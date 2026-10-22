Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Mustafa Sarıgül’ün o koruması gözaltına alındı! Kara para dosyasında 200 bin dolarlık 'Montaj raporu' skandalı

SON DAKİKA | Mustafa Sarıgül’ün o koruması gözaltına alındı! Kara para dosyasında 200 bin dolarlık "Montaj raporu" skandalı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile korumasının basına sızan skandal görüntüleri için "montaj" raporu tanzim ettirilmesi karşılığında 200 bin dolar istendiği ortaya çıkmıştı. Gizli tanığın verdiği ifade doğrultusunda Mustafa Sarıgül'ün halen yanında özel koruma olarak çalıştığı belirlenen videodaki koruması Ömer D. gözaltına alındı.

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Halit TURAN
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 11:15
SON DAKİKA | Mustafa Sarıgül’ün o koruması gözaltına alındı! Kara para dosyasında 200 bin dolarlık Montaj raporu skandalı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada "A3M2LK48" kodlu gizli tanık, Mustafa Sarıgül'ün aynı zamanda nikah şahitliğini de yaptığı özel koruması Ömer D. ile basına yansıyan görüntülerine ilişkin ifadesinde görüntünün "montaj" olduğuna dair resmi bir rapor tanzim ettirilmesi amacıyla harekete geçildiğini belirtti.

SON DAKİKA | Mustafa Sarıgül’ün o koruması gözaltına alındı! Kara para dosyasında 200 bin dolarlık Montaj raporu skandalı

Bu kapsamda Ulusal Kriminal Büro'dan Uğur K. isimli kişiyle temas kurulduğunu, sahte montaj raporu hazırlanması karşılığında Mustafa Sarıgül'den 200 bin dolar talep edilerek anlaşma sağlandığını anlatmıştı.

SON DAKİKA | Mustafa Sarıgül’ün o koruması gözaltına alındı! Kara para dosyasında 200 bin dolarlık Montaj raporu skandalı

ÖZEL KORUMA HALEN GÖREVDEYKEN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma birimleri, gizli tanık beyanları ve dosyaya giren dijital deliller doğrultusunda operasyon için düğmesine bastı. Mustafa Sarıgül'ün halen yakın korumalığını yürüttüğü öğrenilen Ömer D., emniyet güçlerince yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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SON DAKİKA | Mustafa Sarıgül’ün o koruması gözaltına alındı! Kara para dosyasında 200 bin dolarlık Montaj raporu skandalı

DOSYA FEZLEKE İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaları ve evrakı, anayasal dokunulmazlığı nedeniyle ayrı değerlendirilmek ve fezleke düzenlenmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.

#MUSTAFA SARIGÜL #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI