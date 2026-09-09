SON DAKİKA | Şüpheli ölümde Feth-i kabir kararı! Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı açılıyor: Silivri’de kaleme aldığı el yazması notlara SABAH ulaştı

İlk kez burada karşılaşıyorum kendileriyle. 37 yıllık meslek hayatım boyunca, değil ODA-TV'de çalışan kişiler, tek bir basın mensubu veya gazeteci ile herhangi bir irtibatım olmadığı gibi, anılarımı anlatma ya da uzmanlığımı aktarma kapsamında, bundan böyle de hiçbir gazeteci ile irtibatım olmayacaktır, olamaz da zaten. MİT'in kanunu da buna müsaade etmemektedir.



