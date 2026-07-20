Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP'tan dovizciye para transferi

SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP'tan dovizciye para transferi

Son dakika haberi: Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bir ayrıntı çıkıyor. Milyarlarca liralık toplanan yardımlarla bahis oynadığı ortaya çıkan Levent'in hesaplarını kullandığı asistanı Yeliz Kaya, Berk Ulu, Mert Ulu gibi isimlerin Süslü Kardeşler Döviz isimli iş yerine ciddi hacimlerde para transferi yaptığı tespit edildi.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:22 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 06:24
SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP’tan dovizciye para transferi

Son dakika haberi: 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği'nde yaklaşık 7 milyar lira bağış toplandığı ifade edilse de, bu paraların yönetimi şeffaflıktan uzak kaldı. MASAK raporları, derneğin mal varlığının bilinçli bir şekilde eksiltildiğini ortaya koydu. Millet "su" beklerken, Ahbap'ın binlerce tır gönderdik iddiasına rağmen bölgeden "su gelmedi" feryatları yükseldi; AFAD 300 binden fazla çadır dağıtırken, milyarlarca lira toplayan Ahbap'ın sadece 185 çadır dağıtabildiği belgelendi.

SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP’tan dovizciye para transferi

Ayrıca, öğrencilere vaat edilen bursların ödenmediği ve derneğin bağışlardan elde ettiği 24 milyon liralık faiz gelirinin akıbetinin belirsiz olduğu saptandı. Levent'in suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak için CHP'li Beşiktaş eski belediye Başkanı Rıza Akpolat'la aynı dövizciyi kullandığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP’tan dovizciye para transferi

AKPOLAT'IN DÖVİZCİSİYDİ

CHP'li eski Beşkitaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, belediye başkanlığı döneminde suçtan elde ettiği gelirleri, eşi ve eşinin ailesi üzerinden akladı. Bu kapsamda Aralık 2024'te Beykoz'da bulunan Acarkent'te aldıkları milyonluk villayı, bacanağı Burak Kangal'ın üzerine satın aldığı ve bu villanın boş tutulduğu tespit edilmişti.

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SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP’tan dovizciye para transferi

Söz konusu villa için 25 milyon liranın satıcının hesabına para gönderildiğini belirleyen ekipler, paranın izini sürdü. Bu paranın Kartal'da bulunan bir döviz bürosunda Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal tarafından döviz bozdurularak Burak Kangal'ın hesabına gönderildiği saptanmıştı.

SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP’tan dovizciye para transferi

AİLESİYLE AKLAMAYA ÇALIŞTI

Soruşturma birimleri, Acarkent'te bulunan söz konusu dubleks villanın 25 milyon liraya ya da iki katına bile alınmasının mümkün olmadığını saptadı.

SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP’tan dovizciye para transferi

Akpolat'ın arkadaş ve hısımları olan kişiler üzerinden başkanlık görevi kapsamında elde ettiği haksız maddi kazanç ile aldığı taşınmaz ve araçları bu kişilerin üzerine yaparak mal varlığını aklamaya çalıştığı belirlendi.

SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP’tan dovizciye para transferi

KARDEŞİNİN VE ASİSTANININ HESAPLARI ORTAYA ÇIKARDI

Ahbap soruşturmasında da aynı taktiğin uygulandığı ortaya çıktı. Haluk Levent'in kardeşi CHP'li Şile Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında tutuklanan Berkant Acil'in hesabına çok yüksek tutarlı nakit girişleri olduğu, sadece 2024 yılının Ağustos ve Eylül aylarında 97.3 Milyon TL nakit yatırma işlemi yapıldığı saptandı.

SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP’tan dovizciye para transferi

Levent'in asistanı Yeliz Kaya tarafından 10 Eylül 2024'te 1.5 Milyon USD (yaklaşık 51 Milyon TL) para yatırma işlemi yapılarak paranın ertesi gün Yeliz Kaya 'nın şahsi hesabına aktarıldığı, Belediye hak edişlerinin Berk Ulu, Mert Ulu ve farklı kişi ve şirketler üzerinden tekrar onun hesaplarına döndüğü belirlendi.

SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP’tan dovizciye para transferi

İFADESİ ALINACAK

Berkant Acil'in Haluk Levent ile ile çok ciddi bir işlem hacminin bulunduğu, fonların aile bireyleri üzerinden dolaşıma sokulduğu, Süslü Kardeşler Döviz isimli iş yerine ciddi hacimlerde para transferleri yapıldığı veya alındığı şeklinde tespitler yapıldığı saptandı. Soruşturma kapsamında döviz bürosunun sahibinin de ifadesinin alınması bekleniyor.

SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP’tan dovizciye para transferi

AHBAP'TAN İFADE: BENİ KAPALIÇARŞI'DAKİ DÖVİZCİYE GÖNDERİYORDU

Ahbap Derneği kurucularından 'Nitelikli hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'bedelsiz senet kullanma' ve 'yasa dışı bahis' suçlarından sabıkası bulunan ve tutuklanan Alper Çelik de ifadesinde Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosunu işaret etmişti.

SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP’tan dovizciye para transferi

Hesabında 1.5 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen Levent'in 20 yıllık dostu Çelik, Haluk Levent'e borç verdiğini, kendisinin de alacaklı olduğunu belirttiği ifadesinde, ""Beni zaman zaman Kapalıçarşı'da bir dövizciye gönderip döviz ve TL aldırıyordu.

SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP’tan dovizciye para transferi

Bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis, borsa ödemeleri yapıyordu. Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum. Bana bir kaç isim söylüyordu bende bu isimlerden parayı alıp söylediği hesaplara kendim bankadan yatırıyordum" demişti.

SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP’tan dovizciye para transferi

O DÖVİZ BÜROSU TAÇ DÖVİZ Mİ?

Söz konusu bu döviz bürosunun CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetin aklanmasında kullandığı Kapalıçarşı'daki Taç Döviz olup olmadığı mercek altına alındı.

SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP’tan dovizciye para transferi

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ile İmamoğlu'nun gizli kasaları Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'ın şoförleri ile Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz arasında yoğun telefon irtibatı belirlenmişti. Sahibi Durmaz'ın tutuklandığı Taç Döviz'in kasalarında 5 milyar liraya yakın para bulunmuştu.

#RIZA AKPOLAT #HALUK LEVENT #AHBAP DERNEĞİ