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SON DAKİKA | Rüşveti Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne vurdular! Müteahhitlerden peş peşe itiraf: 'İmamoğlu benden villa istedi'
SON DAKİKA | Rüşveti Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne vurdular! Müteahhitlerden peş peşe itiraf: "İmamoğlu benden villa istedi"
İmamoğlu Suç Örgütü davasında işadamı Mustafa Keleş, duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne "Beylikdüzü'ndeyken Deniz İstanbul projem için benden rüşvet olarak villa istedin" dedi. İşadamı Cemal Üneş ise rüşvet için kendisine 5 senet imzalatıldığını söyledi.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 06:59
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 07:04