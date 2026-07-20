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SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP'tan dovizciye para transferi
SON DAKİKA | Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı! AHBAP'tan dovizciye para transferi
Son dakika haberi: Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bir ayrıntı çıkıyor. Milyarlarca liralık toplanan yardımlarla bahis oynadığı ortaya çıkan Levent'in hesaplarını kullandığı asistanı Yeliz Kaya, Berk Ulu, Mert Ulu gibi isimlerin Süslü Kardeşler Döviz isimli iş yerine ciddi hacimlerde para transferi yaptığı tespit edildi.
Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 06:24