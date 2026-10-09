SON DAKİKA… Özgür Özel’den ‘Cambaza bak’ taktiği! Rüşvetçilere sahip çıkıp iftiraya sarıldı: Bunlar siyasetin ucuz numaraları!

SON DAKİKA… Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerindeki rüşvet ve yolsuzluk sarmalına gözünü kulağını kapadı. Rüşvet çetelerine destek çıkan Özel, fon soruşturması tüm titizlikle sürerken yine çirkin algı operasyonuna sarıldı. Özel'in Bakan Bolat ve Bakan Göktaş'a yönelik iddiaları kendi vekilleri tarafından bile yalanlandı. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısına Özel'in çirkin iftiralarını taşıdı. Güngör, "Ama muhalefet etmek meseleyi çarpıtmak, manipüle etmek, kışkırtmak demek değildir. Hele hele varsa yanlışı olanın kafasını kesmeye hazır bir Erdoğan'a karşı buradan nemalanamazsınız" ifadelerini kullandı. İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı…