SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

GECİKME ARAŞTIRILMALI



Uzak Yol Kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu "ALSU 2022 model yeni bir tanker, TUĞBERK İMAMOĞLU ise 1990 model bir kargo gemisi. 2022 model bir gemi gelip direkt olarak diğerinin ortasına, yani en zayıf noktası olan bordasına çarptıysa gövdede devasa bir yarık açılmıştır.



