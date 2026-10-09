Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA… Özgür Özel’den ‘Cambaza bak’ taktiği! Rüşvetçilere sahip çıkıp iftiraya sarıldı: Bunlar siyasetin ucuz numaraları!

SON DAKİKA… Özgür Özel’den ‘Cambaza bak’ taktiği! Rüşvetçilere sahip çıkıp iftiraya sarıldı: Bunlar siyasetin ucuz numaraları!

SON DAKİKA… Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerindeki rüşvet ve yolsuzluk sarmalına gözünü kulağını kapadı. Rüşvet çetelerine destek çıkan Özel, fon soruşturması tüm titizlikle sürerken yine çirkin algı operasyonuna sarıldı. Özel'in Bakan Bolat ve Bakan Göktaş'a yönelik iddiaları kendi vekilleri tarafından bile yalanlandı. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısına Özel'in çirkin iftiralarını taşıdı. Güngör, "Ama muhalefet etmek meseleyi çarpıtmak, manipüle etmek, kışkırtmak demek değildir. Hele hele varsa yanlışı olanın kafasını kesmeye hazır bir Erdoğan'a karşı buradan nemalanamazsınız" ifadelerini kullandı. İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DİLEK GÜNGÖR
Giriş Tarihi: 09.10.2026 06:16
SON DAKİKA… Özgür Özel’den ‘Cambaza bak’ taktiği! Rüşvetçilere sahip çıkıp iftiraya sarıldı: Bunlar siyasetin ucuz numaraları!

Fon soruşturması adli yargıda titizlikle sürerken muhalefet de suyu bulandırmaya tam gaz devam ediyor.

Evet, bu işin içinde AK Partililer çıktı mı?

Çıktı...

Bunu kimse inkar etmiyor. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, sahtekarlık yapanlar hesabını verecekler. Memlekete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun, kenara alır yürümeye devam ederiz" diyerek kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını vurguluyor. Ki, Sayan ailesinin ifadeye çağrılması, partiden ihraç edilmesi sözlerin eyleme dönüştüğünün işareti...

SON DAKİKA… Özgür Özel’den ‘Cambaza bak’ taktiği! Rüşvetçilere sahip çıkıp iftiraya sarıldı: Bunlar siyasetin ucuz numaraları!

Fakat dikkat edin...

Muhalefet partisi vekilleri her gün yeni bir iddiayla sahneye çıkıyor. Birçoğu ispatsız, belgesiz... Dün de hem Ticaret Bakanı Ömer Bolat hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Manihur Özdemir Göktaş'a yönelik iddiaları kamuoyunun gündemine getirdiler. İki bakan da sert şekilde iddiaları yalanladı. Hatta suç duyurusunda bulunulacağını ilan ettiler.

Peki muhalefet ne yaptı?

Elbette, durmadı...

Bu kez AK Parti içinde fitne çıkarmak için harekete geçtiler.

SON DAKİKA… Özgür Özel’den ‘Cambaza bak’ taktiği! Rüşvetçilere sahip çıkıp iftiraya sarıldı: Bunlar siyasetin ucuz numaraları!

Belediyelerinde balya balya para görüntüleri ortaya çıkıp, dev yolsuzluk çarkı mahkemelerde ortaya dökülmesine rağmen siper olan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel nedense tam da İBB'nin Silivri duruşmasında rüşvet çetesi çözülme arifesindeyken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti rozeti takmasından dolayı mahallesinde yerden yere vurulurken, çıkıp yeni bir algı operasyonuyla kendi çöplüğünde olan biteni unutturmaya kalktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Özgür Özel’den ‘Cambaza bak’ taktiği! Rüşvetçilere sahip çıkıp iftiraya sarıldı: Bunlar siyasetin ucuz numaraları!

Özel, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığını söyledi. Tabii, bu açıklamaya Adalet Bakanlığı'ndan anında "Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından 'sızdırıldığı' beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır" açıklaması geldi.

Gelelim bunu neden yaptığına...

Baştan söylemek lazım...

Bunlar siyasetin ucuz numaraları...

SON DAKİKA… Özgür Özel’den ‘Cambaza bak’ taktiği! Rüşvetçilere sahip çıkıp iftiraya sarıldı: Bunlar siyasetin ucuz numaraları!

Belli ki, desteksiz attığı için kendi vekilinden bile yalanlama yiyen Özel, AK Parti içinde fitne çıkarma, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşı karşıya getirmenin derdinde...

Tutar mı?

Dedim ya, numara ucuz...

SON DAKİKA… Özgür Özel’den ‘Cambaza bak’ taktiği! Rüşvetçilere sahip çıkıp iftiraya sarıldı: Bunlar siyasetin ucuz numaraları!

Muhalefet, siyasette süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi iyi bilir. Ama muhalefet etmek meseleyi çarpıtmak, manipüle etmek, kışkırtmak demek değildir. Hele hele varsa yanlışı olanın kafasını kesmeye hazır bir Erdoğan'a karşı buradan nemalanamazsınız.

#ÖZGÜR ÖZEL #DİLEK GÜNGÖR #SABAH GAZETESİ #YENİ PARTİ #ERDOĞAN