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SON DAKİKA | Sarıgül ailesi 'emanetçiyiz' diyerek çöktü! 100 milyon euroluk uluslararası kara para çarkının arkasından yat skandalı çıktı
SON DAKİKA | Sarıgül ailesi 'emanetçiyiz' diyerek çöktü! 100 milyon euroluk uluslararası kara para çarkının arkasından yat skandalı çıktı
Son dakika haberi: Kara para aklama soruşturmasına giren ses kayıtları, Mustafa Sarıgül'ün Göcek'teki 5 milyon dolarlık lüks yata mülkiyeti üzerine geçirmesine rağmen "Biz emanetçiyiz" diyerek çöktüğünü ortaya koydu. Soruşturmada eski eş Aylin Kotil'e yönelik "şirketten tertemiz çıkarma" planları yapıldığı tespit edildi
Giriş Tarihi: 18.10.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 06:45