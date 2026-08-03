SON DAKİKA | SABAH’tan referans gazetecilik! 2010 yılından bu yana Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında vatandaşı uyardı

MEVLÜT TEZEL: "BÖYLE BİR ADAMA 2 MİLYAR TESLİM EDİLİR Mİ?"

Tarih: 20 Haziran 2026



GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel, "Ben bu Haluk Levent'i anlayamadım" başlıklı yazısında; Haluk Levent'in karşılıksız çekten, dolandırıcılıktan hapislerde yatmış Haluk Levent'e 2 milyar teslim edildiğini hatırlatarak, "Bu işin içinde başka işler mi var?" diye sordu.

(...) Kabarık suç listesine rağmen Haluk Levent, AHBAP derneğini kurdu. (...) 6 Şubat'tan sonra AHBAP'ta toplanan bağış miktarının 2 milyar TL civarında olduğu Levent tarafından ifade edilmişti. Ben o dönem karşılıksız çekten hapis yatmış, adı dolandırıcılık davalarına karışmış birine 2 milyar TL teslim edilir mi diye bir yazı yazmıştım!

(...) Lakin yine bu 2 milyar TL'nin günlük faizi ne kadardır, denetim yapılıyor mu vs. diye kafamda soru işaretleri hep oldu! Diğer yandan da kendi kendime 'Hapis yatmış bir adam bir daha bu işlere bulaşmaz' diyordum. Ne yazık ki, Levent kendisine şüpheyle yaklaşanları yine haklı çıkardı! Karşılıksız çekten, dolandırıcılıktan hapislerde yatmış Levent'in anketlerde sürekli 'dürüst, hilesiz yardım' konusunda akla ilk gelen isim çıkması aslında ayrı bir başarı öyküsü!

(...) 2025 yılında düzenlenen iki çekin karşılıksız çıkmasının nedeni ne? Bu 70 milyon TL nereye harcandı? Levent, yine haber olacağını, ceza alacağını bildiği halde neden 70 milyon TL'yi ödemedi? Bir daha çek bile yazamayacak artık! Sevgili Haluk Levent, tek başına inşa ettiğin güven kalesini neden yıktın? Bu nasıl bir umursamazlıktır? Yoksa bu işin içinde başka işler mi var?"