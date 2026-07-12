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SON DAKİKA | Sinsi ahtapotun yeni oyunu deşifre oldu! Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: “Son kripto temizlenene kadar sürecek”
SON DAKİKA | Sinsi ahtapotun yeni oyunu deşifre oldu! Adalet Bakanı Akın Gürlek SABAH’a konuştu: “Son kripto temizlenene kadar sürecek”
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün "Yeni Nesil Casusluk" taktiklerini ilk kez SABAH'a açıkladı. Elebaşının ölümünün tehdidi bitirmediğini belirten Gürlek, örgütün paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden kamufle olmaya çalıştığını, şu an 'güncel yapılanma', 'finans yapılanması', 'yurt dışı yapılanması' ve 'kripto unsurlar' üzerinden varlığını koruma gayretinde olduğunu belirtti.
Giriş Tarihi: 12.07.2026 06:20
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 06:22