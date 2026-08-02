Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Suikastçı hain Burkay Karatepe'nin 10 yıllık firarı ininde son buldu! Hain, kağıt toplayıcısı kılığında saklanmış

SON DAKİKA | Suikastçı hain Burkay Karatepe'nin 10 yıllık firarı ininde son buldu! Hain, kağıt toplayıcısı kılığında saklanmış

Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek üzere Marmaris'te konakladığı otele giden 37 kişilik timin son üyesi Özel Kuvvetler mensubu ihraç kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasına dair nefes kesen operasyonun tüm gizli ayrıntılarına SABAH ulaştı.

Halit TURAN
SENA UYANER
Giriş Tarihi: 02.08.2026 06:19 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 06:21
SON DAKİKA | Suikastçı hain Burkay Karatepe’nin 10 yıllık firarı ininde son buldu! Hain, kağıt toplayıcısı kılığında saklanmış

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin FETÖ firarilerinin takibine yönelik talimatlarının ardından yıllarca yurt dışına kaçtığı izlenimi veren hainin, Afyonkarahisar'da tam 10 yıldır kağıt ve hurda toplayıcısı kılığında saklandığı, inşaatlarda Salih kod adıyla çalıştığı ortaya çıktı. 15 Temmuz'un 10. yılında hakkında çıkan haberlerin ardından kaçma planı yaptığı belirlenen suikastçı eski yüzbaşının hazırladığı spor çantada altın, dolar ve euro olarak 6 milyon 409 bin lira ele geçirildi. Operasyonun start verilmesiyle darbeci hainin termal kameralar ve İHA'lar tarafından saniye saniye izlendiği anlaşıldı. Hain yüzbaşı, biri Cumhurbaşkanı koruması olmak üzere 2 polisi şehit eden ve 9 polisi yaralayan timin başındaki isimdi.

SON DAKİKA | Suikastçı hain Burkay Karatepe’nin 10 yıllık firarı ininde son buldu! Hain, kağıt toplayıcısı kılığında saklanmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan suikast timi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı derdest etmek üzere İzmir'de bulunan Çiğli Ana Jet Üssü'nde hazırlık yaparak harekete geçti. İki helikopter pilotunun göreve gitmeyi istememesi nedeniyle başlarında Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in bulunduğu darbeci grup 1 saat gecikmeli olarak Çiğli'den havalanarak Marmaris'e doğru yola çıktı.

SON DAKİKA | Suikastçı hain Burkay Karatepe’nin 10 yıllık firarı ininde son buldu! Hain, kağıt toplayıcısı kılığında saklanmış

2 POLİS ŞEHİT OLDU, 9 POLİS YARALANDI

Çiğli'den havalanan suikast timi saat 03.00 civarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'teki otele ulaştı. Toz nedeniyle iple indirme yapan suikast timi oteli ablukaya aldı. Çıkan çatışmada Cumhurbaşkanlığı koruması Mehmet Çetin ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit oldu, 9 polis de yaralandı. Karatepe, otel ve çevresinde koruma polisleriyle girilen, 2 polisin şehit edilmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmada doğrudan yer aldı. Erdoğan'ın otelde olmadığını öğrenen suikast timi ile polisler arasında yaşanan çatışma sonrası darbeci suikast timi otelden kaçtı.

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SON DAKİKA | Suikastçı hain Burkay Karatepe’nin 10 yıllık firarı ininde son buldu! Hain, kağıt toplayıcısı kılığında saklanmış

SUÇ ORTAKLARI MENFEZDE YAKALANDI

Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından ormanlık alana kaçan suikast timini yakalamak için bölgede 17 gün süren arama çalışması yapıldı. Kaçan firari FETÖ'cü askerlerden 3'ü yol kontrolünde, 4'ü de düzenlenen operasyon kapsamında Marmaris'te yol altı menfezinde yakalandı. Yakalanan isimler arasında 'Çiğli İmamı' olduğu ileri sürülen, 'Paşa' lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu da vardı. 7 darbeci askerden 4'ünün İzmir'in Çiğli İlçesi'ndeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan Hava Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu ile Hava Astsubay Üstçavuş Ömer Faruk Göçmen, Hava Astsubay Kıdemli Çavuş Abdülhamit Gülerden, Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Çıkat olduğu belirtildi.

