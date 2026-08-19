SON DAKİKA | Sosyal medya kamu düzenini bozuyor! META ABD’de hakim karşısında: Çocuklara yönelik dijital kuşatmayı kıracak dava

Kentucky başsavcısı bu davayı, Amerikan tarihinde tüketiciyi korumaya yönelik en büyük dava olarak tanımlıyor. ABD'de daha önce görülen Meta davalarında hâkimler, sosyal medyayı kamu düzenini bozan bir kuruluş olarak ilan etmiş ve "Şirketler hesap vermeli" yaklaşımı göstermişti.



