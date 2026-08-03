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SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı
SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı
Son dakika haberi: SABAH'ın 2010 yılından bu yana takip ettiği ve son olarak 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiasıyla Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur dâhil yöneticilerinin tutuklandığı soruşturma, gazetenin haklılığını bir kez daha kanıtladı. Geçmişteki karşılıksız çek, dolandırıcılık ve çete bağlantılarından kripto coin mağduriyetlerine, kardeşinin Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda tutuklanmasından milyarlarca liralık bağışın akıbetine kadar tüm karanlık ilişkiler ağını cesurca kamuoyuna duyuran SABAH, referans gazetecilik başarısını bir kez daha belgelemiş oldu
Giriş Tarihi: 03.08.2026 06:42
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 06:52