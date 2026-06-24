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SON DAKİKA | Silifke'de rüşvet paraları belediye logolu kolilerde taşındı! Mustafa Turgut 1,5 milyonluk konserden 3 milyon indirmiş
SON DAKİKA | Silifke'de rüşvet paraları belediye logolu kolilerde taşındı! Mustafa Turgut 1,5 milyonluk konserden 3 milyon indirmiş
Son dakika haberi: Rüşvetten tutuklanan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un, sadece 2 yıl önceki konserden 3 milyonu kendi cebine attığı ortaya çıktı. Rüşvetler ise belediye logolu kutularda taşındı.
Giriş Tarihi: 24.06.2026 06:20
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 06:23