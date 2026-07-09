SON DAKİKA | NATO zirvesinin kazananı Başkan Erdoğan ve Türkiye! İşte kazanımlara ilişkin gurur tablosu

ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞME MARATONU

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında liderler ile yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Öte yandan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'yla da bir görüşme gerçekleştirdi. Meloni ile yapılan görüşmede Erdoğan, "Türkiye'nin AB ile artık engelleri değil, üyeliğin önündeki son pürüzleri kaldırmayı konuşmak istediğini" ifade etti.

İNGİLTERE İLE ANLAŞMA

Erdoğan ve Starmer görüşmesinde iki lider "Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi"ni imzaladı. Bu kapsamda iki ülke savunma sanayiinden siber güvenliğe, terörle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede işbirliği yapacak.

AY YILDIZ KARARGÂHI KAPILARINI AÇTI

Başkentte inşa edilen Ay Yıldız Müşterek Karargâhı, kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları için açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, mevkidaşlarına yeni Karargâhın Yıldız bölümünde bir resepsiyon verdi. Güler, "Burası, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür" dedi.