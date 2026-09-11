SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…

İHALE VE DOĞRUDAN TEMİNLERDE USULSÜZLÜK

Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kocaer'in, yeğeni Rıfkı Bir ile Fulya Turizm bünyesinde şoför olarak çalışan Eray Ayvalı adına paravan nakliye ve turizm şirketleri kurdurduğu; bu şirketlerin Seferihisar Belediyesinin araç alım ihaleleri ile araç kiralama işlerinde kullanıldığı belirlendi.

Hüseyin Kocaer'in bu yöntemle, Coşan İldun'un da aralarında bulunduğu kişiler ve şirketler üzerinden 8 ayrı ihale ve çok sayıda doğrudan temin yoluyla haksız kazanç sağladığı yönünde tespitlere ulaşıldı. Bu işlemlere ilişkin MASAK para transfer kayıtları ile ihale uzmanlarınca düzenlenen bilirkişi raporları soruşturma dosyasına alındı. Söz konusu ihale süreçlerinde görev yapan Satın Alma Müdürü Ergin Doğan, İlhan Odabaşı, Ulaşım Hizmetleri Müdür Vekili Ahmet Özgür Adana, Gelirler Müdürü Zafer Karaman ile ihale komisyonunda görevli bazı personelin ihaleye fesat karıştırma fiillerine iştirak ettikleri yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.