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SON DAKİKA| Öğretmen Fatma Nur Çelik'i hayattan koparmıştı! Saldırının tüm detayları ortaya çıktı: Ailesi “zayıfladı” diye akıl hastanesinden çıkarmış
SON DAKİKA| Öğretmen Fatma Nur Çelik'i hayattan koparmıştı! Saldırının tüm detayları ortaya çıktı: Ailesi “zayıfladı” diye akıl hastanesinden çıkarmış
Son dakika haberi: İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik, 2 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B olayın ardından tutuklanmıştı. TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, F.S.B'nın yargılamasının bittiğini, 17 yaşında olduğundan 37 yıl 6 ay hapis cezası aldığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 09.08.2026 07:26
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 07:27