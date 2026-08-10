SON DAKİKA | Özgür Özel’in ‘karakutusu’ İlksen Özalper para trafiğini hatırlayamadı! 50 milyonluk asfalt makinesini 100’e aldılar

Belediye tarafından alınan iş makinelerinin değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu, bu nedenle firmaya fazla ödeme yapıldığı değerlendirmesi kapsamında söz konusu işlem hakkında bilgisinin olup olmadığı sorulan Özalper, "Ben adı geçen firmayı ilk defa burada duydum. Bu firmadan belediye tarafından alınan makinelerle ilgili de bir bilgim yoktur" dedi.