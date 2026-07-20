SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP’tan dovizciye para transferi

KARDEŞİNİN VE ASİSTANININ HESAPLARI ORTAYA ÇIKARDI



Ahbap soruşturmasında da aynı taktiğin uygulandığı ortaya çıktı. Haluk Levent'in kardeşi CHP'li Şile Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında tutuklanan Berkant Acil'in hesabına çok yüksek tutarlı nakit girişleri olduğu, sadece 2024 yılının Ağustos ve Eylül aylarında 97.3 Milyon TL nakit yatırma işlemi yapıldığı saptandı.



