Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

Son dakika haberi: SABAH'ın 2010 yılından bu yana takip ettiği ve son olarak 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiasıyla Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur dâhil yöneticilerinin tutuklandığı soruşturma, gazetenin haklılığını bir kez daha kanıtladı. Geçmişteki karşılıksız çek, dolandırıcılık ve çete bağlantılarından kripto coin mağduriyetlerine, kardeşinin Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda tutuklanmasından milyarlarca liralık bağışın akıbetine kadar tüm karanlık ilişkiler ağını cesurca kamuoyuna duyuran SABAH, referans gazetecilik başarısını bir kez daha belgelemiş oldu

BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 03.08.2026 06:42 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 06:52
SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

Son dakika haberi: Türk basınında 41 yıla damga vuran, cesur ve araştırmacı gazeteciliğin sembolü olan SABAH, Haluk Levent ve başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği hakkındaki gerçekleri kamuoyuna duyuran ilk gazete oldu. Türk basının amiral gemisi SABAH, Haluk Levent'in dolandırıcılığı ve kumara olan bağımlığını 2010 yılından bu yana defalarca haberleştirdi.

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

Muhabirlerimiz ve köşe yazarlarımız, yıllar önce Haluk Levent'in iş insanlarını tehdidini, dolandırıcılığa nasıl başladığını ve çetelerle bağlantılılarını gözler önüne serdi. Gazetemiz, Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneğinin finans kaynağını sürekli haberleştirdi.
SABAH, Haluk Levent ve Ahbap Derneği'nin, 6 Şubat 2023 tarihinde "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından devlete karşı operasyonlarını haberleriyle kamuoyunun gündemine taşıdı, uyarıcı yayınlar yaptı.

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

SABAH'ın referans gazeteciliği "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı"na yönelik soruşturmayla belgelenmiş oldu. Başta Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur olmak üzere Ahbap Derneği yöneticileri tutuklandı.
Gazetemizin, Haluk Levent ve Ahbap Derneği'nin hakkında yayımladığı bazı haberler şöyle:

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SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

HALUK LEVENT'İN ORGANİZE İŞLERİ!
Tarih: 16 Nisan 2010:

SABAH'ın, "Haluk Levent'in organize işleri!" başlıklı haberinde, "Adı sık sık çek ve senet dolandırıcılığı olaylarına karışan şarkıcı Haluk Levent, borçlandığı tefeciyi kaçırtıp işkence yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alındı" denildi.
Haberde; borçlarıyla ilgili olarak sık sık soluğu poliste alan Haluk Levent'e, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 11 milyon TL'lik çek-senet ve nitelikli dolandırıcılık davası açıldığı belirtilerek, "Türkiye'nin birçok adliyesinden de sanatçıya peş peşe alacak davaları tebliğ edilmişti. Haluk Levent'in verdiği konserlere de zaman zaman alacaklılarının açtığı davalar sonucu icra memurları gelmişti" denildi.

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

MAHKEME BIRAKTI, POLİS ALDI
Tarih: 17 Nisan 2010:

Gazetemizin, "Mahkeme bıraktı, polis aldı" başlıklı haberinde, "Borç aldığı tefeciyi kaçırtıp işkence yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Haluk Levent mahkemece serbest bırakıldı. Ancak hakkında başka arama kararları bulunan şarkıcı, tekrar emniyete götürüldü" denildi.

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

HALUK LEVENT'E BORÇTAN TUTUKLAMA
Tarih: 3 Temmuz 2010

SABAH'ın, "Haluk Levent'e borçtan tutuklama" başlıklı haberinde, "Haluk Levent, bir borcu nedeniyle başlatılan icra takibi kapsamında tutuklanarak Ümraniye Cezaevine gönderildi. Haluk Levent ve Şeyhmus Görkem hakkında 5 yıla kadar hapis istenen Antalya'daki dolandırıcılık davasının duruşması ise dün başladı" denildi.

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

SAHTE RESMİ EVRAK TANZİM ETMEK VE BANKAYI ARACI KILARAK DOLANDIRICILIK
Tarih: 14 Nisan 2011

Gazetemizin, "'Ticari bazı hatalar yapmış olabilirim'" başlıklı haberinde, Haluk Levent'in, 3 ayrı çekle ilgili olarak "sahte resmi evrak tanzim etmek ve bankayı aracı kılarak dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada ifade verdiğine dikkat çekildi. Haberde, Haluk Levent'in, "Ticari olarak bir takım hatalarım olmuş olabilir. Fakat dolandırıcılık ve sahtecilik gibi bir girişimim kesinlikle olmamıştır" şeklindeki ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

HALUK LEVENT, PKK İTİRAFÇISI MUZAFFER KÖSE'NİN YAPTIĞI ÇETEDEN YARDIM İSTEDİ
Tarih: 2 Aralık 2011

SABAH'ın, "Levent, Kıbrıs'ta gözaltına alındı" başlıklı haberinde, şöyle denildi: "İzmir polisinin çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda aranan şarkıcı Haluk Levent, Kıbrıs'ın Gazimagusa kentinde gözaltına alındı. Levent'in borçlu olduğu tefecilerden kurtulmak için, liderliğini PKK itirafçısı ve eski kuyumcu Muzaffer Köse'nin yaptığı çeteden yardım istediği ileri sürülüyor."

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

İŞADAMLARINI TEHDİT VE TAHSİLAT
Tarih: 8 Eylül 2012

Gazetemizin, "Levent'in 21 yıl hapsi istendi" başlıklı haberinde, "Piyasada çeşitli kişilere borçları bulunan işadamlarının, kendilerini tehdit eden bir grubun zorla tahsilat yaptığına yönelik şikâyetleri üzerine çökertilen 51 kişilik çetenin içinde bulunan ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent'in, örgütlü suç içinde birden fazla suça karıştığı iddiasıyla 21 yıl hapsi istendi" denildi.

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

HALUK LEVENT'E TEHDİT SUÇLAMASI
Tarih: 14 Kasım 2012

SABAH'ın, "Levent'e 5 yıl hapis istemli dava" başlıklı haberinde şöyle denildi:
"İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede, sanık Haluk Levent ile şüpheli Adil Ö. arasında önceye dayalı alacak-borç ilişkisinin bulunduğu yer aldı. İddialara göre; daha sonra taraflar arasında ihtilaf meydana geldi. Levent'le Abdulcevat Ö. birlikte hareket ederek Adil Ö.'yü telefonla tehdit etti. İddianamede, Levent'in 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçu ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nda soruşturmasının devam ettiği kaydedildi. Sanıklar Levent ve Abdulcevat Ö.'nün 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Levent hakkında 2 yıldır 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı başka bir mahkemeden de duruşmaya zorla getirilme kararı çıktı."

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

HALUK LEVENT ÇETEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI!
Tarih: 13 Nisan 2013

Gazetemizin, "'Coplu çete'ye asırlık ceza" başlıklı haberinde, şu ifadeler yer aldı:
"Adana'da 2010'da liderliğini Mehmet Şirin K.'nin (47) yaptığı çetenin faizle borç verdiği kişilere copla şiddet uyguladığını ve genelevlerdeki kadınlara baskı yaptığını saptayan polis, ikisi kadın 32 kişiyi yakaladı. Haklarında cinayet de dahil 20 olayla ilgili dava açılan çetenin Haluk Levent'i de borçlandırıp senet imzalattığı ve sanatçının tehdit edildiği için yurtdışına kaçtığı da iddianameye yansıdı. Ancak Levent, şikâyetçi olmadı. Karar duruşmasında M. Şirin K. 193 yıl, diğer çete üyeleri ise iki ile 100 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Çetenin gazino işletmecisi Fatih Karagöz'ü öldürüp gömdüğü ortaya çıkarıldı."

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

"BORÇLARIM KONSERLE KAPANMAZ"
Tarih: 5 Mayıs 2013

GÜNAYDIN'a konuşan Haluk Levent, "Konserlerim dolup taşıyor evet, çok da fazla konser teklifi alıyorum ama doğruyu söylemek gerekirse; konserlerden kazandığım parayla geçmişin borçlarını tam dengeleyemiyorum. Çok daha büyük ödemeler yapmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

ERSİN RAMOĞLU: "HALUK LEVENT SPONSORLAR BULMUŞ. SOROS TARZI PARALI ADAMLAR"
Tarih: 20 Eylül 2018

Gazetemiz yazarı Ersin Ramoğlu, "Tuhaf hareketler bunlar" başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Şu sıralar tuhaf şeyler oluyor. (...) Haluk Levent sponsorlar bulmuş. Soros tarzı paralı adamlar. (...) Yardım etmek iyi bir şey de... Kim kime boşuna yardım eder? Kurban Bayramı'nın ilk gününde Rize'den denize atlayıp, yüzerek Trabzon'a giden danayı satın almış. Neden? Bu yardımların arkasında ne var?"

