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SON DAKİKA | NATO zirvesinin kazananı Başkan Erdoğan ve Türkiye! İşte kazanımlara ilişkin gurur tablosu
SON DAKİKA | NATO zirvesinin kazananı Başkan Erdoğan ve Türkiye! İşte kazanımlara ilişkin gurur tablosu
Son dakika haberi: Türkiye'de gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 09.07.2026 06:36
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 06:39