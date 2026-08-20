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SON DAKİKA | Şile’deki festival vurgununda bomba itiraflar! Haluk Levent’in asistanının hesabından milyon dolarlık para trafiği
SON DAKİKA | Şile’deki festival vurgununda bomba itiraflar! Haluk Levent’in asistanının hesabından milyon dolarlık para trafiği
Son dakika haberi: Şile Belediyesi'ndeki Şile Bezi Festivali vurgununa ilişkin Mali Bilirkişi ve MASAK Raporu'ndan çarpıcı detaylar çıktı. İhaleyi alan paravan şirketin hak edişleri sahte faturalarla hortumlanırken, ünlü sanatçı Haluk Levent'in 26 yıllık asistanı Yeliz Kaya'nın hesabı üzerinden tek günde 1,5 milyon dolarlık lüks nakit sevkiyatı yapıldığı belgelendi.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 07:19
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 07:22