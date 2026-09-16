Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

Son dakika haberi: Mutfaktaki yangını tırmandıran gıda manipülasyonu çetesine yönelik Türkiye tarihinin en kapsamlı operasyonu gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan dev soruşturmada; tarlada 6 liraya alınan ürünü kâğıt üzerinde 28 liraya çıkararak fahiş fiyat oluşturan, hayatını kaybetmiş kişiler ve haberi olmayan çiftçiler adına milyonlarca liralık hayali makbuz düzenleyen dev tedarikçi şebekesi çökertildi.

Deniz YUSUFOĞLU
Emir SOMER
Giriş Tarihi: 16.09.2026 07:43 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 07:45
SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; hakkında gözaltı kararı verilen 41 firmanın üst düzey yöneticilerine yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. 22 ilde 109 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 38 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin arandığı bildirildi. Şüpheliler hakkında "fiyatları etkileme", "sahte ve yanıltıcı e-müstahsil makbuzu tanzim etmek", "resmi ve özel belgede sahtecilik" ve "kara para aklama" suçlarından adli işlem başlatıldı.

SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

DEVLETİN TÜM DENETİM ORGANLARI DEV OPERASYON İÇİN KENETLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) vergi müfettişleri, Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (HKS) verileri, Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları, MASAK mali analiz raporları, Rekabet Kurulu incelemeleri ile İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya Büyükşehir Hal Müdürlükleri kayıtları çapraz eşleştirmeye tabi tutuldu. Bin 250 çiftçinin tek tek alınan yazılı ifadesiyle birleşerek soruşturmanın ana delil tabanını oluşturuldu.

SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

TARLADA UCUZ, MAKBUZDA FAHİŞ: 5 AŞAMALI FİYAT ÇARKI DEŞİFRE EDİLDİ

VDK raporları, tarladaki gerçek fiyatların masa başında belgeler üzerinde nasıl 3 ila 5 katına çıkarıldığını kanıtladı. Sistem 5 aşamalı bir mekanizmayla işletildi. Çiftçiden gerçek piyasa fiyatıyla alınan ürün adına daha yüksek fiyat ve miktarla müstahsil makbuzu tanzim edildi, böylece şirketin kayıtlı alış maliyeti sanal olarak yükseltildi. Şişirilmiş maliyet satış fiyatına yaklaştırılıp şirketin kâr marjı kâğıt üzerinde kg başına sadece birkaç kuruş gibi gösterilerek elde edilen kazanç vergi dışı bırakıldı ve ardından ürünler dev perakende zincirlerine aktarıldı.

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SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

SKANDAL FİYAT OYUNU

Mandalina: Çiftçinin 6-8 TL'ye sattığı mandalina makbuzda 28 TL maliyetle gösterilip ortalama 31,82 TL'ye satıldı. Kağıt üzerinde şirket kg başına sadece 17 kuruş kazanıyor gibi gösterildi. Yine 12 TL'ye alınan mandalina makbuzda 31,48 TL, 16 TL'ye alınan mandalina ise 32 TL maliyetle kayda geçti.
Portakal, Limon ve Muz: Acar Agro A.Ş., çiftçi Abdülhamit Yağ'dan 8-9 TL'ye aldığı portakalı makbuzda 31-32 TL gösterdi. Çiftçi Volkan Kiremit'ten 35 TL'ye alınan limon kayıtlara 70-78 TL olarak işlendi. Kerem Sebze Meyve Ltd. Şti. ise Ali İhsan Akan'dan 33 TL'ye aldığı muzu 44,26 TL, Halil Balcı'dan 25 TL'ye aldığı muzu 43,54 TL gösterdi.
Elma, Patates ve Üzüm: Çiftçinin 4-5 TL'ye sattığı sanayi tipi elma 9,50 TL maliyetle kayda alınıp 9,74 TL'ye satıldı. 7-12 TL'lik patates belgede 20 TL, 28-29 TL'lik çekirdeksiz üzüm belgede 45 TL, 31-62 TL'lik armut ise Sabri Beyan tarafından makbuzda 80 TL birim fiyata çıkarıldı.

SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

SADECE FİYAT DEĞİL TONAJ DA KATLANDI: 60 TON SARIMSAK MAKBUZDA 800 TON OLDU!

Müfettişler yalnızca fiyatların değil, satılan ürün miktarlarının da fiktif belgelerle katlandığını saptadı.
Limon: 2025'te 200 ton limon üreten bir çiftçi adına 633 tonluk makbuz kesildi. 126 ton limon satan bir başka üreticinin satışı 328 ton olarak gösterilerek 2,5 milyon TL'lik ticaret 10 milyon TL'ye fırlatıldı.
Sarımsak: Tümen Tarım incelemesinde, 60 ton sarımsak üretip kilosunu 50 TL'den satan çiftçi adına belgede 800 ton sarımsak yazıldı.
Patates, Soğan ve Muz: 400-500 ton patates satan çiftçi adına 1 milyon 741 bin 840 kg patates kayda geçirildi. 700 ton soğan satan çiftçi adına 1.855 ton, 100-140 ton muz satan çiftçi adına ise 192 tonluk makbuz tanzim edildi.

SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

MEZAR TAŞINDAN MAKBUZ ÇIKARDILAR: 484 ÖLÜYE MAKBUZ KESTİLER

Soruşturma dosyasının en sarsıcı bölümünü ise hayatını kaybetmiş kişiler adına düzenlenen sahte müstahsil makbuzları oluşturdu. Yıllar önce vefat eden kişilerin TCKN bilgileri kullanılarak milyonlarca liralık hayali harcama ve fiktif stok oluşturuldu. VDK raporlarındaki mükellef inceleme tablolarında 484 ölü adına düzenlenen 2 bin 670'in üzerindeki sahte müstahsil makbuzunun toplam parasal tutarı yaklaşık 185 milyon 2 bin 670 lira...

SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

ÇİFTÇİLERİN İSYANI VE MÜFETTİŞLERİ KANDIRMA WHATSAPP TALİMATI!

Vergi müfettişlerine ifade veren 1250 üreticinin beyanları sahteciliğin boyutunu gözler önüne serdi.
Çiftçi Lütfü Kalak: "Yılda en fazla 3,5-4 ton üzüm üretebilirim. Firma benim adıma 50 tonluk makbuz kesmiş. Bu kapasitem yok."
Çiftçi Yunus Güney: "Adıma düzenlenen makbuzlardan haberim yok. Ürün satmadığım gibi zirai faaliyetim de yok."
Çiftçi Metin Oruç: "Ahududu ve böğürtleni sattım ama makbuzda yazan birim fiyatlar benim sattığım rakamların çok üzerinde."
Çiftçi Cihat Salur: "Ben kapya biberi ortalama kilogram birim fiyatını en fazla 9 TL'den sattım. 18,70-23,95 TL'den makbuz düzenlemişler."
Çiftçi Ali Karakaya: "Kapya biberi İsmail Derin'in firmasına ortalama kilogram birim fiyatını en fazla 11,50 TL'den sattım. Makbuzda 18,70 TL'den gösterilmiş."

SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

Çiftçi Emin Bayram: "Biğadiç Derin Tarım'a sattım gibi görünen kapya biberi hiçbir zaman üretmedim."
Diğer Mağduriyetler: Bazı kişiler şirket çalışanı oldukları halde çiftçi gibi gösterildiklerini, bazıları ise hiç üretmedikleri ahududu, incir, böğürtlen ve elma gibi ürünler için adlarına belge tanzim edildiğini aktardı.
Soruşturmadaki en çarpıcı delillerden biri ise Sevdal Gıda A.Ş. incelemesinde elde edildi. Müfettişlerin sahada inceleme yaptığını öğrenen şirket yöneticilerinin, çiftçilere toplu WhatsApp mesajı atarak; "Müfettiş ararsa firmayı tanıdığınızı, malları teslim ettiğinizi ve paranızı eksiksiz aldığınızı söyleyin" şeklinde direktif verdiği belgelendi.

SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

FAHİŞ MALİYETLER DEV ZİNCİR MARKETLERE FATURALANDIRILDI

Tedarikçi şirketlerin e-Faturaları ile Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (HKS) bildirimleri arasında yüz binlerce tonluk uçurum tespit edildi. Aracıların kendi grup şirketleri ve aile bireyleri üzerinden fiktif el değiştirmelerle tedarik zincirini uzattıkları ve kağıt üzerinde yükseltilen maliyetleri BİM, A101, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi dev zincir marketlere yüksek fiyatlarla faturalandırdıkları belirlendi.
Raporlarda Acar Agro'nun 2025 yılında Yeni Mağazacılık A.Ş'ye yaklaşık 709 milyon TL, Migros'a 21,7 milyon TL satış yaptığı; 2026'nın ilk 3 ayında ise Yeni Mağazacılık'a 193,2 milyon TL, Tarım Kredi Kooperatifi'ne 73,5 milyon TL, Migros'a 25,7 milyon TL fatura kestiği görüldü. Akın Tarım'ın ŞOK, Kerem Sebze Meyve'nin ise BİM ile ana tedarikçi ilişkisi kurulduğu kayıtlara geçti. Ticaret Bakanlığı usulsüzlükleri engellemek amacıyla 1 Ocak 2025'ten itibaren HKS'de "Toplama Mal" seçeneğini kaldırarak TCKN/VKN girişini zorunlu kıldı.

SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

HAL KAYITLARIYLA FATURALAR ARASINDA 5,1 MİLYON KİLOLUK FARK

Es-Sa Tarım Şirketi'nin satış kayıtlarındaki uyumsuzluk da dikkat çekti. Şirket; Ocak, Şubat, Mart 2026 tarihli faturalarında limon, mandalina, nar ve portakal olmak üzere toplam 13 milyon 488 bin 581 kilogram ürün satışı gösterdi. Ancak aynı dönemde Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilen satış miktarı yalnızca 8 milyon 384 bin 428 kilogram oldu.

SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

YARGILANAN 41 DEV FİRMA VE AĞIR ADLI-İDARİ YAPTIRIMLAR

Soruşturma kapsamında hesabı sorulan 41 ana mükellef ve yetkilileri şunlar oldu: Ahmet Demir, Acar Agro, Akın Tarım, Akkuş Tarımsal, Altunpul Tarım, Aydaş Organik, Beta Tropikal, Bigadiç Derin Tarım, Casım Aslancı, Eren Tarım, Erol Nakliyat, Es-Sa Tarım, Fatih Tarımsal, Göl Meyve Sebze, Gündüz Mey-Pak, Ilgın Ceypa, Kerem Sebze Meyve, Kütmey A.Ş., Mehmet Uygun, Menas A.Ş., Murat Aslancı, Murat Değirmen, Murat Ulukaya, Naturalqall, Özel Gıda, Özşekerci Gıda, Sabri Beyan, Sabuncular Soğuk Hava, Saha Komisyonculuk, Sefa Nur Kardeşler, Sera Sebze Meyve, Sevdal Gıda, Sivas Birlik, Topal Narenciye, Topçuoğulları Sarraf, Topraktan Group, Tümen Tarım, Ülkü Tarım, Yaha Gıda, YNS Öz Tarım ve Zafer Gıda. Adli yargılamanın yanı sıra raporlar Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne gönderilerek fahiş fiyat cezaları kesildi. Şirketlerin 2025 ve 2026 yıllarına ait tüm defter ve hesapları tam kapsamlı vergi incelemesine alındı. Devlet yetkilileri, vatandaşın ekmeğine göz dikip haksız kazanç sağlayan manipülatörlere karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini açıkladı.

SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

BANKA HAREKETLERİ DE MERCEK ALTINA ALINACAK

Fatura ve makbuz incelemesiyle yetinmeyen vergi müfettişleri; şirketlerin banka hesapları, çek ödemeleri ve çek tahsilatlarının da araştırılması, kayıtlardaki stoklarla gerçek stokların karşılaştırılması ve belgesiz ürün alım-satımı yapılıp yapılmadığının belirlenmesi istedi. Ayrıca adına makbuz kesilen kişilerin gerçekten üretici olup olmadıklarının Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edilmesi, ölü kişiler adına belge düzenlenip düzenlenmediğinin tüm şirketler yönünden araştırılması gerektiği belirtildi.

SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

İŞTE O FİRMALAR...

1. Ahmet Demir Gıda - Ahmet Demir
2. Akkuş Tarımsal - Kamil Akkuş
3. Aydaş Organik Tarım - Orhan Aydaş
4. Beta Tropikal Meyve - Rafet Sabuncu
5. Bigadiç Derin Tarım - İsmail Derin
6. Eren Tarım - Hakan Sefa Çakır
7. Erol Nakliyat Tarım - Murat Tandoğan
8. Es-Sa Tarım - Yusuf Çiçekdeş
9. Fatih Tarımsal Ürünler - Fatih Yağcı
10. Kerem Sebze Meyve - İbrahim Karasu

SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

11. Zafer Yaş Sebze ve Meyve - Mehmet Uygun
12. Menas - Ferhat Gürbüz
13. Umut Tarım - Murat Aslancı
14. Naturalqall Gıda Tarım - Ali Algümüş
15. Özşekerci Gıda - Nihat Yıldız
16. Hacı Baba Ticaret - Sabri Beyan
17. Saha Komisyonculuk - Seyfi Arıkan
18. Topal Narenciye - Murat Topal
19. Topçuoğulları - Adem Fazıl Tunç
20. Topraktan Group - Görkem Gökçek

SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

21. Tümen Tarım - Medeni Tümen
22. Ülkü Tarım - Hayrullah Ülkü
23. YNS Öz Tarım - Yunus Öz
24. Zafer Gıda ve Tarım - Zafer Er
25. Acar Agro - Hüseyin Acar
26. Akın Tarım - İbrahim Mutlu
27. Altunpul Tarım - Murat Altunpul
28. Casim Aslancı – Casim Aslancı
29. Göl Meyve Sebze - Ali Özçelik
30. Gündüz Mey-Pak - Ceyhan Güngüz

SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

31. Ilgın Ceypa Tarım - Emirhan Pala
32. Kütmey - Sevil Kütük, Taylan Kütük
33. Özel Gıda - Ali Özel
34. Sabuncular Soğuk Hava Deposu - Mustafa Sabuncu
35. Sefa Nur Kardeşler - Ayşe Nur Ağaç
36. Sera Sebze Meyve - Tuncer Özolu
37. Sevdal Gıda Tarım - İsmail Sevdalı
38. Sivas Birlik Tarım - Yavuz Doruk
39. Yaha Gıda - Bahri Çelebi
40. Murat Değirmen Tarım - Murat Değirmen
41. Eloğlu Sebze Meyve - Murat Ulukaya

#TÜRKİYE