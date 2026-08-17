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SON DAKİKA | Suç örgütünü hayalet gibi yönetmiş! SABAH, Alihan Kuriş’in ifadesine ulaştı: Örgüt yöneticilerine 'Hocaefendi' kılıfı
SON DAKİKA | Suç örgütünü hayalet gibi yönetmiş! SABAH, Alihan Kuriş’in ifadesine ulaştı: Örgüt yöneticilerine "Hocaefendi" kılıfı
Son dakika haberi: Kara para aklama, dolandırıcılık ve suç örgütü kurmaktan tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesine SABAH ulaştı. Gıdadan, perakendeye, tekstilden, ulaşıma yüz milyarca liralık devasa bir yapılanmayı yöneten örgüt lideri Kuriş, ifadesinde yapılanmadaki sorumluluğunu reddederek, "Ben sadece bir varisim, talimat vermedim" diyerek kendisini dini figür gibi göstermeye çalıştı.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 06:25