SON DAKİKA | Suikastçı hain Burkay Karatepe’nin 10 yıllık firarı ininde son buldu! Hain, kağıt toplayıcısı kılığında saklanmış

KAMUFLAJIN ALTINA YAZLIK ŞORT

Suikast öncesi askeri kamuflajının altına yazlık şort giyerek gerektiğinde sivil görüntüsü vermek isteyen Özel Kuvvetler mensubu kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe, 16 Temmuz sabahı diğer şüpheli Ali Sarıbey ile yanlarındaki paraları birleştirerek gruba yiyecek almak için yazlık şortla timden ayrıldı. Marmaris'ten İzmir'e, oradan da bir yakınının yardımıyla Eskişehir'e kaçarak izini kaybettirdi. Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde de görev yapan ve saklanma konusunda tecrübeli olduğu belirtilen suikastçı Karatepe'nin yurtdışına çıktığı düşünülerek hakkında kırmızı bülten çıkarıldı ve başına 10 milyon lira ödül konuldu.

SON DAKİKA | Suikastçı hain Burkay Karatepe’nin 10 yıllık firarı ininde son buldu! Hain, kağıt toplayıcısı kılığında saklanmış

10 YIL SONRA BULUNDU

Özel Kuvvetler mensubu kurmay yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasına dair nefes kesen operasyonun tüm gizli ayrıntılarına SABAH ulaştı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 2026 yılı başındaki talimatıyla aranan FETÖ üyelerine yönelik çalışmaların hızlandırılmasının ardından suikast timinin son firarisi eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin de bulunması için istihbarı çalışmalar artırıldı. Darbeci haninin ailesinin ikamet ettiği Eskişehir ve memleketi Afyon'da da bu çerçevede yoğun şekilde izlendi.

KAĞIT TOPLAYICISI KILIĞINDA HÜCRE EVİNDE

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, hainin 2026 yılı Şubat ayından itibaren Afyonkarahisar'ın Yarenler Mahallesi çevresinde olduğu tespit edildi. Dikkat çekmemek için kâğıt ve hurda toplayıcısı kılığına giren, sürekli şapka takan ve yalnız yaşayan Karatepe'nin, Antalya'da yaşayan bir vatandaş adına kayıtlı GSM hattını sadece ikameti çevresinde kısa süreli kullandığı belirlendi.

SON DAKİKA | Suikastçı hain Burkay Karatepe’nin 10 yıllık firarı ininde son buldu! Hain, kağıt toplayıcısı kılığında saklanmış

SOSYAL MEDYA PANİĞİ VE MARKET ALIŞVERİŞİ

Hainin izi, inşaatlarda birlikte çalıştığı Özcan A. üzerinden sürüldü. Özcan A. adına kayıtlı 2025 yılında aldığı GSM hattını da kullanan Karatepe'nin hakkında darbe girişiminin yıldönümünde sosyal medyadaki firari haberlerinden paniklediği, kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi. 31 Temmuz'da bir AVM'deki marketten gıda ve alkol alarak kent merkezinde bulunan İnaz Deprem Evleri bölgesindeki atıl bir binaya gizlenen Karatepe'nin yakalanması için önce birlikte inşaatlarda çalıştığı Özcan A. gözaltına alındı.

"ATIL EVE BIRAKTIM, BİRLİKTE ALKOL ALDIK"

Özcan A. suikastçı yüzbaşının ismini Salih olarak bildiğini belirterek verdiği ifadesinde "31 Temmuz'da onun isteği üzerine İnaz Deprem Evlerine kendi aracım ile bıraktım. Hatta öncesinde AVM'de marketten gıda maddeleri ve alkollü içecek aldık. Birlikte bu adrese gittik, bu bina atıl durumdaydı. Burada birkaç saat beraber kalıp alkol aldık. Daha sonra ben evime gittim" dedi.

