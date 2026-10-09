SON DAKİKA… Özgür Özel’den ‘Cambaza bak’ taktiği! Rüşvetçilere sahip çıkıp iftiraya sarıldı: Bunlar siyasetin ucuz numaraları!

Fakat dikkat edin...

Muhalefet partisi vekilleri her gün yeni bir iddiayla sahneye çıkıyor. Birçoğu ispatsız, belgesiz... Dün de hem Ticaret Bakanı Ömer Bolat hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Manihur Özdemir Göktaş'a yönelik iddiaları kamuoyunun gündemine getirdiler. İki bakan da sert şekilde iddiaları yalanladı. Hatta suç duyurusunda bulunulacağını ilan ettiler.

Peki muhalefet ne yaptı?

Elbette, durmadı...

Bu kez AK Parti içinde fitne çıkarmak için harekete geçtiler.