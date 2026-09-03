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SON DAKİKA |Silivri'deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH'a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var
SON DAKİKA |Silivri'deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH'a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var
Son dakika haberi: Marmara Denizi'nde kimyasal taşıyan tankerin çarptığı kargo gemisi 11 dakika içinde battı. 9 mürettebatıyla denizde kaybolan kaptan Yaşar Kayhan'ın, üzerine gelen tankeri bu sözlerle uyardığı ortaya çıktı. Batan geminin sahibi Tahsin Doğruyol: Kaza olur ama bırakıp gitmek ihanettir. 32 dakika kimseye haber vermemişler.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 07:19