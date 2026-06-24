SON DAKİKA | Silifke’de rüşvet paraları belediye logolu kolilerde taşındı! Mustafa Turgut 1,5 milyonluk konserden 3 milyon indirmiş

Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz ise Belediye Başkanı'nın odasına gidip danıştıktan sonra, Kirişçi'ye ait 3 şirket adına 4. Milyon 500 bin, 6 milyon ve 6 milyon 500 bin liralık teklif hazırladı.



