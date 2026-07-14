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SON DAKİKA | Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ‘Truva’ harekâtı! ‘Kendinizi gizleyin yeni partiye katılın’
SON DAKİKA | Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ‘Truva’ harekâtı! ‘Kendinizi gizleyin yeni partiye katılın’
Son dakika haberi: CHP'de Özgür Özel cephesinin, bazı ilçe başkanlarına şimdilik partide kalmaları ve yeni partiye geçiş için işaret beklemeleri yönünde talimat verdiği iddia edildi. Amaç "CHP'den yeni partiye büyük kopuş yaşanıyor" algısı oluşturmak.
Giriş Tarihi: 14.07.2026 06:58
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 06:59