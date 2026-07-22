SON DAKİKA | Rüşvet bagajıyla yeni partiye! Şaibeli isimler Özgür Özel’in partisinin kurucusu olacak

Özgür Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba'nın yeni partide de etkin rol alması bekleniyor. CHP kurultayında delegelerin satın alınması, Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar ve adrese teslim ihalelerin organizasyonu gibi sayısız suçlamanın hedefinde olan Ağbaba, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.