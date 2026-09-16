SON DAKİKA | Tarladan tedarikçiye fiyat nasıl değişti?! 1250 çiftçi kirli çarkı anlattı: İşte halkın sofrasına göz diken 41 firma

YARGILANAN 41 DEV FİRMA VE AĞIR ADLI-İDARİ YAPTIRIMLAR
Soruşturma kapsamında hesabı sorulan 41 ana mükellef ve yetkilileri şunlar oldu: Ahmet Demir, Acar Agro, Akın Tarım, Akkuş Tarımsal, Altunpul Tarım, Aydaş Organik, Beta Tropikal, Bigadiç Derin Tarım, Casım Aslancı, Eren Tarım, Erol Nakliyat, Es-Sa Tarım, Fatih Tarımsal, Göl Meyve Sebze, Gündüz Mey-Pak, Ilgın Ceypa, Kerem Sebze Meyve, Kütmey A.Ş., Mehmet Uygun, Menas A.Ş., Murat Aslancı, Murat Değirmen, Murat Ulukaya, Naturalqall, Özel Gıda, Özşekerci Gıda, Sabri Beyan, Sabuncular Soğuk Hava, Saha Komisyonculuk, Sefa Nur Kardeşler, Sera Sebze Meyve, Sevdal Gıda, Sivas Birlik, Topal Narenciye, Topçuoğulları Sarraf, Topraktan Group, Tümen Tarım, Ülkü Tarım, Yaha Gıda, YNS Öz Tarım ve Zafer Gıda. Adli yargılamanın yanı sıra raporlar Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne gönderilerek fahiş fiyat cezaları kesildi. Şirketlerin 2025 ve 2026 yıllarına ait tüm defter ve hesapları tam kapsamlı vergi incelemesine alındı. Devlet yetkilileri, vatandaşın ekmeğine göz dikip haksız kazanç sağlayan manipülatörlere karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini açıkladı.