SON DAKİKA | Suikastçı hain Burkay Karatepe’nin 10 yıllık firarı ininde son buldu! Hain, kağıt toplayıcısı kılığında saklanmış

TERMAL KAMERA VE İHA'LARLA İZLENDİ

Görüntü vermemek için atıl binada saklanan hain, insansız hava araçları (İHA) ve termal izleme araçlarıyla adım adım takip edildi. 1 Ağustos 2026 gecesi saat 00:50 sularında, elinde siyah spor çantasıyla binanın üst katlarına doğru kaçmaya çalışan Karatepe, özel timlerin baskınıyla etkisiz hale getirildi. İlk etapta polislere sahte kimlik gösteren zanlı, kısa sürede gerçek kimliğini itiraf etti.

SON DAKİKA | Suikastçı hain Burkay Karatepe’nin 10 yıllık firarı ininde son buldu! Hain, kağıt toplayıcısı kılığında saklanmış

SPOR ÇANTADAN SERVET ÇIKTI

Suikastçı hainin yanındaki spor çantada adeta bir servet ele geçirildi. Yapılan incelemede; 98 adet Ata lira altın, 50 gram külçe altın, 4 adet yarım, 23 adet çeyrek altın, 33 bin 700 ABD doları, 2 bin 620 Euro ve nakit paralar olmak üzere toplamda 6 milyon 409 bin TL muhafaza altına alındı. Ayrıca ikamette askeri kamuflaj ve dijital materyaller de bulundu.

SON DAKİKA | Suikastçı hain Burkay Karatepe’nin 10 yıllık firarı ininde son buldu! Hain, kağıt toplayıcısı kılığında saklanmış

MUĞLA'YA GÖNDERİLDİ

Firari yüzbaşı Burkay Karatepe, suikast girişimi davasından aranması nedeniyle Muğla'ya gönderildi. Karatepe, 4 günlük gözaltı süresinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığını sevk edilecek. Karatepe'ye sorgusunda kaçışına ve saklanmasına yardım eden isimler sorulacak. Hakkında düzenlenen iddianamede "Anayasal düzeni ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten öldürme" suçlarından 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Karatepe, ayrılan bu dosyası üzerinden yeniden yargılanacak.

SON DAKİKA | Suikastçı hain Burkay Karatepe’nin 10 yıllık firarı ininde son buldu! Hain, kağıt toplayıcısı kılığında saklanmış

SUİKASTIN İZLERİ OTELDE MUHAFAZA ALTINDA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece Marmaris'te konakladığı otelde, FETÖ suikast timinin saldırı izleri ilk günkü haliyle korunuyor. Suikast timinde yer alan ve suikastı planlayanların yargılandığı Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er kez, 3 sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmişti. Cumhurbaşkanına suikast suçunu planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan başyaver Ali Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Firari konumdaki Karatepe'nin dosyası ise ayrılmıştı.

SON DAKİKA | Suikastçı hain Burkay Karatepe’nin 10 yıllık firarı ininde son buldu! Hain, kağıt toplayıcısı kılığında saklanmış

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ÇELİK İRADESİNDEN KURTULAMAZLAR"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, FETÖ firarilerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirmede bulundu. FETÖ operasyonlarının kararlılıkla yürütüldüğünü vurgulayan Çiftçi, "Hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar. Devletimize, demokrasimize ve millî irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Hainlerin saklanma çabalarının sonuç vermeyeceğini belirten Bakan Çiftçi: "Hainlerin Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde saklanma çabaları sonucu değiştirmeyecek; üzerinden 10 yıl değil 100 yıl geçse de teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimiz ile emeği geçen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

SON DAKİKA | Suikastçı hain Burkay Karatepe’nin 10 yıllık firarı ininde son buldu! Hain, kağıt toplayıcısı kılığında saklanmış

"KAHRAMAN TÜRK POLİSİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise "Devletimiz, milletimizin iradesine, anayasal düzene ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza kasteden FETÖ'cü darbecilerin peşini hiçbir zaman bırakmamıştır. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak; işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir. Bu kararlılığın bir sonucu olarak, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan firari sanık Burkay Karatepe, yıllar süren titiz takip ve çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari sanığın yakalanmasında büyük sabır ve kararlılıkla görev yapan kahraman Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli mensuplarını tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, FETÖ'ye ve darbeci zihniyete karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdüreceğiz" dedi.

#MARMARİS #FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ #RECEP TAYYİP ERDOĞAN