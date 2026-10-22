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SON DAKİKA | Mustafa Sarıgül’ün o koruması gözaltına alındı! Kara para dosyasında 200 bin dolarlık 'Montaj raporu' skandalı
SON DAKİKA | Mustafa Sarıgül’ün o koruması gözaltına alındı! Kara para dosyasında 200 bin dolarlık "Montaj raporu" skandalı
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile korumasının basına sızan skandal görüntüleri için "montaj" raporu tanzim ettirilmesi karşılığında 200 bin dolar istendiği ortaya çıkmıştı. Gizli tanığın verdiği ifade doğrultusunda Mustafa Sarıgül'ün halen yanında özel koruma olarak çalıştığı belirlenen videodaki koruması Ömer D. gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 11:15