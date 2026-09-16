SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

FAHİŞ MALİYETLER DEV ZİNCİR MARKETLERE FATURALANDIRILDI



Tedarikçi şirketlerin e-Faturaları ile Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (HKS) bildirimleri arasında yüz binlerce tonluk uçurum tespit edildi. Aracıların kendi grup şirketleri ve aile bireyleri üzerinden fiktif el değiştirmelerle tedarik zincirini uzattıkları ve kağıt üzerinde yükseltilen maliyetleri BİM, A101, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi dev zincir marketlere yüksek fiyatlarla faturalandırdıkları belirlendi.

Raporlarda Acar Agro'nun 2025 yılında Yeni Mağazacılık A.Ş'ye yaklaşık 709 milyon TL, Migros'a 21,7 milyon TL satış yaptığı; 2026'nın ilk 3 ayında ise Yeni Mağazacılık'a 193,2 milyon TL, Tarım Kredi Kooperatifi'ne 73,5 milyon TL, Migros'a 25,7 milyon TL fatura kestiği görüldü. Akın Tarım'ın ŞOK, Kerem Sebze Meyve'nin ise BİM ile ana tedarikçi ilişkisi kurulduğu kayıtlara geçti. Ticaret Bakanlığı usulsüzlükleri engellemek amacıyla 1 Ocak 2025'ten itibaren HKS'de "Toplama Mal" seçeneğini kaldırarak TCKN/VKN girişini zorunlu kıldı.



