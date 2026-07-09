Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Tanju Özcan Bolu’yu haraca bağlamıştı! Rüşvet davasında kritik ifadeler: “Reddettik denetimler Başladı”

SON DAKİKA | Tanju Özcan Bolu’yu haraca bağlamıştı! Rüşvet davasında kritik ifadeler: “Reddettik denetimler Başladı”

Son dakika haberi: Bolu Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında görülen davanın dördüncü gününde, A-101 ve Şok Market yetkilileri, BOLSEV Vakfı için kendilerine reklam teklifi sunulduğunu, teklifleri kabul etmemelerinin ardından belediye denetimlerinin arttığını öne sürdü. Müşteki Muhsin Karadayı ise kafe ruhsatı alabilmek için BOLSEV'e bağış adı altında toplam 300 bin TL istendiğini iddia etti. Dava, 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasıyla devam ediyor.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 09.07.2026 14:12 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 14:13
SON DAKİKA | Tanju Özcan Bolu’yu haraca bağlamıştı! Rüşvet davasında kritik ifadeler: Reddettik denetimler Başladı

Son dakika haberi: Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması dördüncü gününde devam etti. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen duruşmada, BOLSEV Vakfı'na reklam ve bağış talep edildiği iddialarıyla ilgili mağdurların ifadeleri alındı.

SON DAKİKA | Tanju Özcan Bolu’yu haraca bağlamıştı! Rüşvet davasında kritik ifadeler: Reddettik denetimler Başladı

A-101 YETKİLİSİ: REKLAMI KABUL ETMEDİK, DENETİMLER BAŞLADI

A-101 Market Mağaza Geliştirme Müdürü Adem Keskin, belediye başkan yardımcısı Süleyman Can'ın davetiyle katıldığı toplantıda, Tanju Özcan başkanlığında BOLSEV için reklam anlaşmasının gündeme getirildiğini söyledi.

SON DAKİKA | Tanju Özcan Bolu’yu haraca bağlamıştı! Rüşvet davasında kritik ifadeler: Reddettik denetimler Başladı

Teklif edilen reklam çalışmasının şirketlerine aylık yaklaşık 1 milyon liralık maliyet oluşturacağını belirten Keskin, şirket yönetiminin bölgesel reklam yapılmaması yönünde karar aldığını, teklifin reddedilmesinin ardından marketlere yönelik denetimlerin başladığını ifade etti. Keskin, bazı şubeler hakkında mühürleme kararı alınması üzerine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını anlattı.

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SON DAKİKA | Tanju Özcan Bolu’yu haraca bağlamıştı! Rüşvet davasında kritik ifadeler: Reddettik denetimler Başladı

ŞOK MARKET YETKİLİSİ: DENETİMLER BİR HAFTA SONRA SIKLAŞTI

Şok Marketler eski bölge sorumlusu Aytaç Baycan da 2024 yılı Mayıs ayında belediyede düzenlenen toplantıya katıldığını belirterek, burada kurulacak vakıf için billboard reklamı verilmesinin istendiğini söyledi.

SON DAKİKA | Tanju Özcan Bolu’yu haraca bağlamıştı! Rüşvet davasında kritik ifadeler: Reddettik denetimler Başladı

Karar verme yetkisinin bulunmadığını belirterek konuyu şirket merkezine ilettiğini ifade eden Baycan, toplantıdan yaklaşık bir hafta sonra belediye denetimlerinin başladığını, sonraki süreçte denetimlerin sıklaştığını ve sevkiyatlarda aksaklıklar yaşandığını öne sürdü.

SON DAKİKA | Tanju Özcan Bolu’yu haraca bağlamıştı! Rüşvet davasında kritik ifadeler: Reddettik denetimler Başladı

"RUHSAT İÇİN 300 BİN LİRA VERDİM"

Duruşmada müşteki sıfatıyla ifade veren Muhsin Karadayı ise kafe ruhsatı alabilmek için BOLSEV'e bağış yapmasının istendiğini iddia etti.

SON DAKİKA | Tanju Özcan Bolu’yu haraca bağlamıştı! Rüşvet davasında kritik ifadeler: Reddettik denetimler Başladı

Belediye ile görüşmeler öncesinde Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal'a başvurduklarını anlatan Karadayı, Altındal'ın BOLSEV aracılığıyla sürecin çözülebileceğini söylediğini öne sürdü. Bu kapsamda önce 100 bin lira, daha sonra ise 200 bin lira nakit para teslim ettiklerini belirten Karadayı, buna rağmen ruhsat alamadıklarını ifade etti.

SON DAKİKA | Tanju Özcan Bolu’yu haraca bağlamıştı! Rüşvet davasında kritik ifadeler: Reddettik denetimler Başladı

19 SANIK HAKKINDA 9 AYRI SUÇLAMA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında "irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet alma", "nitelikli dolandırıcılık", "Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet", "irtikaba yardım", "rüşvete aracılık", "yalan tanıklık" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

#TANJU ÖZCAN #BOLU BELEDİYESİ