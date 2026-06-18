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SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı
SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı
Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı, 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişiminin faili Fetullahçı Terör Örgütü'nün beyin takımıın Türkiye'ye getirilmesi için yargıdaki binlerce dosyayı yeniden ele aldı. Bakanlık, ilk etapta Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, Cevdet Türkyolu, "Kozanlı Ömer" kod adıyla bilinen Osman Hilmi Özdil ve örgütün tetikçi eski savcıları Zekeriya Öz, Celal Kara, Fikret Seçen gibi kritik isimlerin bulunduğu 52 kişiye ait iade dosyalarını güncelledi.
Giriş Tarihi: 18.06.2026 06:15
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 06:19