SON DAKİKA | Tanju Özcan Bolu’yu haraca bağlamıştı! Rüşvet davasında kritik ifadeler: “Reddettik denetimler Başladı”

Belediye ile görüşmeler öncesinde Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal'a başvurduklarını anlatan Karadayı, Altındal'ın BOLSEV aracılığıyla sürecin çözülebileceğini söylediğini öne sürdü. Bu kapsamda önce 100 bin lira, daha sonra ise 200 bin lira nakit para teslim ettiklerini belirten Karadayı, buna rağmen ruhsat alamadıklarını ifade etti.