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

"KAFANIZA GÖRE YARDIM TOPLAYAMAZSINIZ"
Tarih: 26 Eylül 2018

SABAH yazarı Ersin Ramoğlu, "Bam tellerine dokunduk" başlıklı köşe yazısında, Ahbap Derneği ve Haluk Levent'i şöyle eleştirdi:
"Adı: Anadolu Halk ve Barış Platformu, 'Ahbap'ı yazarak arı kovanına çomak soktuk. (...) Siz kimsiniz kardeşim? Robin Hood mu? Hem bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bunu sorguladığım için mi itleri üstüme saldılar. Çıldırmış olmalılar. Masum olsalar küfretmezlerdi.
(...) Kafanıza göre yardım toplayamazsınız. Hele de örgütlü olarak... Bunu ancak valiliklerce izin verilen dernekler yapar. 2860 sayılı Kanun; yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşları ve bunların hangi amaçla yardım toplayabileceklerini yardımın toplanmasına, kullanılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenler. Siz ne ayaksınız be! (...) Polisin ve savcıların vakit kaybetmeden Ahbap'ı incelemesi şart oldu artık."

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

"AHBAP İSİMLİ OLUŞUMA BU YÜZDEN ŞÜPHEYLE BAKTIM"
Tarih: 8 Ekim 2018

Gazetemiz yazarı Ersin Ramoğlu, "Daha çok şehit için daha çok belediye" başlıklı köşe yazısında, şu ifadeleri kullandı:
"Gazetecilik 'gösterileni' değil, gösterilmeyeni, hatta gizleneni, saklananı, örtüleni, karartılanı, duyurulmak istenmeyeni duyurmaktır. Birilerinin işine gelmeyeni ama milletin işine geleni yazmaktır gazetecilik. 'Kuklayı' değil, 'kuklacıyı' göstermektir. Sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı 'Ahbap' isimli oluşuma bu yüzden şüpheyle baktım. Ahbapçılar yapılan yardımlarla yüreklere önce sevgi şırınga ediyor, Sonra kurşun asker haline getirdiklerine istediklerini yaptırıyorlar. Ahbap'ın 'darbe' için uygun bir zemin oluşturduğunu Haluk Levent de bilmiyordur. Bunun da bir ABD tezgahı olduğunu düşünüyorum..."

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

YÜKSEL AYTUĞ: "SİZİ YAZDIK BİR KENARA"
Tarih: 15 Şubat 2023

GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ, "Sizleri bir kenara not ettik" başlıklı köşe yazısında, 6 Şubat 2023 tarihinde "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Hatay'da "Yarseli Barajı Patladı" yalanını paylaşan Oğuzhan Uğur'u eleştirdi ve "İnsanların ve yardım ekiplerinin bölgeyi terk etmesini sağlamaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.
Yüksel Aytuğ'un köşe yazısı şöyle:
"Millet can derdindeyken soysuz yağmacılar, marketlerden televizyon çalmaya kalkıştılar. Hırsızlar Antakya'da 'Baraj çatladı, sel geliyor' dedikodusunu yayarak, insanların ve yardım ekiplerinin bölgeyi terk etmesini sağlamaya çalıştılar. Amaçları, boşalan bölgede rahat rahat soygun yapmaktı.
Muhalefet yapacağım diye adeta enkazların üzerinde tepinenleri, devlete destek verecekleri günlerde her türlü köstek olanları, milletçe yaşadığımız koca bir felaketten bile siyasi rant damıtmaya çalışanları da gördük maalesef."

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

HAMYAPÇI HALUK
Tarih: 2 Mart 2023

Ersin Ramoğlu köşe yazısında Ahbap Derneğini eleştirdi ve "HAMYAP derneğinin uyanık başkanı Haluk Levent kendisiyle ilgili tartışmaları Kızılay'dan satın aldığı çadırlarla gölgeledi. Ama dedikodusu çok... Kesilen fatura miktarının yüksek tutulduğundan, paranın cebellezi yapıldığından dem vuruyorlar... Bu yüzden de derneğe AHBAP değil HAMYAP diyorlar..." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

AKKAYA: "HALUK LEVENT BENİ YALANLASINLAR DİYE İNSANLARA PARA TEKLİF EDİYOR"
Tarih: 13 Mart 2023

GÜNAYDIN'ın, "Haluk Levent beni yalanlasınlar diye insanlara para teklif ediyor" başlıklı haberinde oyuncu, yazar, model ve sunucu Deniz Akkaya'nın Haluk Levent hakkında iddialarda bulundu.
Haberde; Deniz Akkaya'nın, Haluk Levent'in dolandırdığı kişilere, kendisini yalanlamaları için para teklif ettiğini söylediği ve Akkaya'nın bu iddialarıyla ilgili ses kayıtları paylaştığı ifade edildi. Haberde; "Bugüne kadar Levent'in kendisine dava açamadığını çünkü haklı olduğunu söyleyen Akkaya, 'Hakkımda herhangi bir dava açılmadığı halde bit gibi türeyen bazı hesaplar, sanki bana dava açılmış intibası vermeye çalışıyor' dedi" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

"HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR PARALAR NEREDE?"
Tarih: 7 Eylül 2023

Ersin Ramoğlu köşe yazısında, "Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur paralar nerede?" diye sordu. Ersin Ramoğlu'nun yazısı şöyle:
"Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur isimli uyanıklar, depremi kullanarak milletten milyarlar topladı... Ne oldu o paralara? Topladığınız milyarların akıbeti nedir? Neden şeffaflığı seçmediniz beyler? (...) Ahbapçı Haluk Levent ile Babalacı Oğuzhan Uğur, bu yardım paralarının hesabını niye vermiyor? (...) Kıbrıs kumarhanelerinde yendi mi bu paralar? AHBAP derneğinin topladığı milyarlarca liraya ne oldu? Muhalif kafa seçim atmosferinde yardımları AFAD'a yapmadı, bunlara verdi. Peki bu paralar nerede? Bölgeye doğru düzgün bir çivi çakılmadı. Paralar faizdeymiş, peki faizi nerede? Devlete güvenmeyenler, sahtekârlıktan hüküm giymiş Haluk Levent'e güvenmiş! Vay be!"

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

"SANA GÜVENDİK DOLANDIRILDIK"
Tarih: 31 Ocak 2026

GÜNAYDIN'da yer alan "Haluk Levent'in satın aldığı şirketin mağdurları isyan etti. Sana güvendik dolandırıldık" başlıklı haberde, "Yüzlerce vatandaşı dolandıran bir coin firmasını satan alan Haluk Levent, 'Çalışıp paranızı iade edeceğim' dedi. Mağdurlar, her olayda ön saflarda yer alıp reklamını yapan Levent'e 'Sana güvendik, dolandırıldık, hepimizi kandırdın' diyerek tepki gösteriyor" denildi.

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

MEVLÜT TEZEL: "BÖYLE BİR ADAMA 2 MİLYAR TESLİM EDİLİR Mİ?"
Tarih: 20 Haziran 2026

GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel, "Ben bu Haluk Levent'i anlayamadım" başlıklı yazısında; Haluk Levent'in karşılıksız çekten, dolandırıcılıktan hapislerde yatmış Haluk Levent'e 2 milyar teslim edildiğini hatırlatarak, "Bu işin içinde başka işler mi var?" diye sordu.
(...) Kabarık suç listesine rağmen Haluk Levent, AHBAP derneğini kurdu. (...) 6 Şubat'tan sonra AHBAP'ta toplanan bağış miktarının 2 milyar TL civarında olduğu Levent tarafından ifade edilmişti. Ben o dönem karşılıksız çekten hapis yatmış, adı dolandırıcılık davalarına karışmış birine 2 milyar TL teslim edilir mi diye bir yazı yazmıştım!
(...) Lakin yine bu 2 milyar TL'nin günlük faizi ne kadardır, denetim yapılıyor mu vs. diye kafamda soru işaretleri hep oldu! Diğer yandan da kendi kendime 'Hapis yatmış bir adam bir daha bu işlere bulaşmaz' diyordum. Ne yazık ki, Levent kendisine şüpheyle yaklaşanları yine haklı çıkardı! Karşılıksız çekten, dolandırıcılıktan hapislerde yatmış Levent'in anketlerde sürekli 'dürüst, hilesiz yardım' konusunda akla ilk gelen isim çıkması aslında ayrı bir başarı öyküsü!
(...) 2025 yılında düzenlenen iki çekin karşılıksız çıkmasının nedeni ne? Bu 70 milyon TL nereye harcandı? Levent, yine haber olacağını, ceza alacağını bildiği halde neden 70 milyon TL'yi ödemedi? Bir daha çek bile yazamayacak artık! Sevgili Haluk Levent, tek başına inşa ettiğin güven kalesini neden yıktın? Bu nasıl bir umursamazlıktır? Yoksa bu işin içinde başka işler mi var?"

SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ BERKANT ACİL'İN ÖRGÜT BAĞLANTISI
Tarih: 30 Haziran 2026

SABAH, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in örgütle bağlantısını gözler önüne serdi. Haberde; "Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Belediyeye yönelik üçüncü dalga operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de olduğu ortaya çıktı" denildi.

#HALUK LEVENT #AHBAP DERNEĞİ