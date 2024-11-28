Trend Galeri Trend Gündem

SON DAKİKA | SABAH yazdı, inceleme başlatıldı! Suavi Katlettiği ağaçların hesabını verecek

Son dakika haberi: Akbelen'de 'Ağaçlar kesiliyor' diye ortalığı ayağa kaldıran şarkıcı Suavi'nin Bodrum'da villalar dikmek için ağaç katliamı yaptığını SABAH ortaya çıkardı. Suavi'nin komşuları, villa projesi için doğanın talan edilmesine tepki gösterdi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü inceleme başlattı.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Giriş Tarihi: 28.11.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 06:26
SON DAKİKA | SABAH yazdı, inceleme başlatıldı! Suavi Katlettiği ağaçların hesabını verecek

Son dakika haberi: Sözde çevreci Suavi, Muğla Akbelen'le ilgili 2023'te yaptığı paylaşımda ağaç kesenleri vatan haini ilan ederek, "Vatana ihanetin mimarları sizlersiniz!" ifadelerini kullanmıştı.


SON DAKİKA | SABAH yazdı, inceleme başlatıldı! Suavi Katlettiği ağaçların hesabını verecek

Çevreci görüntüsü veren Suavi, Bodrum Yakaköy Mahallesi, Cenap Tezer Caddesi üzerindeki doğayla iç içe, ağaçlarla dolu olan 2 bin 742 metrekarelik araziyi villa yapmak için satın aldı.

SON DAKİKA | SABAH yazdı, inceleme başlatıldı! Suavi Katlettiği ağaçların hesabını verecek

Bodrum manzaralı araziye villalardan oluşan site kurmak için harekete geçen Suavi, 2023 yılında proje hazırlatarak ruhsat başvurularında bulundu.

SON DAKİKA | SABAH yazdı, inceleme başlatıldı! Suavi Katlettiği ağaçların hesabını verecek

Bodrum Belediyesi söz konusu bölgeden Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait dere geçmesine rağmen DSİ'den görüş almadan ruhsat verdi.

SON DAKİKA | SABAH yazdı, inceleme başlatıldı! Suavi Katlettiği ağaçların hesabını verecek

TÜM AĞAÇLAR KATLEDİLDİ

Ağaçlık arazide ve yanındaki parkta bulunan yaklaşık 80 ağaç acımadan kesildi.

SON DAKİKA SON DAKİKA