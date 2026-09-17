SON DAKİKA | Tarlada kimlik avı, halde fahiş vurgun! Denetimi duyunca köy köy gezip makbuz dağıttılar: 394 sayfalık raporun detayları...

ÇİFTÇİ 20 LİRAYA SATTI, KAYITTA RAKAM KATLANDI



Adana'da 630 dönümlük arazisinde mandalina, greyfurt, portakal ve limon üretimi yapan İsmail Övünç, Acar Agro'ya yaklaşık bin ton mandalinayı toplam 15 milyon liraya sattığını ifade etti. Övünç ayrıca Kara Yaş Sebze Meyve firmasına yaklaşık 90 ton greyfurt sattığını ve karşılığında 2,1 milyon lira ödeme aldığını söyledi. İncelemelerde 4 milyon liralık satış görüldüğü sorulması üzerine Övünç, "Öyle bir satışımız olmadı. Greyfurt kg fiyatı yaklaşık 20 TL'dir. Bu belirttiğiniz rakam imkânsız." dedi. Övünç, satış yaptığı gözüken Gündüz Mey-Pak adlı firmayı da ilk kez müfettişlerden duyduğunu ve bu firmaya herhangi bir satışının olmadığını anlattı.



