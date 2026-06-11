SON DAKİKA… Mustafa Bozbey suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar! Müteahhit tek tek anlattı: 5 daire ve 20 milyon lira lazım

SON DAKİKA… Bursa'da görevden uzaklaştırılan CHP'li belediye başkanı Mustafa Bozbey hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarına yönelik, iddianame hazırlandı. Bozbey'in 402 yıla kadar hapsinin istendiği 862 sayfalık iddianamede, örgüt yapısı ve işleyişiyle ilgili çarpıcı detaylar yer aldı. Sanık müteahhit Emin A. ihaleden 2 gün sonra 2 milyon liralık rüşveti pasta kutusu ile teslim ettiğini anlattı. İşte haberin ayrıntıları…