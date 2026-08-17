SON DAKİKA | Suç örgütünü hayalet gibi yönetmiş! SABAH, Alihan Kuriş’in ifadesine ulaştı: Örgüt yöneticilerine "Hocaefendi" kılıfı

LÜKS YAŞAM, "MİRAS VE HARÇLIK" SAVUNMASI



Aylık gelirinin 380 bin TL olduğunu beyan eden Kuriş'in lüks yaşamı ve evinden çıkanlar da dikkat çekti. İkametinde yapılan aramada ele geçirilen yüklü miktardaki altın ve ziynet eşyasının "düğün takısı ve aile birikimi" olduğunu iddia eden Kuriş, örgüt üyeliğinden tutuklanan Muharrem Hilmi Akbulut için "evimin bahçesine bakan ve zaman zaman harçlık verdiğim biri" dedi.



