Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | SABAH Türkiye'nin konuştuğu olayda sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde FETÖ’cü gardiyan izi

SON DAKİKA | SABAH Türkiye'nin konuştuğu olayda sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde FETÖ’cü gardiyan izi

Son dakika haberi: FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevi'nde tutukluyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin karanlık perdeye SABAH ulaştı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 07.09.2026 06:22 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 06:24
SON DAKİKA | SABAH Türkiye’nin konuştuğu olayda sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde FETÖ’cü gardiyan izi

Son dakika haberi: Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin karanlık perde, yıllar sonra ortaya çıkan kamera kayıtları ve istihbarat raporlarıyla aydınlanıyor.

SON DAKİKA | SABAH Türkiye’nin konuştuğu olayda sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde FETÖ’cü gardiyan izi

Ergenekon kumpasıyla tutuklanan ve mahkemede konuşmasına günler kala koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu'nun son anlarında yaşananlar, sıradan bir kalp krizini değil, adım adım planlanmış bir suikast organizasyonunu işaret ediyor.

SON DAKİKA | SABAH Türkiye’nin konuştuğu olayda sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde FETÖ’cü gardiyan izi

Görev yaptığı Bosna'da, 'Fedai', Azerbaycan'da 'Köroğlu', Afganistan'da 'Türk General', Türkistan'da 'Hayalet' olarak bilinen Kozinoğlu'nun koğuşundan sorumlu gardiyanın acil butonunu duyunca radyonun sesini açarak umursamadığı, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından ise kısa süre sonra başka cezaevine görevlendirildiği ardından da sırra kadem bastığı ortaya çıktı.

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SON DAKİKA | SABAH Türkiye’nin konuştuğu olayda sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde FETÖ’cü gardiyan izi

SORUŞTURMAYI O BAŞSAVCIVEKİLİ YÜRÜTÜYOR

Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin karanlık perde, yıllar sonra ortaya çıkan kamera kayıtları ve istihbarat raporlarıyla aydınlanıyor.

SON DAKİKA | SABAH Türkiye’nin konuştuğu olayda sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde FETÖ’cü gardiyan izi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet savcısı iken Mehmet Akif Ersoy soruşturması başta olmak üzere ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmalarını yürüten Ebubekir Efe'nin Haziran kararnamesi ile Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak atanarak Kaşif Kozinoğlu'num şüpheli ölümüne yönelik soruşturmayı yürüttüğü ortaya çıktı.

SON DAKİKA | SABAH Türkiye’nin konuştuğu olayda sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde FETÖ’cü gardiyan izi

ALARM BUTONUNA BASILDI, O RADYONUN SESİNİ AÇTI

Mayıs 2011'de göreve başlayan Ferhat Veysi Gül isimli gardiyan, Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirildi. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durum butonuna basıldı.

SON DAKİKA | SABAH Türkiye’nin konuştuğu olayda sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde FETÖ’cü gardiyan izi

Ancak merkezi panoda uyarıyı gören Gül, müdahale etmek yerine skandal bir hamleye imza attı. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde; infaz koruma memuru Gül'ün uyarının ardından tam ters istikamete giderek odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtığı, böylece diğer gardiyanların alarmı duymasını engellediği belirlendi.

SON DAKİKA | SABAH Türkiye’nin konuştuğu olayda sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde FETÖ’cü gardiyan izi

ŞÜPHE ÇEKMEMEK İÇİN GARDİYANLARLA BİRLİKTE KOĞUŞA GİRDİ

Yardım çığlıklarını telsiz ve radyo sesiyle boğan gardiyanın, ardından soğukkanlılıkla mescide yöneldiği görüldü. Olayın üzerinden yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra durum diğer görevlilerce fark edildi.

SON DAKİKA | SABAH Türkiye’nin konuştuğu olayda sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde FETÖ’cü gardiyan izi

Gül ise şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girerek hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kozinoğlu, cezaevinde harcanan o kritik dakikaların ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.

SON DAKİKA | SABAH Türkiye’nin konuştuğu olayda sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde FETÖ’cü gardiyan izi

ÖRGÜT EVLERİNDE GİZLENDİ, CEZAEVİ DEĞİŞTİRDİ

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün ardından şüpheleri üzerine çekmemek için adeta sırra kadem basan Ferhat Veysi Gül, 6 ay boyunca İstanbul'da ikametsiz yaşadı. Hücre tipi örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen zanlı, Kasım 2011'deki ölümden tam bir ay sonra Bakırköy Kadın Cezaevi'ne nakledildi.

SON DAKİKA | SABAH Türkiye’nin konuştuğu olayda sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde FETÖ’cü gardiyan izi

MESLEKTEN İSTİFA EDİP FETÖ'NÜN ÜNİVERSİTESİNE KAYIT OLDU

Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölmesinin ardından Gül, 2012 yılında örgütün kapatılan Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kayıt yaptırdı. 2013 yılında gardiyanlık görevinden istifa eden şahsın, Türkiye'den kaçtığı güne kadar hiçbir resmi sigorta kaydının bulunmaması, örgüt tarafından özel olarak finanse edildiği şüphelerini üzerine çekti.

SON DAKİKA | SABAH Türkiye’nin konuştuğu olayda sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde FETÖ’cü gardiyan izi

DARBEDEN 17 GÜN SONRA FRANSA'YA FİRAR ETTİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından örgüt üyelerine yönelik başlatılan büyük temizlikten kaçmaya çalışan infaz memuru, darbe teşebbüsünden sadece 17 gün sonra, 2 Ağustos 2016'da Atatürk Havalimanı üzerinden Fransa'ya firar etti.

SON DAKİKA | SABAH Türkiye’nin konuştuğu olayda sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde FETÖ’cü gardiyan izi

10 YILDIR YURTDIŞINDA FİRARİ

10 yılı aşkın süredir kaçak hayatı yaşayan ve FETÖ'nün karanlık sırlarını taşıyan Ferhat Veysi Gül hakkında, 2021 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamaya yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

SON DAKİKA | SABAH Türkiye’nin konuştuğu olayda sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde FETÖ’cü gardiyan izi

Kozinoğlu'nun mahkemede yapacağı açıklamalar öncesinde susturulması, kumpas davalarının en karanlık sayfalarından biri olarak tarihe geçerken, firari gardiyanın iadesi için uluslararası adli süreç devam ediyor.

#MİT