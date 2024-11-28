SON DAKİKA | SABAH yazdı, inceleme başlatıldı! Suavi Katlettiği ağaçların hesabını verecek
Son dakika haberi: Akbelen'de 'Ağaçlar kesiliyor' diye ortalığı ayağa kaldıran şarkıcı Suavi'nin Bodrum'da villalar dikmek için ağaç katliamı yaptığını SABAH ortaya çıkardı. Suavi'nin komşuları, villa projesi için doğanın talan edilmesine tepki gösterdi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü inceleme başlattı.
Giriş Tarihi: 28.11.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 06:26