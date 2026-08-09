Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA| Öğretmen Fatma Nur Çelik'i hayattan koparmıştı! Saldırının tüm detayları ortaya çıktı: Ailesi “zayıfladı” diye akıl hastanesinden çıkarmış

SON DAKİKA| Öğretmen Fatma Nur Çelik'i hayattan koparmıştı! Saldırının tüm detayları ortaya çıktı: Ailesi “zayıfladı” diye akıl hastanesinden çıkarmış

Son dakika haberi: İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik, 2 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B olayın ardından tutuklanmıştı. TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, F.S.B'nın yargılamasının bittiğini, 17 yaşında olduğundan 37 yıl 6 ay hapis cezası aldığını açıkladı.

BURCU ŞEN
Giriş Tarihi: 09.08.2026 07:26 Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 07:27
SON DAKİKA| Öğretmen Fatma Nur Çelik’i hayattan koparmıştı! Saldırının tüm detayları ortaya çıktı: Ailesi zayıfladı diye akıl hastanesinden çıkarmış

Son dakika haberi: İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmen Fatma Nur Çelik (44), 2 Mart'ta bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B. olayın ardından tutuklanmıştı.

SON DAKİKA| Öğretmen Fatma Nur Çelik’i hayattan koparmıştı! Saldırının tüm detayları ortaya çıktı: Ailesi zayıfladı diye akıl hastanesinden çıkarmış

TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, F.S.B.'nin yargılamasının bittiğini, 17 yaşında olduğundan 37 yıl 6 ay hapis cezası aldığını açıkladı.

SON DAKİKA| Öğretmen Fatma Nur Çelik’i hayattan koparmıştı! Saldırının tüm detayları ortaya çıktı: Ailesi zayıfladı diye akıl hastanesinden çıkarmış

Çelik'in hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Valiliği'ne ziyaret gerçekleştiren komisyon, emniyet yetkilileri ve il müdürlüklerinden olayın gelişimini, şüphelinin geçmişini ve alınan tedbirleri dinledi.

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SON DAKİKA| Öğretmen Fatma Nur Çelik’i hayattan koparmıştı! Saldırının tüm detayları ortaya çıktı: Ailesi zayıfladı diye akıl hastanesinden çıkarmış

8 SAAT BİLGİSAYAR OYNUYORMUŞ

Rehber Öğretmeni Şeyda Gümüş, "İngilizce sınav kâğıdına 'Hayatla ilgili beklentileriniz nedir?' sorusuna 'Ölmek istiyorum' yazmış. Sonrasında ben çocukla görüşmeye başladım. En son başkasına zarar verme isteğini söyledi.

SON DAKİKA| Öğretmen Fatma Nur Çelik’i hayattan koparmıştı! Saldırının tüm detayları ortaya çıktı: Ailesi zayıfladı diye akıl hastanesinden çıkarmış

Onun kalabalıktan uzak kalmasını ailesiyle istişare ettik, açık liseye yönlendirdik. 8 saat bilgisayar oynuyordu. Şeytanla ilgili filmler, videolar izlediğini biliyorum" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA| Öğretmen Fatma Nur Çelik’i hayattan koparmıştı! Saldırının tüm detayları ortaya çıktı: Ailesi zayıfladı diye akıl hastanesinden çıkarmış

DEXTER DETAYI

"F.S.B. 2. kat koridorda cinayet aletini kolundan çıkararak Çelik'in sınıfına kapıyı çalarak girdi. Öğretmene öldürücü bıçak darbeleri attı. Öğretmen yaralı halde koridora çıktı. Şüpheli sonra bir öğretmen ve öğrenciyi yaraladı. Beden eğitimi öğretmeninin ikna etmesiyle bıçağı teslim etti.

SON DAKİKA| Öğretmen Fatma Nur Çelik’i hayattan koparmıştı! Saldırının tüm detayları ortaya çıktı: Ailesi zayıfladı diye akıl hastanesinden çıkarmış

Olayın ardından öğrenci, 'Bana şeytan talimat verdi. Şeytan yönlendirdi. Eylemle ilgili bir şey hatırlamıyorum, rehber öğretmeniyle görüşmek istedim. Onu odasında bulamayınca bilincimi kaybettim' dedi. Çocuk seri katil oyunu olan 'Dexter' üzerinden diğer çocuklarla konuşuyormuş."

SON DAKİKA| Öğretmen Fatma Nur Çelik’i hayattan koparmıştı! Saldırının tüm detayları ortaya çıktı: Ailesi zayıfladı diye akıl hastanesinden çıkarmış

VELİ DURUMU GİZLEMİŞ

Rehber öğretmeni Şeyda Gümüş, "8 saat bilgisayar oynuyordu. Şeytanla ilgili filmler izlediğini biliyorum" dedi. Okul müdürü ise "Veli, çocuğun ortaokul dönemindeki tedavi geçmişini okula bildirmemiş" dedi.

SON DAKİKA| Öğretmen Fatma Nur Çelik’i hayattan koparmıştı! Saldırının tüm detayları ortaya çıktı: Ailesi zayıfladı diye akıl hastanesinden çıkarmış

İNTİHARA KALKIŞMIŞ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Özlem Temür ise şüphelinin ciddi ruhsal sorunları olduğunu aktardı.

SON DAKİKA| Öğretmen Fatma Nur Çelik’i hayattan koparmıştı! Saldırının tüm detayları ortaya çıktı: Ailesi zayıfladı diye akıl hastanesinden çıkarmış

Daha önce en az 3 kez intihar girişiminde bulunduğunu, şubat ayında intihar riski nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığını, 8 gün kaldığını ancak ailenin 'çok zayıfladı' gerekçesiyle doktorların tüm riskleri anlatmasına rağmen taburcu edildiğini kaydetti.

SON DAKİKA| Öğretmen Fatma Nur Çelik’i hayattan koparmıştı! Saldırının tüm detayları ortaya çıktı: Ailesi zayıfladı diye akıl hastanesinden çıkarmış

Çekmeköy Milli Eğitim Müdürü Arife Gökkuş, "Çıkarıldıktan sonra arkadaşlarına, 'Ben Şeyda öğretmeni öldürmek istiyorum' dediğini" aktardı.

#FATMA NUR ÇELİK