Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…

SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…

SON DAKİKA… İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik olarak 'rüşvet' suçundan yürütülen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in oğluna ait olduğu belirtilen uyuşturucu madde kullanma görüntülerinin yayılmasının engellenmesi karşılığında, Emrah Ayverdi grubu olarak adlandırılan organize suç örgütü mensuplarıyla anlaşmaya varıldığı yönünde deliller elde edildiği vurgulandı. İşte operasyonun detayları…

HUZEYFE ATICI
Giriş Tarihi: 11.09.2026 12:03 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 12:05
SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…
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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Seferihisar Belediyesi'ne yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında müşteki müteahhitlerin beyanları, tanık anlatımları, daha önce tutuklanan şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadeler, MASAK tarafından gönderilen hesap hareketleri ile bilirkişi raporları birlikte değerlendirildi.

SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…

Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediyesi bünyesinde inşaat ve imar işlemleri karşılığında bazı belediye görevlileri ile müteahhitler arasında elden ve banka kanalıyla rüşvet alınıp verildiği, imar ve ruhsat işlemlerinde mevzuata aykırı düzenlemeler yapıldığı, belediye ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlükler gerçekleştirildiği ve bazı kişi ve şirketlere haksız menfaat sağlandığı yönünde tespitlere ulaşıldı.

SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…

"İMAR VE YAPI RUHSATLARINA İLİŞKİN TESPİTLER"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklu bulunan Nazım Torbaoğlu'nun Hasat BNO isimli şirketine ait Seferihisar Düzce Mahallesi 195 ada 18 ve 19 parsellerin ifraz ve yola terk işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Yapılan işlemler sonucunda oluşan mera vasıflı 195 ada 29 parsel üzerinde villa yapılabilmesi amacıyla usulsüz yapı ruhsatları düzenlendiği, yapı ruhsatlarının ikamet dışı kullanımdan ikamet kullanımına çevrildiği ve onaylı mimari projelerin 17 Haziran 2026 tarihindeki operasyon günü Seferihisar Belediyesi İmar Müdürlüğü personelince yok edildiği yönünde bulgular elde edildi.

SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…

Bilirkişi raporlarına göre eski İmar Müdür Vekili Erkan Demir'in, Baran Saruhan ve Cüneyt Okultaş ile birlikte bazı taşınmazlarda usulsüz kat artışı yaparak imar durum belgeleri ve yapı ruhsatları düzenlediği; şüpheli Kazım Parlak lehine Payamlı Mahallesi'nde iki villa yapılmasına imkân sağlayacak şekilde mevzuata aykırı imar durum belgesi ve yapı ruhsatı oluşturulduğu belirlendi. Tutuklu müteahhit Vedat Çiftçi'nin Hıdırlık Mahallesi 3523 ada 26 parselindeki taşınmazında usulsüz tevhit işlemiyle imar artışı sağlandığı, 2 kat olan yapılaşma hakkının 4 kata çıkarıldığı; ayrıca Çolakibrahim Bey Mahallesi'ndeki inşaatı için kat artışına dayalı imar durum belgesi ve yapı ruhsatı düzenlendiği tespit edildi.

SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ BAĞLANTILI İMAR İŞLEMLERİ"

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in oğluna ait olduğu belirtilen uyuşturucu madde kullanma görüntülerinin yayılmasının engellenmesi karşılığında, Emrah Ayverdi grubu olarak adlandırılan organize suç örgütü mensuplarıyla anlaşmaya varıldığı yönünde deliller elde edildi. Bu kapsamda Tepecik Mahallesi 3043 ada 1 parselde muvakkat inşaat izni verildiği, Emrah Ayverdi'nin yanında bulunan Mithat Can Hızarcı adına kıyı kenar çizgisi içerisinde yaklaşık 80 metrekarelik kaçak iş yeri yapıldığı belirlendi.

SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…

Söz konusu yapının müteahhitliğinin De Kopiyer İnşaat Limited Şirketi tarafından üstlenildiği, şirket yetkililerinin Kadir Altun ve Bülent Altun olduğu, Mithat Can Hızarcı'nın da bu şirkette çalıştığı tespit edildi. Mithat Can Hızarcı'nın ayrıca Emrah Ayverdi adına Seferihisar'daki otopark ihalelerine katıldığı, Emrah Ayverdi'nin talimatıyla müşteki müteahhit Ali Türk'ün korkutularak şikâyetinden vazgeçirildiği yönünde tespitlere ulaşıldı.

SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…

RÜŞVET İDDİALARINA İLİŞKİN TESPİTLER

Şüpheli müteahhit İsmail Emre Müezzinoğlu'nun, Camikebir Mahallesi 3425 ada 8 parselde Karayollarından görüş alınmaksızın yapı ruhsatı temin edebilmek amacıyla, tutuklu Yapı ve Kontrol Müdürü İsmail Fergun Keser aracılığıyla Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e 100 gram külçe altın verdiği yönünde deliller elde edildi. Akar Taahhüt yetkilisi Metin Polat'ın, Akarca Mahallesi'nde yaptığı 33 villaya yapı kullanım izin belgesi alabilmek amacıyla villa proje müellifi Mehmet Ersay'a poşet içerisinde para verdiği, söz konusu paranın Aykan Dalbudak tarafından Mehmet Ersay'dan alınarak Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e teslim edildiği tespit edildi.

SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…

İHALE VE DOĞRUDAN TEMİNLERDE USULSÜZLÜK

Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kocaer'in, yeğeni Rıfkı Bir ile Fulya Turizm bünyesinde şoför olarak çalışan Eray Ayvalı adına paravan nakliye ve turizm şirketleri kurdurduğu; bu şirketlerin Seferihisar Belediyesinin araç alım ihaleleri ile araç kiralama işlerinde kullanıldığı belirlendi.

Hüseyin Kocaer'in bu yöntemle, Coşan İldun'un da aralarında bulunduğu kişiler ve şirketler üzerinden 8 ayrı ihale ve çok sayıda doğrudan temin yoluyla haksız kazanç sağladığı yönünde tespitlere ulaşıldı. Bu işlemlere ilişkin MASAK para transfer kayıtları ile ihale uzmanlarınca düzenlenen bilirkişi raporları soruşturma dosyasına alındı. Söz konusu ihale süreçlerinde görev yapan Satın Alma Müdürü Ergin Doğan, İlhan Odabaşı, Ulaşım Hizmetleri Müdür Vekili Ahmet Özgür Adana, Gelirler Müdürü Zafer Karaman ile ihale komisyonunda görevli bazı personelin ihaleye fesat karıştırma fiillerine iştirak ettikleri yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…

1 MİLYON 850 BİN TL'LİK FİZYOTERAPİ İHALESİ

Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Argın'ın kızı Beyza Argın'a, fizyoterapi hizmet alımı adı altında 2023 yılından itibaren çok sayıda doğrudan temin ödemesi yapıldığı, bu hususun Sayıştay denetim raporuna da yansıdığı belirlendi.

Soruşturmada ayrıca, Beyza Argın'ın yanında çalışan fizyoterapist İrem İncesu'yu gerçekte çalışmaya devam ettiği hâlde işten ayrılmış gibi göstererek Mart 2026'da gerçekleştirilen 1 milyon 850 bin TL bedelli fizyoterapi hizmet alım ihalesine katılımını sağladığı yönünde tespitlere ulaşıldı. İhalede geçerli iki teklifin Beyza Argın ile İrem İncesu tarafından verildiği, iki teklifin de aynı IP adresi üzerinden sisteme gönderildiği, ihalenin İrem İncesu üzerinde bırakılmasının ardından belediye tarafından İncesu'ya ödenen paranın Beyza Argın'ın hesaplarına aktarıldığı, bir bölümünün ise Abdurrahman Argın'ın hesabına gönderildiği belirlendi. İrem İncesu'nun gerçekte Beyza Argın'ın yanında çalışmaya devam ettiği hususunun da iş yeri çevresindeki kamera kayıtlarıyla tespit edildiği belirtildi.

SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…

BELEDİYE ARSASININ USULSÜZ SATIŞI

Seferihisar Belediyesine ait, Sığacık Mahallesi'nde Teos Marina'ya yaklaşık 300 metre mesafede bulunan 443 metrekarelik arsanın, usulsüz gerçekleştirildiği değerlendirilen ihale sonucunda, ihale sürecinde görev alan ve başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un eşine satıldığı tespit edildi. Söz konusu satış işlemine ilişkin de ihale bilirkişi raporu soruşturma dosyasına alındı.

SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…

İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ve görevleri ise şöyle:

1. Halil ÇADIR (Doğanbey Beldesi Eski Belediye Başkanı - Ak Parti)

2. Hüseyin KOCAE (CHP Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi - Fulya Loj. Tem. Teks. Gıda Şirket Sahibi)

3. Doğan SARIKAYA (CHP Buca Meclis Üyesi - Duru Yapı Denetim Şirket Sahibi)

4. Ergin DOĞAN (Seferihisar Belediyesi Satın Alma Müdürü)

5. Zafer KARAMAN (Seferihisar Belediyesi Gelirler Müdürü)

6. Koray İPEKTEN (Seferihisar Belediyesi Kültür, Sanat Ve Sosyal İşler Müdürü)

7. İlhan ODABAŞI (Seferihisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü)

