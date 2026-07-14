Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ‘Truva’ harekâtı! ‘Kendinizi gizleyin yeni partiye katılın’

SON DAKİKA | Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ‘Truva’ harekâtı! ‘Kendinizi gizleyin yeni partiye katılın’

Son dakika haberi: CHP'de Özgür Özel cephesinin, bazı ilçe başkanlarına şimdilik partide kalmaları ve yeni partiye geçiş için işaret beklemeleri yönünde talimat verdiği iddia edildi. Amaç "CHP'den yeni partiye büyük kopuş yaşanıyor" algısı oluşturmak.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 14.07.2026 06:58 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 06:59
SON DAKİKA | Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ‘Truva’ harekâtı! ‘Kendinizi gizleyin yeni partiye katılın’

Son dakika haberi: Kısa süre içerisinde yeni parti kuracağı iddia edilen Manisa Milletvekili Özgür Özel ve kurmayları, CHP'den mümkün olduğunca büyük parça koparabilmek için arka kapıda da yoğun mesai harcıyor. İlçe başkanlarıyla istişareleri artıran Özel cephesinin, yeni bir kaos planı hazırlığında olduğu öne sürüldü.

SON DAKİKA | Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ‘Truva’ harekâtı! ‘Kendinizi gizleyin yeni partiye katılın’

"KENDİNİZİ GİZLEYİN..."

Bu kapsamda ilçe başkanlarının bir kısmına, "Önce kendinizi gizleyip CHP'de kalın, bizden işaret bekleyin, sonra istifa edip yeni partiye katılın" talimatı verildiği iddia ediliyor. Buradaki amacın ise toplum üzerinde yeni bir algı operasyonu olduğu, "Herkes CHP'den yeni partiye kaçıyor" şeklindeki bakış açısına zemin hazırlanmaya çalışıldığı belirtiliyor. Özgür Özel cephesi adına ilçe başkanları ile görüşmelerin özellikle CHP Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden yürütüldüğü öğrenildi.

SON DAKİKA | Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ‘Truva’ harekâtı! ‘Kendinizi gizleyin yeni partiye katılın’

İLÇE BAŞKANLARI İNCELENECEK

Halihazırda il yönetimlerine dönük yeni atamalara odaklanan CHP yönetimi, il başkanlıklarındaki köklü dönüşümü tamamladıktan sonra gözünü ilçe başkanlarına çevirecek. Edinilen bilgilere göre, yeni ilçe başkanlarını, Genel Merkez tarafından atanan yeni il başkanları bizzat belirleyecek.

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SON DAKİKA | Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ‘Truva’ harekâtı! ‘Kendinizi gizleyin yeni partiye katılın’

İlk etapta Genel Merkeze biat eden ilçe başkanları hakkında görevden alma kararları beklenmiyor. Buna karşın açıktan isyan bayrağı açan ve ağır eleştirilerde bulunan ilçe başkanlarının ise rapor edileceği, durumunun değerlendirileceği ve gerekirse disiplin sevklerinin yapılacağı da bildirildi.

SON DAKİKA | Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ‘Truva’ harekâtı! ‘Kendinizi gizleyin yeni partiye katılın’

ŞAKA YOLLU İTİRAF

Diger taraftan Özel, dün ekibiyle Meclis'te buluştu. 4 saat süren toplantının ardından ayrılırken gazetecilerin soruları yanıtladı. Yeni parti de dahil izleyeceği yol haritası konusunda ekibiyle uzun süreli istişarede bulunurken içeriği soran gazetecilere "Yeni partinin adını belirledik" dedi.

SON DAKİKA | Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ‘Truva’ harekâtı! ‘Kendinizi gizleyin yeni partiye katılın’

Özel, hemen ardından "Şaka şaka" diye ekledi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan paylaşımın altına yorum yapan Özgür Özel destekçilerinin, "Millet ağzınıza bakarken bu mu ciddiyet?" ve "Dalga mı geçiyorsunuz?" şeklindeki yorumları dikkat çekti.

SON DAKİKA | Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ‘Truva’ harekâtı! ‘Kendinizi gizleyin yeni partiye katılın’

'ÇAĞRI HEYETİ' HAMLESİ

Mutlak butlan kararının ardından krizlerin yaşandığı CHP'de, Özgür Özel cephesi dikkat çeken bir adım attı. Özel yönetimi, sulh hukuk mahkemesine başvurarak yalnızca kurultayı toplamakla görevli 3 kişilik "çağrı heyeti" oluşturulmasını talep edeceğini açıkladı.

SON DAKİKA | Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ‘Truva’ harekâtı! ‘Kendinizi gizleyin yeni partiye katılın’

Kararı duyuran CHP Milletvekili Zeynel Emre, başvurunun bugün yapılacağını söyledi. Gelişmeye tepki gösteren İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ise, daha önce benzer uygulamaları "kayyum" diyerek eleştiren Özel cephesini çifte standartla suçladı.

#ÖZGÜR ÖZEL #CHP #KEMAL KILIÇDAROĞLU