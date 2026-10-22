SON DAKİKA | Mustafa Sarıgül’ün o koruması gözaltına alındı! Kara para dosyasında 200 bin dolarlık "Montaj raporu" skandalı

ÖZEL KORUMA HALEN GÖREVDEYKEN GÖZALTINA ALINDI



Soruşturma birimleri, gizli tanık beyanları ve dosyaya giren dijital deliller doğrultusunda operasyon için düğmesine bastı. Mustafa Sarıgül'ün halen yakın korumalığını yürüttüğü öğrenilen Ömer D., emniyet güçlerince yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



