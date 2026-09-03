Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA |Silivri'deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH'a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

SON DAKİKA |Silivri'deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH'a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

Son dakika haberi: Marmara Denizi'nde kimyasal taşıyan tankerin çarptığı kargo gemisi 11 dakika içinde battı. 9 mürettebatıyla denizde kaybolan kaptan Yaşar Kayhan'ın, üzerine gelen tankeri bu sözlerle uyardığı ortaya çıktı. Batan geminin sahibi Tahsin Doğruyol: Kaza olur ama bırakıp gitmek ihanettir. 32 dakika kimseye haber vermemişler.

Semih KARA
Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 03.09.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 07:19
SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

Son dakika haberi: İstanbul Silivri açıklarında gerçekleşen deniz kazasında, 4 bin ton rulo sac taşıyan "TUĞBERK İMAMOĞLU" isimli kargo gemisi, kimyasal tankeri "ALSU" ile çarpışarak sadece 11 dakika içinde Marmara'nın karanlık sularına gömüldü.

SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

Geminin sahibi Tahsin Doğruyol, kendi gemi kaptanının karşı tarafı, "Kaptan üstüme geliyorsun" diye uyardığını ve çarpışmadan sonra 32 dakikayı aşkın süre kimseye haber verilmediğini belirterek, "Kaza olur ama bırakıp gitmek ihanettir" sözleriyle tepki gösterdi.

SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

Olayla ilgili Adalet Bakanlığı tarafından 1 başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilerek geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Radar kayıtları 'TUĞBERK İMAMOĞLU' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'ın, ALSU gemisinin kaptanını uyardığını ortaya koydu. Kaptan Kayhan'ın, "ALSU iskeleyi kır demiştim" dediği belirlendi.

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SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

Marmara Denizi'nde düngece saat 03.00 sıralarında yaşanan kazaya karışan 2022 yapımı ALSU isimli kimyasal/petrol tankeri Kocaeli'den Aliağa'ya 2 bin 999 ton motor yağı taşıyordu. TUĞBERK İMAMOĞLU isimli 1990 yapımı genel kargo gemisi ise İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac götürüyordu.

SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

Çarpışmanın ardından ALSU tankerinin burnunda ciddi bir hasar oluşmazken, rulo sac yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU kısa süre içinde batarak deniz tabanına gömüldü. Gemide bulunan 10 kişilik Türk mürettebattan ise henüz haber alınamadı. 03.26' daTuğberk İmamoğlu gemisine ait EPİRB (Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi) cihazından ilk acil durum sinyali alındı.

SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

ALSU isimli tankerin kaptanı, saat 03.42'de Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ni arayarak saat 03.10 sularında kimliğini tespit edemediği bir gemiyle çarpıştığını bildirdi. İvedilikle başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında ilk deniz unsuru saat 04.10'da olay yerine sevk edildi.

SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

Şirketten resmi açıklamada da gemide hiçbir teknik arıza bulunmadığı, tahsis edilen seyir hattında kurallara uygun hareket edildiği belirtildi. Şirket, batan gemideki 10 denizciye bir an önce ulaşılması için dualarının sürdüğünü ve adli süreçlere her türlü belge desteğinin sağlanacağını bildirdi.

SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

11 DAKİKADA BATTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tuğberk İmamoğlu battığını düşündüğümüz gemi. 950 metre derinlikte olduğunu değerlendiriyoruz. Kaptanlar dahil 10 deniz insanımız var, tamamı Türk vatandaşımız. 11 dakikalık bir sürede son derece hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz" dedi. Bölgede 14 deniz arama kurtarma unsuru ve helikopterlerle operasyon sürüyor..

SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

Gemiden kopan serbest düşmeli can filikaları ve can kurtarma araçlarının deniz yüzeyinde boş olarak bulundu. Geminin sahibi Doğruyol, kaza noktasında boş bir halde bulunan can kurtarma araçlarına ilişkin ise "Filikaları bizimkiler indirmeye çalışmıştır ama içine binemedilerse bilemiyoruz ne olduğunu. İnşallah kurtulmuşlardır" dedi.

SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini söyledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot da bölgeye sevk edildi.

SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

AİLELERE KRİZ MASASI

Mürettebatın yakınları sahile gelerek beklemeye başladı. Ailelere bölgede sağlık, beslenme ve barınma yardımı ile psikososyal destek veriliyor.

SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

TELSİZ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Kaza esnasındaki telsiz kayıtları da ortaya çıktı. Kayıtlarda şu ifadeler yer aldı...
T.İ.: Alsu!
A.: Evet.
T.İ.: Alsu iskeleye kır!
T.İ.: Alsu, iskeleye kır demiştim!
A.: Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamamdır tamam, anlaşıldı.

SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

KAZA ÖNCESİNDE MANEVRA RADARDA

Gemilerin radar görüntüleri ortaya çıktı. Gemi takip sisteminden elde edilen radar görüntülerinde iki geminin kaza öncesindeki güzergahları ve hareketleri yer aldı. Alsu gemisinin kaza öncesinde manevra yaptığı ve iki geminin birbirlerine doğru ilerlediği anlar radar izlerine yansıdı. Öte yandan batan geminin İskenderun'dan çıkış görüntüleri de ortaya çıktı.

SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

ÇARPAN GEMİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ

Batan gemide görevli 1. Zabit Rahmi Temel'in, yıllar önce denizde seyir halindeyken aynı kazada karşı karşıya geldiği ALSU tankerini fotoğrafladığı ortaya çıktı. Temel'in 16 Temmuz 2023'te çekip sosyal medya hesabında paylaştığı ALSU fotoğrafı, 2 Eylül'deki facianın ardından dikkat çekici bir tesadüfe dönüştü.

SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

SABAH UZMANLARA SORDU

ÇARPAN GEMİNİN CİDDİ HATASI VAR

Elim kazanın teknik boyutunu ve soru işaretlerini uzman isimler SABAH'a değerlendirdi. Kaptan Ercan Güneştutar, "Denizlerde trafik ayırma zonları bellidir. Bir geminin bu kadar hızlı batması son derece enteresan. Denizcilik kanunlarına göre iki gemi çarpıştığı zaman, çarpan geminin derhal durup arama-kurtarma çalışmasına katılması gerekir.

SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

Çarpışma anında kim kimin rotasına girdi bilmiyoruz ama kazadan sonraki zaman diliminde ALSU gemisinin çok ciddi ihmali var gibi görünüyor. Ön tarafıyla geminin yan tarafına vurduğunu değerlendiriyoruz. Bölgede sis yok, rahatlıkla gözlem yapılabilir. ALSU'nun mürettebatında insan ihmali olduğunu düşünüyorum." dedi.

SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

GECİKME ARAŞTIRILMALI

Uzak Yol Kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu "ALSU 2022 model yeni bir tanker, TUĞBERK İMAMOĞLU ise 1990 model bir kargo gemisi. 2022 model bir gemi gelip direkt olarak diğerinin ortasına, yani en zayıf noktası olan bordasına çarptıysa gövdede devasa bir yarık açılmıştır.

SON DAKİKA |Silivri’deki deniz faciasında korkunç detaylar! Uzman isimler kazayı SABAH’a değerlendirdi: Çok ciddi ihmal var

Yükü rulo sac olduğu için su doğrudan içeri dolmuş ve gemi koruyucu boşlukları olmadığı için 11 dakikada hızla devrilip batmıştır. Ayrıca çarpan geminin olayı bildirmesinde 30 dakikalık bir gecikme var, köprü üstü görevlilerinin gecikmesi veya teknik arızalar titizlikle araştırılmalı" dedi.

#MARMARA DENİZİ #SİLİVRİ