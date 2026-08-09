SON DAKİKA| Öğretmen Fatma Nur Çelik'i hayattan koparmıştı! Saldırının tüm detayları ortaya çıktı: Ailesi “zayıfladı” diye akıl hastanesinden çıkarmış

Daha önce en az 3 kez intihar girişiminde bulunduğunu, şubat ayında intihar riski nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığını, 8 gün kaldığını ancak ailenin 'çok zayıfladı' gerekçesiyle doktorların tüm riskleri anlatmasına rağmen taburcu edildiğini kaydetti.



