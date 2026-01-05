Trend
SON DAKİKA | Nicolas Maduro’ya ihanet içerden! Aylar öncesinden böyle planlandı: İşte adım adım operasyonun detayları
Son dakika haberi: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'un ABD Özel Kuvvetleri tarafından kolayca kaçırılması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Maduro'nun İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve yardımcısı Dercy Rodrigez tarafından ihanete uğradığı öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 05.01.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 06:42