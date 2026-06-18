Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı, 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişiminin faili Fetullahçı Terör Örgütü'nün beyin takımıın Türkiye'ye getirilmesi için yargıdaki binlerce dosyayı yeniden ele aldı. Bakanlık, ilk etapta Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, Cevdet Türkyolu, "Kozanlı Ömer" kod adıyla bilinen Osman Hilmi Özdil ve örgütün tetikçi eski savcıları Zekeriya Öz, Celal Kara, Fikret Seçen gibi kritik isimlerin bulunduğu 52 kişiye ait iade dosyalarını güncelledi.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 18.06.2026 06:15 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 06:19
SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

Son dakika haberi: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya kasteden ve 251 vatandaşın şehit olmasına neden olan eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün üst düzey yönetimi, darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçarak farklı ülkelere sığınma arayışına girdi.

SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

Kalkışmanın yönetim ve beyin takımında yer alan isimler firari olarak 119 ülkede yaşamlarına devam ederken, Türkiye'nin bu ülkelere yaptığı 2 bin 947 iade başvurusundan bin 60'ı sığınmacı statüsü, siyasi gerekçeler ve kötü muamele iddiaları öne sürülerek reddedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH'a FETÖ'cülerin iadesi konusunda Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yeniden çalışma yapıldığını ve yeni talepler oluşturulduğunu belirtmişti.

SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

TÜRKİYE KENDİ İSTİHBARAT GÜCÜYLE TAKİP ETTİ

Firarilerin peşini bırakmamakta kararlı olan Adalet Bakanlığı, iade engellemelerin önüne geçebilmek adına öncelikli 52 ismin listesini hazırlayarak yeniden iade talepleri oluşturdu. Söz konusu dosyalarda, terör örgütü yöneticilerinin darbe girişimi sırasındaki doğrudan faaliyetleri ve ölümlere sebep olan eylemleri ve yeni tüm delilleriyle ortaya konuldu.

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SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

Türkiye kendi istihbarat gücüyle FETÖ'cüleri adım adım takip etti. Gizlenmek için sürekli yer değiştiren firarilerin yeni ülkeleri ve konumları tespit edilerek bulundukları son ülkelerden de iadeleri istendi. İade süreci yeniden başlatılan o 52 kritik isme ve haklarında hazırlanan dosyalara SABAH ulaştı.

SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

KUMPASI BU İSİMLER BAŞLATTI, FETÖCÜ SAVCILAR YARGIYI MANİPÜLE ETTİ

Bakanlığın iade listesinin en başında, Türkiye'nin adalet sistemini örgütsel çıkarlar doğrultusunda manipüle eden eski savcılar yer aldı.
Ergenekon ve diğer kumpas davalarının sembol ismi olan Zekeriya Öz, masumiyet karinesini ihlal etmek ve haksız tutuklamalara zemin hazırlamakla suçlanıyor. ABD, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden iadesi istenen Öz için de yeni talep hazırlandı.

SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

17-25 Aralık kumpas sürecinde Başsavcılığın talimatlarına aykırı hareket ederek bakanlar ve iş insanları hakkında hukuk dışı dinlemeler yaptıran Celal Kara.
"Sözde Kudüs Ordusu" dosyası üzerinden bürokratları ve siyasetçileri hedef alan Cihan Kansız.
Yargı yapılanmasının üst düzey ismi olan ve özel yetkili savcılık makamını örgütün amaçları için kullanan Fikret Seçen.
Örgütün "Yargı İmamı" olarak adliye yapılanmasını koordine eden ve usulsüz soruşturmalarda doğrudan talimat alan Ahmet Can.

SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

EMNİYET VE MEDYA TETİKÇİLERİYLE YARGI KUMPASLAR DESTEKLENDİ

Yargı makamlarının manipülasyonlarla yönlendirilmesine örgütün emniyet ayağı da dahil edilirken, medya takımı üzerinden de asılsız ve yanlı haberlerle servis edilerek kamuoyunun manipüle edilmesi sağlandı. Bu kategoride öne çıkan 5 ismin de yapılan fiziki ve dijital takip neticesinde ABD'de olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

Osman Hilmi Özdil: "Kozanlı Ömer" kod adlı örgütün "Emniyet İmamı", yargı ve emniyet birimlerine talimat vererek kumpas soruşturmalarını organize etti.
Tuncay Opçin: Balyoz kumpasına dayanak oluşturan belgeleri TSK içindeki mensuplardan alarak servis etmekle suçlanan Opçin, ABD'ye firar etti.
Adem Yavuz Arslan: Hrant Dink cinayetinde örgüt üyelerinin rolünü gizlemek için algı operasyonu yürütmekle suçlanan Arslan da ABD'ye kaçanlar arasında.

SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

Emrullah Uslu: Siyasetçi ve bürokratların hukuk dışı dinlenmesi ve bu verilerin casusluk amacıyla ifşa edilmesi sürecinde kilit rol oynadı.
Muammer İhsan Kalkavan: "Futbolda şike kumpası" soruşturmasının planlanması ve yürütülmesine doğrudan iştirak etti.

SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

ELEBAŞININ YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SÖZDE İSTİŞARE HEYETİ DARBEYİ PLANLADI VE YÖNETTİ

Örgütün en üst yönetim kademesi olarak bilinen; bizzat elebaşı Fetullah Gülen'in yakın çevresinde bulunan ve yapıyı yöneten asıl kadro da listeye girdi.
Cevdet Türkyolu: Örgüt elebaşının sekreteri ve mahrem yapılanma sorumlusu olan Türkyolu'nun ABD'den iadesi öncelikli taleplerden biri.
Mustafa Özcan: Örgütün sözde "Türkiye İmamı" ve finans ağının bir numaralı ismi.

SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

Abdullah Aymaz: Örgütün istişare heyeti üyesi ve eski "Avrupa İmamı" olan Aymaz'ın yeri ABD'de tespit edildi.
Şeref Ali Tekalan: "Üniversiteler Sorumlusu" ve tayin heyeti üyesi olan Tekalan da ABD'de bulunuyor.

SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

Ekrem Dumanlı: Örgütün medya imamı ve topluma yönelik propaganda faaliyetlerinin tepe yöneticisi.
Naci Tosun: Kaynak Holding üzerinden mali yapılanmayı yöneten ve geçmişte Türkiye imamlığı yapmış olan isim.

SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

Ahmet Kara: TSK, Emniyet ve MİT imamlarının bağlı olduğu, örgüt içindeki "ikinci adam" konumundaki şahıs.
İsmail Büyükçelebi: Elebaşının bizzat eğittiği, "Mollalar sorumlusu" ve istişare heyeti üyesi olarak faaliyet yürüten isim.

SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

Ahmet Kurucan: Örgütün ideolojik yayılımından sorumlu "molla" ve lider adayları arasında gösteriliyor.
Sait Aksoy: TSK ve Milli Eğitim yapılanmasının başındaki isim olarak askeri okullara öğrenci alımını bizzat koordine etti.

SON DAKİKA | Pensilvanya’nın beyin takımına kıskaç! Firari 52 FETÖ’cü için yeni iade talep dosyaları hazırlandı

PARKELERDEN İHANETİN REKLAMINA UZANAN YOL

NBA'de basketbol oynarken örgütün küresel halkla ilişkiler temsilcisi gibi hareket eden Enes Kanter, sosyal medya üzerinden teröristbaşına bağlılık yeminleri ederek açıkça propaganda yaptı. Mozambik'teki örgüt okullarında gizli toplantılara katıldığı ve terörün finansmanı kapsamında 50 bin dolar tutarında himmet sağladığı tanık ifadeleriyle belgelendi.

#PENSİLVANYA #ADALET BAKANLIĞI #FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