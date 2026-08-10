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SON DAKİKA | Özgür Özel’in ‘karakutusu’ İlksen Özalper para trafiğini hatırlayamadı! 50 milyonluk asfalt makinesini 100’e aldılar
SON DAKİKA | Özgür Özel’in ‘karakutusu’ İlksen Özalper para trafiğini hatırlayamadı! 50 milyonluk asfalt makinesini 100’e aldılar
Son dakika haberi: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın, bir şirketten satın aldığı asfalt makinelerinin piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu saptandı. Belediyenin, firmaya 100 milyon lira ödediği ortaya çıktı. Özgür Özel'in 'karakutusu' Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'e, belediyeye değerinin iki katına satılan iş makinalarından alınan komisyon suçlaması ve para trafiği soruldu. Özalper, "Hatırlamıyorum" diye geçiştirdi.
Giriş Tarihi: 10.08.2026 06:42
Güncelleme Tarihi: 10.08.2026 06:43