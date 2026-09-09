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SON DAKİKA | Şüpheli ölümde Feth-i kabir kararı! Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı açılıyor: Silivri’de kaleme aldığı el yazması notlara SABAH ulaştı
SON DAKİKA | Şüpheli ölümde Feth-i kabir kararı! Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı açılıyor: Silivri’de kaleme aldığı el yazması notlara SABAH ulaştı
Son dakika haberi: SABAH, MİT'te Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu, FETÖ kumpası davasındaki ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun sekizinci ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde hayatını kaybetmiş, ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı. Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyasının 15 yıl sonra raftan indiğini geçtiğimiz 29 Ağustos'ta duyurdu. Devamında ise olay gecesi acil durum alarmını radyo sesiyle boğan firari gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün kilit rolü kamera kayıtlarıyla deşifre edildi.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 06:26