Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Rüşvet bagajıyla yeni partiye! Şaibeli isimler Özgür Özel’in partisinin kurucusu olacak

SON DAKİKA | Rüşvet bagajıyla yeni partiye! Şaibeli isimler Özgür Özel’in partisinin kurucusu olacak

Son dakika haberi: Özgür Özel, yeni partisini yolsuzluk ve rüşvet şüphelisi ekibiyle kurmaya hazırlanıyor. Partinin kurucular listesinde Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat gibi adı şaibe iddialarına karışan isimler yer alıyor.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 22.07.2026 06:19 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 06:21
SON DAKİKA | Rüşvet bagajıyla yeni partiye! Şaibeli isimler Özgür Özel’in partisinin kurucusu olacak

Son dakika haberi: CHP Manise Milletvekili Özgür Özel, dün grup toplantısında yeni partiyi milletvekilleri ile birlikte kuracaklarını resmen ilan etti. Özel, "Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımı atarak kuruyoruz.

SON DAKİKA | Rüşvet bagajıyla yeni partiye! Şaibeli isimler Özgür Özel’in partisinin kurucusu olacak

Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizle de açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz" dedi. Yeni partinin ismi ve logosu açıklanmazken, kuruluş dilekçesi için ise 27 Temmuz tarihi ön plana çıkıyor.

SON DAKİKA | Rüşvet bagajıyla yeni partiye! Şaibeli isimler Özgür Özel’in partisinin kurucusu olacak

Gelişme sonrası gözler, hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiası bulunan isimlere çevrildi. Kulislere yansıyan son iddiaya göre, yeni partinin kurucular listesinde Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi İBB ve Aziz İhsan Aktaş davalarının merkezindeki isimler de yer alacak.

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SON DAKİKA | Rüşvet bagajıyla yeni partiye! Şaibeli isimler Özgür Özel’in partisinin kurucusu olacak

Özgür Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba'nın yeni partide de etkin rol alması bekleniyor. CHP kurultayında delegelerin satın alınması, Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar ve adrese teslim ihalelerin organizasyonu gibi sayısız suçlamanın hedefinde olan Ağbaba, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.

SON DAKİKA | Rüşvet bagajıyla yeni partiye! Şaibeli isimler Özgür Özel’in partisinin kurucusu olacak

KARABAT, AĞBABA, BULUT, ÖZER...

Özel, yeni partiye rüşvet soruşturmalarından adı geçen şaibeli isimleri de katıyor.
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddiaları ile anılan Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat da Özel'in yeni partisinde yer almaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA | Rüşvet bagajıyla yeni partiye! Şaibeli isimler Özgür Özel’in partisinin kurucusu olacak

İddianamede Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü.
İBB iddianamesinde adı geçen ve yine İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Milletvekili Turan Taşkın Özer de yine yeni partinin öncü isimlerinden olacak.

SON DAKİKA | Rüşvet bagajıyla yeni partiye! Şaibeli isimler Özgür Özel’in partisinin kurucusu olacak

Özel'in yeni partisinde söz konusu isimlerin yanı sıra yine hakkında farklı konularda çeşitli şaibe iddiaları bulunan Ali Mahir Başarır, Ensar Aytekin, Ulaş Karasu ve Umut Akdoğan gibi isimler de yer alacak.
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk "arınma" hamlesi olarak 9 şüpheli vekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

SON DAKİKA | Rüşvet bagajıyla yeni partiye! Şaibeli isimler Özgür Özel’in partisinin kurucusu olacak

DİSİPLİNE SEVK EDİLEN İSİMLER

Adı şaibe iddialarına karışan ve disipline sevk edilen vekiller; Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut olarak sıralanmıştı.

SON DAKİKA | Rüşvet bagajıyla yeni partiye! Şaibeli isimler Özgür Özel’in partisinin kurucusu olacak

KILIÇDAROĞLU 'TEMİZLEYECEĞİM' DEMİŞTİ

Özel'in yeni partisinde söz konusu isimlerin yanı sıra yine hakkında farklı konularda çeşitli şaibe iddiaları bulunan Ali Mahir Başarır, Ensar Aytekin, Ulaş Karasu ve Umut Akdoğan gibi isimler de yer alacak. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk "arınma" hamlesi olarak 9 şüpheli vekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

SON DAKİKA | Rüşvet bagajıyla yeni partiye! Şaibeli isimler Özgür Özel’in partisinin kurucusu olacak

Adı şaibe iddialarına karışan ve disipline sevk edilen vekiller; Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut olarak sıralanmıştı.

SON DAKİKA | Rüşvet bagajıyla yeni partiye! Şaibeli isimler Özgür Özel’in partisinin kurucusu olacak

"KİRLİLİKTEN ARINACAĞIZ"

Katıldığı yayınlarda özellikle Veli Ağbaba'nın Muhittin Böcek üzerinden rüşvet talep etmesine ve Özgür Özel'in Özkan Yalım'la olan ilişkisine vurgu yaparak "arınma" vurgusunu sıklıkla yineleyen Kılıçdaroğlu, "Kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez" demişti.

SON DAKİKA | Rüşvet bagajıyla yeni partiye! Şaibeli isimler Özgür Özel’in partisinin kurucusu olacak

GENEL MERKEZE PANKART ASILDI

Özel'in yeni parti kararı sonrası genel merkez de harekete geçti. Parti binasına dev bir Atatürk posteri asıldı. Posterin üzerinde ise Özel kanadına cevap niteliğinde, "Ne cumhuriyetinden ne partinden vazgeçmeyeceğiz" ifadesi yer aldı.

#ÖZGÜR ÖZEL #VELİ AĞBABA #BURHANETTİN BULUT #ÖZGÜR KARABAT