SON DAKİKA… Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda dikkat çeken uyuşturucu detayı! İsmail Yetişkin oğlunun görüntülerini sildirmek için…

İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ve görevleri ise şöyle:
1. Halil ÇADIR (Doğanbey Beldesi Eski Belediye Başkanı - Ak Parti)
2. Hüseyin KOCAE (CHP Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi - Fulya Loj. Tem. Teks. Gıda Şirket Sahibi)
3. Doğan SARIKAYA (CHP Buca Meclis Üyesi - Duru Yapı Denetim Şirket Sahibi)
4. Ergin DOĞAN (Seferihisar Belediyesi Satın Alma Müdürü)
5. Zafer KARAMAN (Seferihisar Belediyesi Gelirler Müdürü)
6. Koray İPEKTEN (Seferihisar Belediyesi Kültür, Sanat Ve Sosyal İşler Müdürü)
7. İlhan ODABAŞI (Seferihisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü)
8. Abdurrahman ARGIN (Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü)
9. Erkan DEMİR (Seferihisar Belediyesi Eski İmar Müdürü- Emekli)
10. Ahmet Özgür ADANA (Seferihisar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü)
11. Güldem ÇINAR (Seferihisar Belediye Başkanlığı Mühendis- Eski Plan Proje Müdürü)
12. Sıracettin YARDIMCI (Seferihisar Belediyesi İştirak Şirketi( Jeotermal) İnşaat Mühendisi)
13. Baran SARUHAN( Seferihisar Belediyesinde Mimar)
14. Mehmet GÜL (Seferihisar Belediyesi İştirak Şirketi( Jeotermal) Makam Şoförü)
15. Serter ŞİMŞEKLER (Seferihisar Belediyesi İştirak Şirketi( Jeotermal) Makam Şoförü)