Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Sosyal medya kamu düzenini bozuyor! META ABD'de hakim karşısında: Çocuklara yönelik dijital kuşatmayı kıracak dava

SON DAKİKA | Sosyal medya kamu düzenini bozuyor! META ABD'de hakim karşısında: Çocuklara yönelik dijital kuşatmayı kıracak dava

Son dakika haberi: Meta şirketine karşı açılan tarihi dava dün ABD'de jüri önünde görülmeye başlandı. Instagram ve Facebook, çocukları ve gençleri ekrana bağımlı yapmakla suçlanıyor. Hâkim olan görüş "Sosyal medya siteleri kamu düzenini bozan bir unsur haline geldi" şeklinde.

SELÇUK EREN
Giriş Tarihi: 19.08.2026 07:51 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 07:52
SON DAKİKA | Sosyal medya kamu düzenini bozuyor! META ABD’de hakim karşısında: Çocuklara yönelik dijital kuşatmayı kıracak dava

Son dakika haberi: Sosyal medya sitelerinin geleceğini tamamen değiştirme potansiyeli bulunan tarihi dava dün ABD'de başladı. Emsal niteliğindeki davada sanık koltuğunda Meta şirketi var.

SON DAKİKA | Sosyal medya kamu düzenini bozuyor! META ABD’de hakim karşısında: Çocuklara yönelik dijital kuşatmayı kıracak dava

Bünyesinde Instagram, Facebook ve Whatsapp'ı bulunduran Meta şirketi, gençleri bağımlı kılacak şekilde platformlar tasarlamakla ve bilinen zararları gizlemekle suçlanıyor. California'da jüri karşısında görülmeye başlanan davayı açanlar ise ABD'deki 29 eyaletin başsavcıları oldu.

SON DAKİKA | Sosyal medya kamu düzenini bozuyor! META ABD’de hakim karşısında: Çocuklara yönelik dijital kuşatmayı kıracak dava

ŞİRKETLER HESAP VERMELİ

Dava kapsamında Meta'dan 1.4 trilyon dolarlık tazminat ile "genç kullanıcılar için ebeveyn doğrulaması getirilmesi, öneri algoritmalarının değiştirilmesi, fotoğraf filtrelerinin kaldırılması, videoların otomatik oynatılmasına son verilmesi" gibi kalıcı değişiklikler isteniyor.

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SON DAKİKA | Sosyal medya kamu düzenini bozuyor! META ABD’de hakim karşısında: Çocuklara yönelik dijital kuşatmayı kıracak dava

8 hafta sürmesi beklenen davadan çıkacak kararlar sadece Meta'yı baştan düzenlemeye zorlamayacak aynı zamanda TikTok, Youtube, X ve Snapchat gibi şirketlerde de benzer değişiklikleri getirecek.

SON DAKİKA | Sosyal medya kamu düzenini bozuyor! META ABD’de hakim karşısında: Çocuklara yönelik dijital kuşatmayı kıracak dava

Kentucky başsavcısı bu davayı, Amerikan tarihinde tüketiciyi korumaya yönelik en büyük dava olarak tanımlıyor. ABD'de daha önce görülen Meta davalarında hâkimler, sosyal medyayı kamu düzenini bozan bir kuruluş olarak ilan etmiş ve "Şirketler hesap vermeli" yaklaşımı göstermişti.

SON DAKİKA | Sosyal medya kamu düzenini bozuyor! META ABD’de hakim karşısında: Çocuklara yönelik dijital kuşatmayı kıracak dava

Meta'ya karşı ABD'de geçtiğimiz aylarda açılan davalarda hâkimler şirketi, insanların soluduğu havayı kirleten ve tüm nüfusu etkileyen "zararlı etkiler" yaratan bir fabrikaya benzer şekilde kamu sağlığına zararlı ilan etmişti.

SON DAKİKA | Sosyal medya kamu düzenini bozuyor! META ABD’de hakim karşısında: Çocuklara yönelik dijital kuşatmayı kıracak dava

Ayrıca Instagram'ın gençler üzerinde bıraktığı olumsuz psikolojik etkilerin de kamu sağlığını doğrudan etkilediği kaydedildi.

SON DAKİKA | Sosyal medya kamu düzenini bozuyor! META ABD’de hakim karşısında: Çocuklara yönelik dijital kuşatmayı kıracak dava

ZUCKERBERG DE İFADE VERECEK

California Başsavcısı Rob Bonta, "Meta, çocukların platformlarda gitgide daha uzun süre kalmasını sağlamak için Facebook ve Instagram'ı fiziksel ve zihinsel zarara yol açacak noktaya kadar tasarladı.

SON DAKİKA | Sosyal medya kamu düzenini bozuyor! META ABD’de hakim karşısında: Çocuklara yönelik dijital kuşatmayı kıracak dava

En kırılgan yurttaşlarımızı şirket kârlarını artırmak için sömürmek sadece ahlaken yanlış değil, aynı zamanda yasadışıdır" dedi.

SON DAKİKA | Sosyal medya kamu düzenini bozuyor! META ABD’de hakim karşısında: Çocuklara yönelik dijital kuşatmayı kıracak dava

Tanıklık yapması beklenen kilit isimler arasında Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram'ın başındaki Adam Mosseri de var.

#FACEBOOK #INSTAGRAM #META #ABD