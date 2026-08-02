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SON DAKİKA | Suikastçı hain Burkay Karatepe'nin 10 yıllık firarı ininde son buldu! Hain, kağıt toplayıcısı kılığında saklanmış
SON DAKİKA | Suikastçı hain Burkay Karatepe'nin 10 yıllık firarı ininde son buldu! Hain, kağıt toplayıcısı kılığında saklanmış
Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek üzere Marmaris'te konakladığı otele giden 37 kişilik timin son üyesi Özel Kuvvetler mensubu ihraç kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasına dair nefes kesen operasyonun tüm gizli ayrıntılarına SABAH ulaştı.
Giriş Tarihi: 02.08.2026 06:19
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 06:21