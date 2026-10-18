SON DAKİKA | Sarıgül ailesi ’emanetçiyiz’ diyerek çöktü! 100 milyon euroluk uluslararası kara para çarkının arkasından yat skandalı çıktı

Yabancı bankanın bu devasa havaleye bloke koyması üzerine, blokenin kaldırılması bahanesiyle İngiliz bayraklı 1,5 milyon Euro değerindeki süper lüks yat bir tür "teminat" ve "kılıf" olarak Emir Sarıgül'e devredildi. Ancak devir gerçekleşmesine rağmen yatın bedeli ödenmediği gibi, bankadaki 100 milyon Euroluk bloke de kalkmadı.