8. Abdurrahman ARGIN (Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü)

9. Erkan DEMİR (Seferihisar Belediyesi Eski İmar Müdürü- Emekli)

10. Ahmet Özgür ADANA (Seferihisar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü)

11. Güldem ÇINAR (Seferihisar Belediye Başkanlığı Mühendis- Eski Plan Proje Müdürü)

12. Sıracettin YARDIMCI (Seferihisar Belediyesi İştirak Şirketi( Jeotermal) İnşaat Mühendisi)

13. Baran SARUHAN( Seferihisar Belediyesinde Mimar)

14. Mehmet GÜL (Seferihisar Belediyesi İştirak Şirketi( Jeotermal) Makam Şoförü)

15. Serter ŞİMŞEKLER (Seferihisar Belediyesi İştirak Şirketi( Jeotermal) Makam Şoförü)

SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…

16. Sertaç YALÇINKAYA (Seferihisar Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Görevlisi)

17. Samed ÖZER (Seferihisar Belediyesi İştirak Şirketi( Jeotermal) Harita Teknikeri)

18. İlkay YULUĞ (Seferihisar Belediyesi Özel Kalem Memuru)

19. Yunus ALTINTAŞ (Seferihisar Belediyesi Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Çalışanı)

20. Şahin YAVUZ (Seferihisar Belediyesi İştirak Şirketi( Jeotermal) Teknisyen Tekniker)

21. Ahmet EMRE TOZDUMAN (Seferihisar Belediyesi Bilgisayar İşletmeni)

22. Tuğrul SEKMEN (Dsc İnşaat Mimarlık Mühendislik Danışma Şirketi Teknik Servis Elemanı)

23. Hüseyin Nuh ŞAHİNGÖZ (Anadolu Karya Gıda Sağlık Turizm, Neva İnşaat, Siyah İnci Organizasyon Şirket Sahibi)

24. Tunakan ERCİYAS (Anadolu Karya Gıda Sağlık Turizm, Neva İnşaat, Siyah İnci Organizasyon Şirket Sahibi)

SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…

25. Emin HUYLU (Taner Huylu isimli şirkette müteahhit)

26. Mithat Can HIZARCI (De Kopiyer İnş Şirket Çalışanı- Emrah Ayverdi suç örgütü mensubu)

27. Bülent ALTUN (De Kopiyer İnş Ve Vensa Dizayn Mobilya İnş Şirket Sahibi)

28. Kadir ALTUN (De Kopiyer İnşaat sahibi)

29. Emrah AYVERDİ (Hc Limuzin Turizm Taşımacılık Şirketinde Çalışan- Organize suç örgütü sözde lideri)

30. Eşref KURUÇAY (Kuruçay Grup-Hitit Blg Cengizoğulları İnş Şirket Sahiplerinden- Kuruçaylat suç örgütü sözde liderlerinden )

31. Mevlüt TAŞ (Kardeşler Asansör İnş. Şirket Sahibi)

32. Kazım PARLAK (Gg Tasarım İnş Ve Kazım Parlak Ege Gözde Yapı Tasarım Şirket Sahibi)

33. Zeynel AÇIKGÖZ (Tes-İş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Sahibi)

34. Metin ERSAY (Ersay Proje İnş. Şirket Sahiplerinden (Müteahhit)

35. Mustafa DURAK (Sönmezoğlu İnşaat Şirketi Muhasebeci)

SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…

36. Zeki SEYYAR (Meze Sa İnş Şirket Sahibi)

37. İsmail Türker ÇINAR (Konsept Tekstil Gıda İnş Şirket Sahibi)

38. Umut PEKÖZ (S.S Seferihisar Pınarköy Turizm Geliştirme Koop. Temsilci)

39. Samet KARATAŞ (Salih Değerli isimli Şahıs Şirketinde İşçi)

40. Yasemin KARABULUT (Beyka Danışmanlık Gayrimenkul Şirket Sahibi)

41. Batuhan BURNAZLAR (Hayat Kimya Anonim Şirketi Yönetici)

42. Beyza ARGIN (Beyza ARGIN isimli şahıs şirketi sahibi)

43. İrem İNCESU (Beyza ARGIN isimli şahıs şirketinde Fizyoterapist)

44. Rıfkı BİR (Fulya Loj. Tem. Teks. Gıda Şirketi Şoför)⁠

45. Eray AYVALI (Mimas Transport Turizm Şirket Sahibi)

46. Coşan İLDUN (Coşan İldun Turizm Şirket Sahibi)

47. İsmail Emre MÜEZZİNOĞLU (Şampiyon Dizel 43 Otomotiv İnşaat Şirket Sahibi)

48. Metin POLAT (Akar Taahhüt Yapı İnş Şirket yöneticisi)

#İZMİR #SEFERİHİSAR #UYUŞTURUCU #RÜŞVET