SON DAKİKA | Şile’deki festival vurgununda bomba itiraflar! Haluk Levent’in asistanının hesabından milyon dolarlık para trafiği

YELİZ KAYA'NIN HESABINDAN TEK GÜNDE 1.5 MİLYON DOLARLIK "YERLEŞTİRME" SEVKIYATI!



Soruşturmanın en büyük bombası ise Haluk Levent'in 26 yıllık asistanı ve yardımcısı olan şüpheli Yeliz Kaya'nın hesap hareketlerinde patladı. MASAK raporu, Yeliz Kaya'nın hesabının adeta suç gelirlerini aklamak için bir "kara kutu" olarak kullanıldığını ortaya koydu. MASAK'ın tespitlerine göre, 10 Eylül 2024 tarihinde Yeliz Kaya'nın hesabına tek seferde fiziki olarak tam 1 milyon 500 bin Dolar nakit para yatırıldı. Dikkat çekici şekilde, bu devasa efektif tutar sadece bir gün sonra, 11 Eylül 2024'te tekrar sistem dışına çıkarılarak transfer edildi.

MASAK, raporda, yasal yollardan elde edilen ticari gelirlerin bankacılık sistemi üzerinden transfer edildiği, fiziki olarak bu boyutta bir nakit paranın bankaya yatırılıp bir gün sonra çekilmesinin hiçbir ticari izahının olmadığı belirtilerek, işlemin "Suç Gelirlerinin Aklanması" sürecinin "Yerleştirme" aşaması olduğunu belirtti.