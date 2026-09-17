Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | Tarlada kimlik avı, halde fahiş vurgun! Denetimi duyunca köy köy gezip makbuz dağıttılar: 394 sayfalık raporun detayları...
SON DAKİKA | Tarlada kimlik avı, halde fahiş vurgun! Denetimi duyunca köy köy gezip makbuz dağıttılar: 394 sayfalık raporun detayları...
Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Emniyet'in gıda sektörüne yönelik düzenlediği operasyonun 394 sayfalık raporundan detaylara ulaşıldı. Beyaz et ve kuru gıdanın yanı sıra piyasada kanuna aykırı bir şekilde haksız fiyat artışına sebep olan grupları mercek altına alınmasının ardından, yaş sebze ve meyve sektörü de bu inceleme kapsamına dahil edildi.
Giriş Tarihi: 17.09.2026 07:05
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 07:07