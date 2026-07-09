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SON DAKİKA | Tanju Özcan Bolu’yu haraca bağlamıştı! Rüşvet davasında kritik ifadeler: “Reddettik denetimler Başladı”
SON DAKİKA | Tanju Özcan Bolu’yu haraca bağlamıştı! Rüşvet davasında kritik ifadeler: “Reddettik denetimler Başladı”
Son dakika haberi: Bolu Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında görülen davanın dördüncü gününde, A-101 ve Şok Market yetkilileri, BOLSEV Vakfı için kendilerine reklam teklifi sunulduğunu, teklifleri kabul etmemelerinin ardından belediye denetimlerinin arttığını öne sürdü. Müşteki Muhsin Karadayı ise kafe ruhsatı alabilmek için BOLSEV'e bağış adı altında toplam 300 bin TL istendiğini iddia etti. Dava, 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasıyla devam ediyor.
Giriş Tarihi: 09.07.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 14:13