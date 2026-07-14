SON DAKİKA | Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ‘Truva’ harekâtı! ‘Kendinizi gizleyin yeni partiye katılın’

"KENDİNİZİ GİZLEYİN..."

Bu kapsamda ilçe başkanlarının bir kısmına, "Önce kendinizi gizleyip CHP'de kalın, bizden işaret bekleyin, sonra istifa edip yeni partiye katılın" talimatı verildiği iddia ediliyor. Buradaki amacın ise toplum üzerinde yeni bir algı operasyonu olduğu, "Herkes CHP'den yeni partiye kaçıyor" şeklindeki bakış açısına zemin hazırlanmaya çalışıldığı belirtiliyor. Özgür Özel cephesi adına ilçe başkanları ile görüşmelerin özellikle CHP Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden yürütüldüğü öğrenildi.



