SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’nde aşkımlı para trafiği deşifre oldu! İsmail Yetişkin ile sevgilisinin mesajlarında şok detaylar: 150 bin gönder aşkım!  

SON DAKİKA… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Seferihisar Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İsmail Yetişkin ile aynı soruşturmada para trafiği tespit edilen Sultan Acar arasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. "Aşkım", "hayatım", "bebeğim" hitaplarının yer aldığı mesajlarda yüz binlerce liralık para talepleri, şoförler üzerinden nakit teslimatlar, otomobil alımı, ev kirası, otel ve seyahat planları ile SGK kaydına ilişkin konuşmalar dikkat çekti. İşte detaylar