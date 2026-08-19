Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | Sosyal medya kamu düzenini bozuyor! META ABD'de hakim karşısında: Çocuklara yönelik dijital kuşatmayı kıracak dava
SON DAKİKA | Sosyal medya kamu düzenini bozuyor! META ABD'de hakim karşısında: Çocuklara yönelik dijital kuşatmayı kıracak dava
Son dakika haberi: Meta şirketine karşı açılan tarihi dava dün ABD'de jüri önünde görülmeye başlandı. Instagram ve Facebook, çocukları ve gençleri ekrana bağımlı yapmakla suçlanıyor. Hâkim olan görüş "Sosyal medya siteleri kamu düzenini bozan bir unsur haline geldi" şeklinde.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 07:51
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 07:52