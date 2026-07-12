Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | NATO Zirvesi sonrası Kabine Beştepe'de toplanıyor! İşte Başkan Erdoğan'ın masasındaki kritik konular

SON DAKİKA | NATO Zirvesi sonrası Kabine Beştepe'de toplanıyor! İşte Başkan Erdoğan'ın masasındaki kritik konular

Son dakika haberi: Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı, 13 Temmuz'da Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda dış politika, savunma, güvenlik ve iç siyasete ilişkin kritik başlıklar masaya yatırılacak.

Resul Ekrem Şahan
Giriş Tarihi: 12.07.2026 13:50 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 13:52
SON DAKİKA | NATO Zirvesi sonrası Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki kritik konular

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin yansımaları başta olmak üzere, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni döneme ilişkin gelişmeler, Orta Doğu'daki son durum ve "Terörsüz Türkiye" sürecindeki son aşama kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

SON DAKİKA | NATO Zirvesi sonrası Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki kritik konular

NATO ZİRVESİ'NİN YANSIMALARI

Kabinenin en önemli gündem maddelerinden birini Ankara NATO Zirvesi'nin ardından ortaya çıkan diplomatik tablo oluşturacak. Zirvede gerçekleştirilen ikili temasların sonuçları, müttefik ülkelerle savunma alanındaki iş birliği ve Türkiye'nin ittifak içindeki konumu ele alınacak.

SON DAKİKA | NATO Zirvesi sonrası Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki kritik konular

Bu kapsamda S-400 hava savunma sistemiyle ilgili süreç, F-35 savaş uçaklarının yeniden Türkiye'ye satışı konusunda yürütülen diplomatik temaslar ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik olası yol haritası değerlendirilecek.

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SON DAKİKA | NATO Zirvesi sonrası Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki kritik konular

Ayrıca bu tarihi zirvede müttefik liderlerle yapılan ikili görüşmeler, ittifakın geleceğine yönelik alınan kararlar ve Türkiye'nin masaya koyduğu stratejik taleplerin takvimi kabine üyelerince değerlendirilecek.

SON DAKİKA | NATO Zirvesi sonrası Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki kritik konular

ORTA DOĞU'DA YÜKSELEN TANSİYON

Kabinede Orta Doğu'da yükselen tansiyon da masaya yatırılacak. İran ile bozulan ateşkesin ardından Körfez'de yaşanan son gelişmeler, bölgesel güvenliğe olası etkileri ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri ele alınacak.

SON DAKİKA | NATO Zirvesi sonrası Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki kritik konular

İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu, Gazze'deki insani tablo ve gelinen son durum toplantının dış politika başlıkları arasında yer alacak.

SON DAKİKA | NATO Zirvesi sonrası Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki kritik konular

15 TEMMUZ'UN 10'UNCU YIL DÖNÜMÜ

Toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programları da görüşülecek. Başkan Erdoğan'ın katılacağı etkinlikler ile ülke genelinde gerçekleştirilecek programlara ilişkin hazırlıkların gözden geçirilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | NATO Zirvesi sonrası Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki kritik konular

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ise "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen süreç olacak.

SON DAKİKA | NATO Zirvesi sonrası Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki kritik konular

Terör örgütünün silah bırakma sürecinde gelinen aşama, sahadaki son gelişmeler, güvenlik birimlerinden gelen raporlar ve atılması planlanan yeni adımlar kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

SON DAKİKA | NATO Zirvesi sonrası Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki kritik konular

Sürecin siyasi, hukuki ve güvenlik boyutlarına ilişkin son durumun kabine üyelerine sunulacak ve önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması beklenen çerçeve yasa ele alınacak.

SON DAKİKA | NATO Zirvesi sonrası Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki kritik konular

ENFLASYONLA MÜCADELE

Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadelede gelinen son durum ayrıntılı şekilde ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili bakanların fiyat istikrarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | NATO Zirvesi sonrası Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki kritik konular

Yaz aylarında artan talebin fiyatlara etkisi, gıda arzının korunmasına yönelik önlemler, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında denetimlerin artırılması ile turizm sezonunda uygulanacak tedbirler toplantının sıcak başlıkları arasında yerini alacak.

#BEŞTEPE #RECEP TAYYİP ERDOĞAN