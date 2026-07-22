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SON DAKİKA | Rüşvet bagajıyla yeni partiye! Şaibeli isimler Özgür Özel’in partisinin kurucusu olacak
SON DAKİKA | Rüşvet bagajıyla yeni partiye! Şaibeli isimler Özgür Özel’in partisinin kurucusu olacak
Son dakika haberi: Özgür Özel, yeni partisini yolsuzluk ve rüşvet şüphelisi ekibiyle kurmaya hazırlanıyor. Partinin kurucular listesinde Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat gibi adı şaibe iddialarına karışan isimler yer alıyor.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 06:19
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 06:21