SON DAKİKA | Nicolas Maduro’ya ihanet içerden! Aylar öncesinden böyle planlandı: İşte adım adım operasyonun detayları

Buna göre, sürpriz bir hamle olarak görülen operasyon aylar öncesinde planlandı. Son ana kadar detaylı tatbikatlar içeriyordu. ABD ordusunun seçkin özel kuvvetler birimi "Delta Force" de dahil üst düzey askerler Maduro'nun kaldığı güvenli konutun birebir kopyasını oluşturdu. Yoğun bir şekilde korunan bu konuta nasıl girileceğini "çelik kapıları hızla patlatma alıştırmaları" da dahil birçok şey defalarca prova edildi.