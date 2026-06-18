SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

KUMPASI BU İSİMLER BAŞLATTI, FETÖCÜ SAVCILAR YARGIYI MANİPÜLE ETTİ



Bakanlığın iade listesinin en başında, Türkiye'nin adalet sistemini örgütsel çıkarlar doğrultusunda manipüle eden eski savcılar yer aldı.

Ergenekon ve diğer kumpas davalarının sembol ismi olan Zekeriya Öz, masumiyet karinesini ihlal etmek ve haksız tutuklamalara zemin hazırlamakla suçlanıyor. ABD, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden iadesi istenen Öz için de yeni talep hazırlandı.



