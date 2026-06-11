SON DAKİKA… Mustafa Bozbey suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar! Müteahhit tek tek anlattı: 5 daire ve 20 milyon lira lazım

Bursa'daki rüşvet ve örgüt soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, müteahhitlerden ruhsat ve emsal işlemleri karşılığında daire ve para talep edildiği, bazı ödemelerin ise "pasta kutusu içinde döviz" olarak teslim edildiği iddialarına yer verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca kısa sürede hazırlanan iddianamedeki müteahhit ifadelerinde, bazı projeler için daire ve para istendiği, ihale tekliflerinin önceden bildirildiği ve çeşitli menfaatlerin talep edildiği iddiaları yer aldı.