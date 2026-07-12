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SON DAKİKA | NATO Zirvesi sonrası Kabine Beştepe'de toplanıyor! İşte Başkan Erdoğan'ın masasındaki kritik konular
SON DAKİKA | NATO Zirvesi sonrası Kabine Beştepe'de toplanıyor! İşte Başkan Erdoğan'ın masasındaki kritik konular
Son dakika haberi: Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı, 13 Temmuz'da Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda dış politika, savunma, güvenlik ve iç siyasete ilişkin kritik başlıklar masaya yatırılacak.
Giriş Tarihi: 12.07.2026 13:50
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 13:52