafından öldürüldüğüne ilişkin değerlendirmelere yer verildiği belirtildi.

SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ali Armağan’ın ifadesine SABAH ulaştı: F-4 uçakla taciz helikopteri düşürdü

Ayrıca bilgi sahibi Abdullah Önder'in ifadesindeki, örgüt yöneticisinin "F-16 pilotu görevini yaptı." dediği yönündeki anlatımlar da Armağan'a yöneltildi. Armağan ise Mehmet Durakoğlu, Abdullah Önder ve Hakan Kısıkkaya isimlerini ilk kez soruşturmada duyduğunu, ByLock içerikleri hakkında hiçbir bilgisinin bulunmadığını söyledi.

SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ali Armağan’ın ifadesine SABAH ulaştı: F-4 uçakla taciz helikopteri düşürdü

DAMADI FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Ayrıca, soruşturma kapsamında Ali Armağan'ın eşi Şerife Armağan'ın ifadesinde, aile fertlerine ilişkin bilgiler yer aldı. Armağan, damadı Fatih Şükrü Bağdaş'ın TSK'da üsteğmen olarak görev yaptığını, FETÖ kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edildiğini ifade etti.

SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ali Armağan’ın ifadesine SABAH ulaştı: F-4 uçakla taciz helikopteri düşürdü

KURMAY BAŞKANLIĞINA KADAR YÜKSELDİ

Soruşturmanın kilit isimlerinden Ali Armağan'ın Hava Kuvvetleri'nde kritik görevlerde bulunduğu da ortaya çıktı. F-4 Silah Sistem Subayı olarak görev yapan Armağan, kariyeri boyunca Hava Harp Akademisi'nde öğretim elemanı ve Hava Harekat İstihbarat Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev aldı. Daha sonra Hava Harp Okulu Kurmay Başkanlığı görevine getirilen Armağan, son olarak Yalova Hava Meydan Komutanı olarak görev yaptıktan sonra 2014 yılında emekli oldu.

#MUHSİN YAZICIOĞLU