SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’nde aşkımlı para trafiği deşifre oldu! İsmail Yetişkin ile sevgilisinin mesajlarında şok detaylar: 150 bin gönder aşkım!  

FİİLEN ÇALIŞMADIĞI ŞİRKETTEN SGK KAYDI

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Sultan Acar'ın sigorta kaydı oldu. WhatsApp mesajlarında Yetişkin'in, "Aşkım Zeki yanımda, senin sigortanın ay sonunda yattığını söylüyor" dediği görülüyordu. Acar'ın ifadesi, bu konuşmanın arka planını da ortaya çıkardı. Acar, sigortasının İsmail Yetişkin'in devreye girmesiyle arkadaşı Zeki Seyyar'a ait işyerinden yapıldığını anlattı. Sigorta masraflarını kendisinin karşıladığını söyleyen Acar, söz konusu işyerinde fiilen hiç çalışmadığını açıkça beyan etti. Acar, Zeki Seyyar'ı yalnızca bir kez gördüğünü ve işyerinde fiilî olarak herhangi bir çalışmasının bulunmadığını söyledi. Böylece WhatsApp kayıtlarında geçen "Zeki yanımda, senin sigortan..." konuşmasının, Yetişkin üzerinden kurulan SGK kaydıyla ilgili olduğu bizzat Acar'ın ifadesine girdi.